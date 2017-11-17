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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Зеленый свет малому бизнесу
Приморский и Хабаровский края - традиционно лидеры в этой кредитной гонке (по данным www.cbr.ru на 1 сентября 2017 года).
Завидный прирост кредитования банкиры объясняют явной тенденцией на демократизацию отношений с малым бизнесом. Становится очевидно, что представители малого бизнеса более активно привлекают сторонние источники финансирования (кредиты). Средняя сумма кредита растет, увеличившись за последнее время на 30%, чему во многом способствовало расширение предложений банков в этой сфере. Впечатляющий рост объемов кредитования оказался закономерно связан со снижением проблемной задолженности, об этом говорят все субъекты банковского рынка Дальнего Востока. Малый и средний бизнес стал тем самым перспективным сегментом, в работе с которым риски ниже, чем в потребительском кредитовании, а маржа выше, чем в сегменте кредитования крупных корпоративных клиентов. Клиенты банков диверсифицируют свой бизнес, находят новых партнеров и рынки сбыта, открывают новые направления в своем деле.
Несмотря на то, что практически все банки в настоящее время декларируют готовность активно работать с малым и средним бизнесом, большинство из них предъявляет жесткие требования к обеспечению кредита. Таким образом банки минимизируют риски. Как следствие, у большинства банков одним из обязательных требований к выдаче кредита является его обеспечение залогом, что, в свою очередь, становится большой головной болью для предпринимателей. Беззалоговые продукты для малого бизнеса сегодня есть только у некоторых крупных федеральных игроков. «Отсутствие залога - огромный плюс для предпринимателя. Ведь зачастую оформление залога вызывает много трудностей, таких как лишние хлопоты с документами. Как следствие, тратится драгоценное для любого бизнесмена время», - говорит директор по массовому бизнесу ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Анна МИЛЛЕР.
Эксперты банковского сектора отмечают, что именно сегодня малый и микробизнес остро нуждается в оборотных средствах, период стагнации окончен. Предоставить предпринимателям не только продукт, но и экспертную оценку его бизнеса, рассчитать возможности в качестве своей задачи выставляет каждое кредитное учреждение.
Например, Альфа-Банк предлагает предпринимателям беззалоговый кредит «Партнер» до 6 млн руб. Выдавая его, специалисты банка, в первую очередь, будут ориентироваться на возможности бизнеса, а не на справку о доходах. Нецелевой кредит - это значит, что предприниматель не обязан отчитываться, куда пойдут заемные средства - на развитие бизнеса, исполнение контракта, закупку оборудования или приобретение недвижимости.
Еще один важный момент для любого бизнесмена - конкурентная ставка по кредиту. Снижение ключевой ставки способствовало снижению ставок по кредитам для предпринимателей. Так, по данным Banki.ru, по состоянию на 20 апреля 2017 года средняя ставка по кредитам для бизнеса составила 15,73% годовых, тогда как на 20 января этого же года она составляла 16,77%.
«Ставки по кредитам МСБ из месяца в месяц продолжают снижаться, и тенденции рынка таковы, что можно прогнозировать их дальнейшее снижение», - комментирует эксперт по кредитным продуктам Banki.ru Ирина САФРОНОВА. Большинство банков, работающих на территории Приморского края, предлагают предпринимателям оформить кредит по ставке 13-14% годовых. Альфа-Банк с прошлого года снизил процентные ставки более чем на 4 п.п. Минимальная процентная ставка с учетом всех понижающих коэффициентов сегодня составляет от 12,5%. Например, она действительна для клиентов с авансовым пакетом услуг «Все включено Ультра».
Банковские гарантии также стали определенным трендом финансовых продуктов для малых и средних предприятий на Дальнем Востоке в последние пять лет, что объясняется высоким спросом на финансирование исполнения государственных контрактов и их обеспечение. Как говорит директор по массовому бизнесу ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Анна Миллер, в ближайшее время Альфа-Банк также расширит линейку услуг представителям МСБ за счет этого инструмента.
Юрий РОГОВ.
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