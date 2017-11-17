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20 Ноября 2017, 17:01 | Финансы

Внешняя торговля без рисков

В семинаре ВТБ по вопросам внешнеэкономической деятельности, который прошел в Хабаровске, приняли участие представители более полусотни предприятий.

Признанный авторитет банка в области ВЭД и участие экспертов ВТБ Капитал обеспечили мероприятию значительное внимание самых квалифицированных игроков рынка.

Как сообщил на открытии семинара заместитель управляющего корпоративным филиалом ВТБ в Хабаровске Сергей ЯКИМОВ, по итогам третьего квартала объем кредитов, предоставленных средним региональным предприятиям, вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 12 млрд рублей. И такая динамика - по многим показателям работы банка в регионе.

«Мы наращиваем объем кредитования и средних, и крупных предприятий. Спрос на финансирование повышается, мы также видим возрастающий интерес бизнеса к программам господдержки - в частности, программам Минсельхоза и Фонда развития Дальнего Востока, которые позволяют существенно снизить стоимость финансирования. Это свидетельствует об оживлении региональной экономики - бизнес строит планы развития, наращивает обороты», - отметил Сергей Якимов.

Досье «Дальневосточного капитала»: С начала года хабаровский филиал ВТБ выдал предприятиям кредитов на 57,2 млрд рублей (в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Кредитно-документарный портфель хабаровского филиала ВТБ на 1 октября составил 98,7 млрд рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года - 20%).


 

 

По оценке Сергея Якимова, эти цифры свидетельствуют о том, что бизнес и простые люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне и начинают все более активно возвращаться на докризисные позиции и осваивать новые рубежи, в том числе и экспортно-импортные. В этих условиях разговор о внешнеэкономической деятельности представителей малого и среднего бизнеса региона был особенно актуален. И надо сказать, что общение получилось.

На мероприятии эксперты группы ВТБ рассказали о тенденциях валютного рынка, расширении спектра конверсионных инструментов, сделали обзор последних изменений в законодательстве и оценили, каким может быть их влияние на бизнес участников ВЭД. Речь шла главным образом о практических аспектах ведения внешнеэкономической деятельности. Участникам семинара была предоставлена обстоятельная информация о возможностях получить в банке финансирование, включая торговое финансирование с привлечением средств иностранных банков и кредитование на льготных условиях в рамках существующих программ господдержки.

В ходе сессии вопросов-ответов участники семинара пообщались с управляющим директором отдела продаж конверсионных и процентных инструментов управления продаж продуктов финансового рынка департамента инвестиционных продуктов ВТБ Капитал, вице-президентом Даниэлем ХАЙНДЛЕМ и главным менеджером управления документарного бизнеса ВТБ Андреем БАСАКИНЫМ, приехавшими специально для участия в мероприятии. Так что уровень общения был самым высоким и оправдал надежды участников.

Директор компании «Ритейл ДВ» Андрей КЛИМЕНЧУК в беседе с корреспондентом «ДК» отметил высокий профессионализм спикеров, глубину проработки поставленной темы. Его компания занимается поставкой в регион продовольственных товаров.

- Мы еще маленькая компания, - говорит предприниматель, - и опыта внешней торговли у нас почти нет. Поэтому организованный ВТБ семинар пришелся как нельзя кстати. Мы - не клиенты ВТБ, но когда мне прислали приглашение, я не отказался, и, как оказалось, не зря. Для себя я отметил несколько важных моментов. Это обзор валютного законодательства, рисков, которые поджидают участников рынка. Интересной для меня была информация о таможенных картах и валютных аккредитивах. В целом, почерпнул здесь для себя немало полезного.

В ходе обзора валютного законодательства были освещены изменения, которые вступили в действие в последнее время. В частности, теперь при осуществлении операций в иностранной валюте по договору, заключенному с нерезидентом на сумму, не превышающую $1000, предприниматель обязан представить только справку о валютных операциях и не обязан представлять другие сопровождающие документы, которые банк требовал раньше. Специалист ВТБ сделал и весьма полезный для бизнеса обзор характерных нарушений, допускаемых клиентами банка в этой сфере, и подсказал, как их избежать.

Большой интерес вызвал и доклад о таможенных картах. Это инструмент ВЭД, который может быть использован для уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и других фискальных платежей, а также идентификации плательщиков - участников ВЭД. Еще одно из ее преимуществ заключается в возможности ухода от авансовых платежей и «заморозки» средств плательщиков. Эта карта значительно облегчает жизнь экспортерам и таможенным брокерам.

В перерыве докладчика обступили предприниматели с расспросами. У одной из участниц этой микродискуссии я поинтересовался, удовлетворена ли она полученными ответами?

- Более чем, - ответила главный бухгалтер компании «Форсаж» Антонина БЫЧКОВА. - Нам буквально по полочкам разложили все, что нас интересовало.

По словам Антонины Бычковой, компания занимается импортом автозапчастей. Долгое время была клиентом ВТБ, затем на время ушла в другой банк и спустя некоторое время вернулась обратно.

- Мы убедились в том, что на рынке внешнеэкономической деятельности ВТБ занимает лидирующие позиции, - отметила главбух «Форсажа». - Здесь предлагают широкий спектр необходимых услуг, причем самых передовых на банковском рынке, и индивидуальный подход к клиентам. У нас есть свой клиентский менеджер, с которой всегда можно проконсультироваться по самым проблемным вопросам. Я - бухгалтер небольшой организации, занимаюсь всем, поэтому наличие такого консультанта для меня крайне важно. Позволяет быть в теме всех изменений и не допускать ошибок.

Андрей БАСАКИН рассказал участникам о преимуществах аккредитивных форм расчетов и новых возможностях торгового финансирования. Преимуществ у аккредитива несколько. Для покупателя это - строгое соблюдение сроков поставки, контроль за правильностью оформления документов и альтернатива авансовому платежу. Для продавца - гарантированное и своевременное получение платежа, исключение риска непоставки товара. В итоге между всеми участниками сделки растет уровень доверия, что служит развитию бизнеса обоих партнеров.

Андрей Басакин призвал хабаровских бизнесменов активнее пользоваться аккредитивами и привел пример своего клиента из Южного федерального округа. Используя аккредитивную форму расчета, предприниматель с юга наладил при посредничестве ВТБ финансирование со стороны западных банков при параллельном снижении ставок и вывел кондитерский бизнес на качественно новый уровень. Его продукция сегодня продается не только в России, но и в ряде европейских стран.

Эксперт ВТБ Капитал Даниэль Хайндль рассказал о сезонных колебаниях пары доллар-рубль, особенностях современного ритейла и возможностях банковских IT-технологий. Он объяснил, когда выгоднее покупать валюту и каким образом это делать, рекомендовал хеджирование как способ защиты от рисков колебания курсов. Эта услуга является на сегодняшний день одной из опций банка ВТБ для клиентов, но уже завтра войдет в базовый пакет услуг.

- Я сегодня услышала много нужного, в кулуарах пообщалась со специалистами из Хабаровска и Москвы, расширила свой деловой кругозор новой информацией, которая поможет в дальнейшей работе, - делится впечатлениями менеджер по ВЭД компании «Строительно-дорожные машины» Анна СКРИПНИК.

- Партнерские взаимоотношения с банком длятся около 15 лет и для нас очень комфортны. У нас есть персональный менеджер, с которым можно обговорить формат сделки, предварительно проконсультироваться. Для внешнеэкономической деятельности это имеет большое значение, так как ошибки грозят серьезными штрафами. 

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год. 

Теги: ВТБ  ВЭД 


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