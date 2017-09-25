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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский филиал ВТБ втрое нарастил финансирование региональных предприятий в 3 квартале
По итогам 3 квартала объём кредитов, предоставленных хабаровским филиалом ВТБ средним региональным предприятиям, составил 11,8 млрд рублей (втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Общий объем кредитов, выданных предприятиям, составил 29,2 млрд рублей (рост к 3 кварталу прошлого года в 2,4 раза). С начала года филиал выдал кредитов на 57,2 млрд рублей (в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). В том числе кредиты среднему региональному бизнесу составили 22,1 млрд рублей (рост к 9 мес. прошлого года в 1,4 раза)
«Мы наращиваем объем кредитования и средних, и крупных предприятий. Спрос на финансирование повышается, мы также видим возрастающий интерес бизнеса к программам господдержки – в частности, программам Минсельхоза и Фонда развития Дальнего Востока, которые позволяют существенно снизить стоимость финансирования. Это свидетельствует об оживлении экономики – бизнес строит планы развития, наращивает обороты», - отметил заместитель управляющего корпоративным филиалом ВТБ в Хабаровске Сергей Якимов.
Кредитно-документарный портфель хабаровского филиала ВТБ на 1 октября составил 98,7 млрд рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года - 20%). Из них портфель по среднему бизнесу – 27,3 млрд рублей (динамика к 1 октября прошлого года 27%)
В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют
обрабатывающая промышленность (66%), торговля (10%), агропромышленный комплекс и пищевая промышленность (5%), горнодобывающая промышленность и металлургия (5%), энергетика (5%). Хабаровский филиал ВТБ втрое нарастил финансирование региональных предприятий в 3 квартале
По итогам 3 квартала объём кредитов, предоставленных хабаровским филиалом ВТБ средним региональным предприятиям, составил 11,8 млрд рублей (втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Общий объем кредитов, выданных предприятиям, составил 29,2 млрд рублей (рост к 3 кварталу прошлого года в 2,4 раза). С начала года филиал выдал кредитов на 57,2 млрд рублей (в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). В том числе кредиты среднему региональному бизнесу составили 22,1 млрд рублей (рост к 9 мес. прошлого года в 1,4 раза)
«Мы наращиваем объем кредитования и средних, и крупных предприятий. Спрос на финансирование повышается, мы также видим возрастающий интерес бизнеса к программам господдержки – в частности, программам Минсельхоза и Фонда развития Дальнего Востока, которые позволяют существенно снизить стоимость финансирования. Это свидетельствует об оживлении экономики – бизнес строит планы развития, наращивает обороты», - отметил заместитель управляющего корпоративным филиалом ВТБ в Хабаровске Сергей Якимов.
Кредитно-документарный портфель хабаровского филиала ВТБ на 1 октября составил 98,7 млрд рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года - 20%). Из них портфель по среднему бизнесу – 27,3 млрд рублей (динамика к 1 октября прошлого года 27%)
В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют
обрабатывающая промышленность (66%), торговля (10%), агропромышленный комплекс и пищевая промышленность (5%), горнодобывающая промышленность и металлургия (5%), энергетика (5%).
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