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19 Июля 2017, 12:20 | Финансы |

ВТБ24 обеспечивает картами платежной системы "Мир" правительство Хабаровского края

На сегодняшний день бОльшая часть карт уже выдана

В рамках подписанного с правительством Хабаровского края соглашения о сотрудничестве ВТБ24 осуществляет выдачу карт платежной системы «Мир» сотрудникам аппарата губернатора и министерств. На сегодняшний день бОльшая часть карт уже выдана.

По состоянию на 1 июля 2017 года ВТБ24 выдал жителям Хабаровского края 13 тысяч карт «Мир». Большинство из них (95%) получили работники бюджетной сферы, которые в соответствии с требованиями действующего законодательства обеспечиваются картами национальной платежной системы в первую очередь.

«Мы последовательно реализуем все условия соглашения с правительством края. Устанавливаем банкоматы в удаленных районах региона, предоставляем льготные условия обслуживания резидентам территорий опережающего развития и всем субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным на территории края, обеспечиваем картами «Мир» сотрудников правительства региона. Активная позиция банка в крае не остается незамеченной: на днях ВТБ24 был награжден благодарственным письмом губернатора Вячеслава Шпорта», - прокомментировал управляющий филиалом ВТБ24 в Хабаровске Владимир Селиванов.

С октября прошлого года ВТБ24 осуществляет выдачу карт «Мир» на призывных пунктах страны, также национальные карты доступны в свободной продаже и в рамках зарплатных проектов. Клиенты могут оформить карту «Мир» как самостоятельную или как дополнительную к карте на базе международной платежной системы.

С момента старта эмиссии ВТБ24 выпустил на Дальнем Востоке порядка 100 тысяч карт на базе национальной платежной системы. По России в целом банки группы ВТБ на данный момент эмитировали уже более 1,5 млн карт

«В планах филиала ВТБ24 в Хабаровске - до конца года обеспечить картами «Мир» еще 35-40 тысяч жителей края», - отметил Владимир Селиванов.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Хабаровск  платежи  ВТБ24  карта  мир 


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