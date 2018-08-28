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18 Ноября 2012, 22:23 | Финансы

"Ингосстрах" заручился доверием миллионов частных лиц и десятков тысяч организаций

16 ноября 2012 года один из крупнейших российских страховщиков ОСАО "Ингосстрах" отметит юбилей - компании исполняется 65 лет. Финансовая надежность и высокий профессионализм позволяют "Ингосстраху" оставаться в числе ключевых игроков национального страхового рынка, оправдывая доверие миллионов клиентов.

История ОСАО «Ингосстрах» как правопреемника Управления иностранного страхования СССР берет начало в далеком 1947 году. Уже через 5 лет после основания компания открыла первое генеральное представительство, а позже офисы «Ингосстраха» появились во многих странах мира. Сегодня услуги компании доступны по всей России благодаря широкой региональной сети, охватывающей 310 городов страны.

- Оставаясь одной из ведущих компаний отечественного страхового рынка на протяжении всей своей истории, «Ингосстрах» заручился доверием миллионов частных лиц и десятков тысяч организаций, - говорит директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Хабаровске Дмитрий ЕЛИЗАРОВ (на фото). - Сегодня наши клиенты - это крупнейшие промышленные предприятия, участники внешнеторговой деятельности, транспортные и торговые фирмы, банки, представительства транснациональных холдингов. Большинство из них сотрудничают с нами на протяжении многих лет, потому что знают, что всегда могут получить здесь надежную комплексную страховую защиту, а именно застраховать движимое и недвижимое имущество, здоровье, производственные риски, ответственность перед третьими лицами и многое другое.

За годы своей деятельности «Ингосстрах» осуществил несколько рекордных по сумме для российского страхового рынка выплат: 7,5 млрд рублей было выплачено в связи с гибелью аппарата «Экспресс-АМ4», свыше $85 млн - в связи с гибелью спутника «Купон»; $75 млн выплачено в связи с сильным пожаром на складе «ПРОТЕК»; более $56 млн - после утраты груза в результате авиакатастрофы в Иркутске.

- Мы дорожим своей деловой репутацией, поэтому при наступлении страхового случая «Ингосстрах» действительно платит всегда. И это не просто слова - их могут подтвердить миллионы наших клиентов, - отмечает Дмитрий Елизаров. - Столь богатой истории и ценного опыта, как у «Ингосстраха», нет ни у одного российского страховщика.

Выполнять свои обязательства перед клиентами ОСАО «Ингосстрах» помогает не только стремление оправдать их доверие, но и высокая финансовая устойчивость, значительные объемы собственных средств и перестраховочные программы. Уставный капитал компании составляет сегодня порядка 2,5 млрд рублей.

- На страховом рынке Хабаровского края лидирующие позиции занимает Хабаровский филиал «Ингосстраха», наша клиентская база расширяется за счет физлиц и корпоративных клиентов, - отмечает Дмитрий Елизаров.

Особое внимание ОСАО «Ингосстрах» уделяет сегодня поддержке экологических инициатив. Так, в сентябре 2011 года компания вступила в международную программу ООН «Миллиард деревьев», в ходе реализации которой с 2007 года в разных странах высажено уже 12 млрд деревьев. Свой вклад в озеленение планеты «Ингосстрах» активно вносит осенью текущего года, проводя экологическую акцию «Аллеи «Ингосстраха», приуроченную не только к 65-летнему юбилею компании, но и к ХХII Олимпийским и ХI Паралимпийским зимним играм в Сочи, партнером и официальным страховщиком которых выступает «Ингосстрах». Акция стартовала 15 сентября в Якутске и завершится 16 ноября - в день рождения страховщика.

- Сегодня много говорится об экологии и защите окружающей среды. Однако, на наш взгляд, гораздо важнее не столько говорить, сколько подкреплять слова реальными действиями, которые по силам каждому из нас, - отмечает Дмитрий Елизаров. - «Аллеи «Ингосстраха» - это своеобразный подарок, который мы делаем себе, а также будущему поколению, воссоздавая живую природу для наших детей и заботясь о тех экологических условиях, в которых им предстоит жить.

Важно, что такой подарок смогут оценить жители почти 40 крупнейших российских городов, где по итогам акции «Аллеи «Ингосстраха» будет посажено около 3 тысяч деревьев. В середине октября экологическую «эстафету» перенял и Хабаровск, пополнив центральную аллею парка «Динамо» 65-ю молодыми соснами. Помимо сотрудников Дальневосточного регионального центра «Ингосстраха» и хабаровского филиала компании, в мероприятии приняли участие первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей ЧЕРНЫШОВ, уполномоченный представитель по правам ребенка в Хабаровском крае Светлана ЖУКОВА и другие представители местной администрации.  

Глеб АЛЕНИШКО, "Дальневосточный капитал".

 

Теги: страхование 


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