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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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15 Мая 2018, 13:55Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
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18 Ноября 2012, 22:12 | Финансы
Альфа-Банк кредитует покупку домов холдинга "ИНСИ" на Дальнем Востоке
Альфа-Банк выдает потребительские кредиты частным клиентам холдинга "ИНСИ" в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и Биробиджане. Теперь клиенты холдинга могут приобрести такую продукцию, как быстровозводимые дома, кровельные и фасадные материалы, в кредит на специальных условиях.
«Мы рады началу сотрудничества Альфа-Банка и холдинга «ИНСИ», - говорит директор по развитию бизнеса потребительского кредитования и стратегических партнерств Альфа-Банка Дмитрий ЖИЗДЮК. - Быстрота, удобство и минимальные требования - вот те основные качества, которые характеризуют потребительский кредит. А главное, он доступен и отвечает запросам практически любой категории клиентов нашего партнера».
В рамках сотрудничества Альфа-Банк и холдинг «ИНСИ» предлагают клиентам воспользоваться кредитными продуктами «Удачный», «Удачный Лайт», «Максимум Комфорт» и «Индивидуальный Премиум».
По сообщениям пресс-служб банков, "Дальневосточный капитал".
Теги: банки
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