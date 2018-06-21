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17 Июня 2015, 17:43 | Финансы

В Хабаровске представлен передовой пенсионный эксклюзив

В Хабаровске руководители АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд рассказали прессе об основных изменениях в системе обязательного пенсионного страхования и эксклюзивных предложениях фонда для корпоративных клиентов.

- Большинство россиян сегодня могут более активно участвовать в управлении своими пенсионными накоплениями. Иначе им будет сложно сохранить привычный образ жизни, выходя на пенсию, - считает Лариса ГОРЧАКОВСКАЯ, генеральный директор АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд. - Существующая государственная пенсионная система вряд ли сможет обеспечить даже четверть получаемого ранее дохода работника. В то же время дополнительная негосударственная пенсия от предприятия в определенной степени меняет эту картину. Сегодня у Хабаровского края и всего ДФО есть значительный промышленный и экономический потенциал для развития корпоративных пенсионных программ. Поддержку в этом направлении оказывает и наш единственный учредитель - банк ВТБ - один из лидеров национального банковского сектора. Необходимо учитывать также, что сегодня финансирование пенсионных программ может осуществляться не только за счет средств работодателя, но и совместными усилиями работника, предприятия и государства на паритетных или долевых началах. Серьезным стимулом в этом вопросе может стать законодательная инициатива, определяемая 410-ФЗ. Суть ее состоит в том, что работодатели, имеющие рабочие места с вредными и опасными условиями труда, в настоящее время выплачивают за работников в Пенсионный фонд России дополнительный тариф страховых взносов (в зависимости от класса условий труда: по спискам №1 и №2). В 2017 году он достигнет уровня от 4 до 8% в зависимости от категории льготников. Однако есть другой путь - перевести эти отношения в разряд негосударственного пенсионного обеспечения. Тарифы у НПФ в два раза ниже, а значит, у работодателя возникает прямая экономическая заинтересованность в сотрудничестве с фондом. Чтобы пенсионные выплаты из негосударственного пенсионного фонда были не менее размера страховых пенсий из ПФР, предусмотрены компенсационные доплаты в виде государственной поддержки. Их конкретный размер еще оговаривается в дискуссии между Минтруда РФ и Министерством финансов РФ.

- В любом случае источники формирования таких пенсий уже понятны: это взносы работодателя, возможные добровольные взносы работника и средства господдержки. Нововведение может обрести законную силу уже в июле текущего года, - уточнил Александр ЛЬВОВ, заместитель генерального директора АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд.

Он также отметил, что использование негосударственных пенсионных программ позволяет предприятию реализовать гарантии социальной защиты работника. Руководителю предприятия с помощью этих программ легче наладить систему управления персоналом, закрепить наиболее ценных работников, стимулировать талантливых сотрудников к дальнейшему профессиональному росту.

- Повышенная пенсия на заслуженном отдыхе сегодня наиболее универсальный и значимый стимул, - уверен Александр Львов. - В то же время корпоративные пенсионные программы могут стать достаточно гибким инструментом с индивидуальным подходом к работе каждого предприятия. Нами разрабатываются и внедряются эксклюзивные проекты. Например, после общения с иностранными компаниями, которые требовали в договоре условия, соответствующие нормам западных стран, мы создали неординарные для России продукты с возможностью передачи прав собственности. Это значит, что, заключив с нами договор негосударственного пенсионного обеспечения, работодатель может фондировать определенную сумму средств на пенсионный счет работника, получая при этом право в любой момент передать возможность требования по этим средствам своему работнику. Сотрудник впоследствии может расторгнуть договор и получить деньги в виде выкупной суммы. Есть еще одно уникальное условие - в случае если работодатель не передает право требования своему работнику, а ведет его индивидуальный счет до наступления пенсионного возраста. Тогда первую выплату пенсии мы можем произвести в размере до 25% от общей суммы средств на счете. Мы видим необходимость в подобных проектах. Теперь работодатель может применять этот инструмент в качестве механизма мотивации и поощрения сотрудников. Такой продукт негосударственного добровольного пенсионного обеспечения нашего фонда существенно ближе к людям и к самой передовой мировой практике.

Контакты Регионального отделения АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд в Дальневосточном федеральном округе РФ: г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7; тел. +7 (4212) 910-284.

Сайт: www.vtbnpf.ru.

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, лицензия ФСФР России №269/2 от 18.10.07.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2015 год.

 

Теги: ВТБ  пенсионный фонд 


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