Зеленый свет малому бизнесу

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 20 Ноября, 20:14 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальневосточные дороги - уже не для дураков
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2017

Регион сегодня
17.11 |
Дороги на месте не стоят
16.11 |
Логистический комплекс резидента ТОР закроет потребности Амурской области в хранении агрохимикатов
16.11 |
Резидент ТОР в Якутии планирует увеличить площадь теплиц в десять раз
16.11 |
До конца 2018 года на Дальнем Востоке будут созданы три туристско-рекреационных кластера
16.11 |
Фестиваль "Вместе медиа. Дальний Восток" готовится к открытию во Владивостоке
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 11:30
Металлург уступил Приморье капитану Новый глава края получил от полпреда ТРУТНЕВА мастерок для достройки "Хаяттов"
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 11:00
Конгресс рыбаков во Владивостоке подсветил квоты и уловы лососевых Международный конгресс рыбаков, прошедший во Владивостоке, собрал представителей 14 стран
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 10:30
Сахалину прописали СПГ В Южно-Сахалинске прошла ежегодная уже 21-я Международная конференция "Нефть и газ Сахалина 2017", организаторами которой выступают Институт Адама Смита и правительство Сахалинской области.
статьи раздела
Партнеры
20 Октября 2017, 09:00
Малый бизнес на Дальнем Востоке открывается "часто и живет недолго" К 2030 году доля малого бизнеса в российском ВВП должна увеличиться в два раза
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
20 Ноября 2017, 15:57 | Финансы

Зеленый свет малому бизнесу

Общие объемы кредитования субъектов малого предпринимательства крупнейшими федеральными банками на местах, а также их коллегами из других субъектов Российской Федерации на Дальнем Востоке растут серьезными темпами - 147 550 млн рублей (+35% к показателям годичной давности).

Приморский и Хабаровский края - традиционно лидеры в этой кредитной гонке (по данным www.cbr.ru на 1 сентября 2017 года).

Завидный прирост кредитования банкиры объясняют явной тенденцией на демократизацию отношений с малым бизнесом. Становится очевидно, что представители малого бизнеса более активно привлекают сторонние источники финансирования (кредиты). Средняя сумма кредита растет, увеличившись за последнее время на 30%, чему во многом способствовало расширение предложений банков в этой сфере. Впечатляющий рост объемов кредитования оказался закономерно связан со снижением проблемной задолженности, об этом говорят все субъекты банковского рынка Дальнего Востока. Малый и средний бизнес стал тем самым перспективным сегментом, в работе с которым риски ниже, чем в потребительском кредитовании, а маржа выше, чем в сегменте кредитования крупных корпоративных клиентов. Клиенты банков диверсифицируют свой бизнес, находят новых партнеров и рынки сбыта, открывают новые направления в своем деле.

Несмотря на то, что практически все банки в настоящее время декларируют готовность активно работать с малым и средним бизнесом, большинство из них предъявляет жесткие требования к обеспечению кредита. Таким образом банки минимизируют риски. Как следствие, у большинства банков одним из обязательных требований к выдаче кредита является его обеспечение залогом, что, в свою очередь, становится большой головной болью для предпринимателей. Беззалоговые продукты для малого бизнеса сегодня есть только у некоторых крупных федеральных игроков. «Отсутствие залога - огромный плюс для предпринимателя. Ведь зачастую оформление залога вызывает много трудностей, таких как лишние хлопоты с документами. Как следствие, тратится драгоценное для любого бизнесмена время», - говорит директор по массовому бизнесу ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Анна МИЛЛЕР.

Эксперты банковского сектора отмечают, что именно сегодня малый и микробизнес остро нуждается в оборотных средствах, период стагнации окончен. Предоставить предпринимателям не только продукт, но и экспертную оценку его бизнеса, рассчитать возможности в качестве своей задачи выставляет каждое кредитное учреждение.

Например, Альфа-Банк предлагает предпринимателям беззалоговый кредит «Партнер» до 6 млн руб. Выдавая его, специалисты банка, в первую очередь, будут ориентироваться на возможности бизнеса, а не на справку о доходах. Нецелевой кредит - это значит, что предприниматель не обязан отчитываться, куда пойдут заемные средства - на развитие бизнеса, исполнение контракта, закупку оборудования или приобретение недвижимости.

Еще один важный момент для любого бизнесмена - конкурентная ставка по кредиту. Снижение ключевой ставки способствовало снижению ставок по кредитам для предпринимателей. Так, по данным Banki.ru, по состоянию на 20 апреля 2017 года средняя ставка по кредитам для бизнеса составила 15,73% годовых, тогда как на 20 января этого же года она составляла 16,77%.

«Ставки по кредитам МСБ из месяца в месяц продолжают снижаться, и тенденции рынка таковы, что можно прогнозировать их дальнейшее снижение», - комментирует эксперт по кредитным продуктам Banki.ru Ирина САФРОНОВА. Большинство банков, работающих на территории Приморского края, предлагают предпринимателям оформить кредит по ставке 13-14% годовых. Альфа-Банк с прошлого года снизил процентные ставки более чем на 4 п.п. Минимальная процентная ставка с учетом всех понижающих коэффициентов сегодня составляет от 12,5%. Например, она действительна для клиентов с авансовым пакетом услуг «Все включено Ультра».

Банковские гарантии также стали определенным трендом финансовых продуктов для малых и средних предприятий на Дальнем Востоке в последние пять лет, что объясняется высоким спросом на финансирование исполнения государственных контрактов и их обеспечение. Как говорит директор по массовому бизнесу ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Анна Миллер, в ближайшее время Альфа-Банк также расширит линейку услуг представителям МСБ за счет этого инструмента. 

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год. 

Теги: малый бизнес  кредиты 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
17 Октября 2017, 15:12
Игорь МЕЛЬНИКОВ: Рыбаки могут уверенно рассчитывать на иваси В ближайшие 10-15 лет демографический взрыв тихоокеанской сардины может стать для рыбаков либо большим благом, либо огромным разочарованием
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:08
К марикультуре подошли вплотную Справедливый акцент решили поставить на развитии марикультуры в Приморском крае
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:04
Инвестиции по соседству с природой Ученые ДВО РАН считают, что особо охраняемые природные территории (ООПТ) не мешают развивать экономику
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 14:57
Акцент на береговую зону Амбициозные задачи развития ДВ не решить без формирования крупных центров развития
статьи раздела
Вкус жизни
17 Октября 2017, 14:51
Экспедиция в "Бутугычаг": прививка от беспамятства Директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман РОМАНОВ организовал этим летом экспедицию в одно из самых страшных мест на ГУЛАГовской карте Колымы - "Бутугычаг".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика