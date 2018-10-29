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16 Апреля 2014, 16:30 | Финансы

Банковская академия ВТБ принимает новых слушателей

В марте хабаровский ВТБ провел очередной набор слушателей в собственную банковскую академию. А лучших студентов прошлого набора именной стипендией банка ВТБ наградил управляющий хабаровским филиалом Евгений ОРЛОВ.

- Надо отдавать долги, - говорит Евгений Орлов. - Как я когда-то получил возможность профессионального совершенствования от своих первых наставников, так же считаю необходимым делать это для других. В нашем коллективе очень много молодежи, и основная подпитка идет как раз через банковскую академию ВТБ.

В ходе непринужденной беседы с управляющим филиалом свою оценку обучения в академии ВТБ высказали и ее лучшие студенты.

- Главное не быть пассивным студентом, - делится мнением Артем КЛОЧКОВ. - Потому что знания и опыт не приходят сами собой. Если человек поступил на экономическую специальность и 5 лет просидел на лекциях, это вовсе не значит, что он знает, что такое экономика и как она работает. У меня широкая специальность - мировая экономика. Нас обучают всему по чуть-чуть, из-за чего полная картина иногда не выстраивается. Чтобы она сложилась, надо что-то важное добавить к знаниям. Банковская академия дает такую возможность.

- Попав на практику в ВТБ, я понял, что получаемые нами в университете знания необходимо адаптировать к реальной жизни, - рассказывает Владимир БАРАНОВ.

- Академия ВТБ - это общение с профессионалами, из которого можно не только почерпнуть знания, но и увидеть, что банковская работа может нравиться, на ней можно полностью реализоваться. Это вдохновляет, - открывает другой аспект Наталья ПРОЗОРНАЯ.

Досье «Дальневосточного капитала»: Банковская академия ВТБ работает с 2007 года. За это время обучение в ней прошли более 150 человек, 56 из которых получили после окончания вузов должности в предприятиях группы ВТБ на Дальнем Востоке. Всю первую половину года студенты академии вместе с сотрудниками банка разбирают интересные кейсы, пытаются оценивать кредитные риски, осваивают азы клиентской работы. Затем выбирают наиболее интересное для себя направление деятельности и приступают к практике. Система обучения охватывает важнейшие аспекты банковской деятельности: IT-технологии, кредитная и клиентская работа, банковские продукты для юридических и физических лиц, облуживание участников ВЭД. Также есть занятия «общеобразовательные» - управление и планирование, реинжиниринг, связи с общественностью и реклама.

- У меня есть желание пойти работать в сферу государственного управления. Но и там, я думаю, полученные знания и опыт мне пригодятся, - рассуждает Алена МОСКАЛЬЧУК.

Впрочем, большинство лучших студентов академии все-таки хотели бы связать свою карьеру с ВТБ.

- Я проходила стажировку в отделе административной поддержки (хабаровского филиала ВТБ. - Прим. ред.). Мне очень понравилось. И коллектив замечательный, и работа интересная. И система отбора кадров жесткая, позволяющая сформировать настоящую команду специалистов. Я хотела бы стать частью этой команды после учебы, - говорит Наталья Прозорная.

- Я сейчас заканчиваю прохождение преддипломной практики в отделе сопровождения крупных клиентов хабаровского филиала ВТБ и, честно говоря, нахожусь до сих пор в состоянии принятия окончательного решения. Склоняюсь к работе в банковской сфере, - говорит Владимир Баранов. - Несколько лет назад планировал открыть небольшой бизнес. Правда, тогда еще у меня было много иллюзий. Сейчас, получив новые знания и новый опыт, вижу, что создать малое предприятие без стартового капитала будет достаточно сложно. А работа в банке - это всестороннее понимание бизнеса клиента. Кроме того, мне лично работа в банке даст большое количество социальных связей. Вопрос в том, насколько я подхожу ВТБ. Потому что это крупный, сильный банк, в котором существуют высокие требования к подготовке специалистов.

- Работа в ВТБ привлекает сразу несколькими преимуществами, - объясняет Артем Клочков. - Это хорошие стартовые условия с точки зрения заработной платы, открытая и понятная возможность карьерного и профессионального роста, социальное положение. Когда я говорю своим родственникам, что мне предлагают после учебы пойти на работу в ВТБ, все воспринимают это как удачу и советуют непременно принять предложение.

- Даже те, кто после окончания академии не попадет к нам на работу, - это уже готовые специалисты с пониманием банковской сферы и реальных экономических процессов, которые станут частью дальневосточной экономики, - отвечает на вопрос корреспондента «Дальневосточного капитала» Евгений Орлов. - Это способствует укреплению позиций наших клиентов. Если хотите, эти ребята, за которыми уже сейчас выстраивается очередь работодателей, - это вложение банка в развитие своих партнеров, наше участие в создании интеллектуального и управленческого потенциала Дальнего Востока.  

Александр НИКОЛАЕВ. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель,  2014 год.

Теги: кадры  ВТБ 


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