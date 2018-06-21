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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровском крае Банк Москвы предоставил гарантию ОАО "Дальстроймеханизация"
Цель предоставления гарантии - обеспечение обязательств по государственному контракту по строительству федеральной дороги «Лидога - Ванино». Заказчиком строительства указанного объекта является государственное учреждение, обеспечивающее выполнение федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья».
«Поддержка инфраструктуры регионов является одним из важных направлений деятельности Банка Москвы, - комментирует Евгений МОНИН, руководитель дирекции развития регионального бизнеса Банка Москвы. - Это оговорено и в недавно подписанном соглашении между банком и правительством Хабаровского края. В рамках соглашения Банк Москвы финансирует реализацию приоритетных национальных проектов, инновационное развитие промышленного комплекса, техническое перевооружение и модернизацию предприятий Хабаровского края».
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.
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