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Банк "Открытие" инвестирует в супершколу в Хабаровске
Школа нового типа будет построена в Хабаровске в микрорайоне Ореховая Сопка, где ведется активная массовая застройка в рамках общероссийской программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях».
Строительство самой современной школы будет вестись на условиях софинансирования со стороны федерального, краевого и городского бюджетов. Общая стоимость проекта - 989,6 млн рублей. Высокая стоимость проекта обусловлена высокими стандартами и современными подходами к проектированию учебного заведения нового типа.
«Любой крупный проект финансирования - это предмет особой заботы и ответственности для банка. А когда совпадают коммерческие цели и социальная значимость объекта, то это еще и радость от возможности внести свой весомый вклад в развитие родного города, где живем мы и будут расти наши дети», - отметил Юрий ШЕЙКО, замуправляющего филиалом банка «Открытие» по корпоративному бизнесу.
Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год.
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