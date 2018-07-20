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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Миллиард в портфеле: Хабаровский ВТБ подвел итоги работы за третий квартал 2012 года
Говоря о показателях хабаровского филиала ВТБ, всегда стоит делать ремарку, что банк занимается кредитованием крупных и средних региональных предприятий. Обслуживанием интересов малого бизнеса, работой с физическими лицами занимаются «дочки» группы. Понимание структуры бизнеса группы ВТБ в регионе дает возможность по-настоящему объективно оценить место хабаровского филиала банка на региональном рынке.
Домашняя сеть - Дальний Восток
Подчеркивает значение банка ВТБ в Хабаровском крае и структура его портфеля, в котором ведущее место - 38% - занимает оборонная промышленность, за ней с 18% следует нефтепереработка, с 11% - строительство, с 11% - торговля. Пожалуй, сложно найти другой коммерческий банк, в котором доля оборонных предприятий, представленных в крае в основном машиностроением, настолько превышала бы показатели вложений в торговлю, опережающую реальный сектор почти по всем показателям роста. В то же время край жизненно заинтересован в финансировании производственных проектов, поскольку без развития своего промышленного потенциала имеет весьма нерадостные виды на будущее. Такое положение хабаровского филиала ВТБ объясняет и внимание, с которым к нему относятся региональные власти, которые находят новые точки совместного с банком приложения сил.
В сентябре 2012 года губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ и заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ поставили подписи под соглашением о сотрудничестве, которое, кроме обычных в таких случаях общих фраз, предполагает совместную работу над вполне конкретными проектами реконструкции хабаровского аэропорта и строительства трассы «Восточный обход города Хабаровска», призванной напрямую соединить трассы М-58 (Чита - Хабаровск) и М-60 (Хабаровск - Владивосток). Есть надежда, что уже в следующем году на дороге начнутся проектные работы, а в 2014 году на участки выйдет строительная техника. Финансирование строительства дороги планируется разделить по принципу частно-государственного партнерства (ЧГП): 20-25% будут вложены из регионального и федерального бюджетов, а остальные средства поступят от частных инвесторов.
ВТБ имеет в своей линейке целый набор перспективных кредитных механизмов, с помощью которых можно решать государственные задачи различного уровня. Михаил Осеевский рассказал, что в Петербурге частная компания получила в банке кредит на 10 лет, самостоятельно построила школу и несколько детских садов, за которые региональные власти начали рассчитываться только после принятия их в эксплуатацию и обязались выплатить предусмотренные контрактом средства в течение тех же 10 лет.
Теперь известно, что подобными методами будет финансировать важнейшие проекты и «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», в котором ВТБ видит не конкурента, а партнера:
- Даже 100 млрд рублей, которыми, как сообщалось, будет оперировать фонд, недостаточно, чтобы реализовать все важнейшие дальневосточные проекты, - говорит управляющий хабаровским филиалом ВТБ Евгений ОРЛОВ (на фото). - Наш банк будет подключаться, участвовать в этой работе собственными ресурсами. Думаю, будет необходимо привлекать еще ресурсы международных финансовых учреждений.
В самом деле, кредитная емкость важнейших дальневосточных проектов составляет не один триллион рублей. Взять, к примеру, Северный морской путь, для которого необходимо построить около 10 ледоколов, восстановить инфраструктуру береговой зоны, что само по себе тянет не на одну сотню миллиардов. Но вслед за началом его регулярной работы появятся проекты разработки крупнейших месторождений нефти и газа, золота, металлов, других природных ресурсов, в изобилии находящихся в зоне Севморпути. Аналогичная картина вырисовывается с модернизацией БАМа. Проекты, хоть и меньшего масштаба, но дающие комплексный мультипликативный экономический эффект, имеются в каждом дальневосточном регионе. Сейчас начинается их отбор для реализации. И можно с уверенностью утверждать, что ВТБ уже сегодня готов к глобальной совместной работе по организации экономического прорыва на российском Дальнем Востоке.
Усилению дальневосточных позиций банка способствует и идущая реорганизация сети. 15 октября наблюдательный совет ВТБ принял решение о присоединении к хабаровскому филиалу в качестве оперофисов Благовещенска и Петропавловска-Камчатского, раньше бывших самостоятельными филиалами. До конца первого квартала будущего года оперофисами хабаровского филиала станут Якутский, Сахалинский, Магаданский, Приморский филиалы. Получив объединение процессов и единое управление на Дальнем Востоке, банк не только расширит собственные возможности, но и предоставит дополнительные преимущества клиентам, ведущим бизнес в нескольких восточных регионах.
- Один из наших клиентов, активно развивающих собственную торговую сеть в Хабаровске, имеет планы начать работать в Якутске. И теперь финансирование якутского проекта будет проходить через Хабаровск, что значительно упрощает схему управления проектом, - рассказывает Евгений Орлов. - Другой наш хабаровский клиент намерен строить логистический склад в Благовещенске, и ему будет значительно удобней взаимодействовать с хабаровским филиалом ВТБ, чем налаживать новые взаимоотношения в Амурской области.
Трансрегиональным компаниям будет проще не только кредитоваться, но и управлять своим бизнесом, используя реформированную сеть банка. Для этого ВТБ все последние месяцы активно совершенствует систему банк-клиент, обретающую дополнительную надежность и удобство использования. Новые технические возможности ведут и к появлению новых предложений. Введен новый сервис «Мобильный клиент», который дает возможность круглосуточно получать с мобильных устройств доступ к информации по счетам, подключенным к системе дистанционного обслуживания. В банке появился продукт, позволяющий получить кредит через систему банк-клиент. В четвертом квартале 2012 года он будет доступен клиентам хабаровского филиала.
Международная карта
Хабаровский филиал ВТБ традиционно удерживает лидерство в обслуживании внешнеторгового оборота Хабаровского края. Объем сопровождения банком внешней торговли региона с начала года превысил $1,1 млрд, его доля в общем объеме торговли с зарубежными странами приблизилась к 40%.
Активно работая на международном направлении, хабаровский ВТБ участвует во всех ключевых мероприятиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 3 квартале 2012 года эксперты филиала приняли участие в XIII заседании подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере российско-китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, прошедшей в китайском городе Куньмин. Как говорит Евгений Орлов, в рамках этой работы не только растет сотрудничество банка с зарубежными коллегами, но и достигаются соглашения о снятии излишних барьеров межбанковского взаимодействия. Благодаря накопленному опыту, крепкой репутации ВТБ за рубежом, специалисты хабаровского филиала получили возможность говорить со своими китайскими коллегами о переходе от простых расчетов в юанях и рублях к широкому применению документарных инструментов в виде аккредитивов и гарантий.
Такая форма сотрудничества - новый уровень межбанковского партнерства, дающий дополнительные преимущества клиентам ВТБ. Банк предлагает аккредитив в юанях как дополнительный инструмент для компаний, использующих расчеты в национальных валютах. При расчетах в нацвалютах клиентам ВТБ возможно хеджирование валютных рисков, есть возможность размещения свободных денежных средств на юаневых депозитах.
Работа по развитию взаимоотношений проводится специалистами филиала и с японской стороной. Евгений Орлов отмечает, что внимание Японии к российскому Дальнему Востоку растет:
- Увеличивается число контактов на уровне властей и на уровне бизнеса. Если до того японские партнеры больше интересовались проектами на западе РФ, то сейчас проявляют больше активности в восточных регионах. Наращивают свое предложение сотрудничества и дальневосточные российские регионы. Хабаровский край, например, не так давно представлял в Токио проект формирования авиа-судостроительного кластера.
Евгений Орлов заявляет, что главная задача его сотрудников - предоставить клиентам все широкие возможности группы ВТБ. Судя по всему, режим партнерского благоприятствования набирает обороты, давая и банку возможность наращивать свои показатели.
Александр ЗУБОВ, "Дальневосточный капитал".
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