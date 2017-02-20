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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Февраля, 08:34 |
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Юлия ВОРОБЬЕВА, заместитель управляющего хабаровским филиалом ВТБ: В региональной экономике формируются новые тренды
- Юлия Сергеевна, итоги работы ВТБ в Дальневосточном регионе, похоже, опровергают сложившиеся представления о слабой экономике, о вялотекущих кризисных процессах. Банк и его клиенты, как говорят, связаны одной цепью. У ваших клиентов все хорошо?
- На ваш вопрос нет общего, однозначного ответа. Но то, что многие региональные компании смогли благополучно пройти этот, будем прямо говорить, непростой период экономической турбулентности, - факт. Те, кто трезво оценил свои перспективы, вовремя смог откорректировать бизнес-планы, проявил гибкость, сегодня уже переходят к стратегии развития. И банк готов здесь содействовать и кредитными ресурсами, и экспертной работой.
Мы внимательно следим за тем, какие возможности открывают для наших клиентов различные программы поддержки бизнеса, которые сегодня предлагает правительство РФ, и стараемся довести их до клиентов. К примеру, мы активно работаем по программе Корпорации МСП, начата работа с Фондом развития Дальнего Востока, который сегодня готов через партнерство с банками предоставлять льготные ресурсы для малого и среднего бизнеса. Самое новое наше предложение - это участие в программе льготного кредитования аграриев Минсельхоза РФ по ставке до 5%. Такое соглашение ВТБ и Минсельхоз РФ подписали в январе в числе первых.
- Какова вообще динамика вашего кредитного портфеля?
- По итогам прошлого года ее можно назвать прорывной. Кредитно-документарный портфель хабаровского филиала ВТБ вырос на 25% и составил 100,1 млрд рублей. Из них почти 22 млрд рублей - кредиты среднему бизнесу. Последний квартал года был особенно результативным: объем выданных кредитов вырос в 2,7 раза по сравнению с третьим кварталом. Предприятия получили 32,7 млрд рублей кредитных ресурсов банка, в том числе 5,8 млрд рублей выдано среднему региональному бизнесу (рост на 50% к III кварталу 2016 года).
Все подразделения филиала демонстрируют хорошую динамику кредитного портфеля. Так, в Амурской области ВТБ практически удвоил объем выданных кредитов среднему бизнесу, по итогам года он составил 5 млрд рублей.
Кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу ВТБ в Магадане за четвертый квартал вырос на 42% и составил 2,5 млрд рублей. И здесь конец года тоже был рекордным: за IV квартал 2016 года выдано кредитов на 1,3 млрд рублей (рост за квартал в 3,7 раза). Портфель подразделения на Сахалине тоже вырос и по итогам года составил 2,9 млрд рублей.
- Банк ВТБ многие годы позиционировался как банк для крупного корпоративного клиента. Однако несколько лет назад, насколько я знаю, была принята отдельная стратегия для сегмента «средний бизнес». В перспективе после объединения с ВТБ24 таким же традиционным клиентом станет и малый бизнес. Кто сегодня ваши клиенты, каков отраслевой срез их бизнеса?
- Крупный бизнес был и останется нашим клиентом, сегодня мы работаем с целым рядом компаний, которые являются нашими партнерами уже многие годы. Кредитование таких клиентов - это многомиллиардные сделки, подчас требующие сложного структурирования, на уровне филиала мы поддерживаем и обслуживаем эти процессы.
Вместе с тем два года назад ВТБ создал глобальную бизнес-линию «средний бизнес». Стало очевидно, что этот сегмент обладает своими особенностями и требует отдельного внимания. И сейчас опыт показывает, что именно средние компании в силу их мобильности и гибкости могут быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономического роста. Это растущий сегмент с большим потенциалом. Среднему и малому бизнесу сегодня особое внимание уделяет и правительство России.
Для региональных филиалов банка ВТБ сегодня средний бизнес стал главным клиентом, под него выстроены технологии, создан целый спектр продуктов, мы находимся с ним в постоянном контакте.
Если говорить об отраслевом раскладе, то в Хабаровском крае, Амурской, Магаданской областях и на Сахалине он, конечно, разный и определяется экономической специализацией региона. Так, если в структуре кредитно-документарного портфеля Хабаровского края основную часть составляют предприятия обрабатывающей отрасли - более 50%, то половина кредитов на Сахалине - 53% - выдана строительным компаниям под проекты, которые реализует областная администрация. В структуре портфеля нашего подразделения в Благовещенске существенно возросла доля сельского хозяйства и пищевой промышленности - с 49% до 71% к концу года, при этом доля торговли снизилась с 21% до 8%. Если смотреть в общем, то в регионах нашей ответственности торговые компании занимают в кредитном портфеле от 7 до 9%.
Амурская область - это пример того, как политика федерального центра - импортозамещение, господдержка приоритетных инвестпроектов, режим территорий опережающего развития - создает новые тренды в региональной экономике. Банк ВТБ этот тренд поддерживает: наибольшая доля наших ресурсов в области сегодня именно в аграрных проектах.
Для Магаданской области традиционно партнерство с предприятиями основной для региона отрасли - золотодобывающей. У ВТБ вообще огромный опыт работы в этой сфере - более 15 лет, для недропользователей действует специальная «Золотая программа», которая учитывает сезонность работ в отрасли. Банк каждый год кредитует все основные затраты нового сезона добычи своих партнеров. Получив средства в нынешнем году, предприятие сразу может начать подготовку к следующему сезону золотодобычи: провести земляные работы, закупить ГСМ, технику и запчасти, заплатить налоги и зарплату. Возврат кредита банку происходит после продажи добытого металла.
Также недропользователям нужны долгосрочные ресурсы на разведку и освоение месторождений, развитие или модернизацию производственной базы. В прошлом году банк открыл кредитный лимит в 3 млрд рублей ОАО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото» для финансирования нового сезона золотодобычи и строительства горно-перерабатывающего предприятия на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении (Забайкальский край). Средства предоставлены на срок до 7 лет.
Отмечу, что банк ВТБ традиционно является и крупным покупателем золота у дальневосточных компаний. Доля хабаровского филиала ВТБ (подразделением которого является офис в Магадане) в покупке рудного золота в регионе составляет 13,5%, у артелей, занимающихся россыпным золотом, - 70%.
- Задам традиционный вопрос. ВТБ всегда обеспечивал значительную долю обслуживания внешнеэкономической деятельности дальневосточных компаний. Какую динамику в этом сегменте вы наблюдали в прошлом году? Насколько активным был бизнес ваших клиентов во внешней торговле?
- Здесь прошлый год тоже показал хорошую динамику. Объем сопровождения ВЭД дальневосточными подразделениями ВТБ по итогам 2016 года увеличился в общей сложности на 18% и оценивается в $4,65 млрд. При этом наибольший рост показали экспортные операции.
В 2016 году на треть увеличился и объем внешних расчетов клиентов ВТБ на Дальнем Востоке в юанях, на 11,4% - в рублях. Внешнеторговые расчеты в национальных валютах позволяют предприятиям снизить затраты на конвертацию. При этом импортеры выигрывают при фиксировании цен в валюте КНР, поскольку юань последние два года рос существенно медленнее доллара. На базе нашего филиала уже несколько лет действует Расчетный центр с Китаем - через пять прямых корреспондентских счетов с ведущими банками КНР проводят операции все российские подразделения ВТБ, в том числе головной офис банка.
- Вы упомянули о программах льготного кредитования, опыте работы с Корпорацией МСП. Какие здесь результаты показал прошлый год? Как будет складываться ваше взаимодействие с сельхозпроизводителями, для которых предложены преференции по линии Минсельхоза РФ?
- За год ВТБ выдал дальневосточным предприятиям по программе Корпорации МСП 1,39 млрд рублей льготных кредитов (4,5% от общего кредитного портфеля банка ВТБ по данной программе). Банк намерен сохранить объемы выдач льготных кредитов на уровне прошлого года.
Как я уже говорила, ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений заключил с Министерством сельского хозяйства РФ соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК. Наши специалисты, кстати, принимали активное участие в обсуждении новой модели субсидирования отрасли, работали в составе рабочей группы при Минсельхозе РФ.
Впереди у нас не менее напряженный год: в наших планах нарастить кредитный портфель по среднему бизнесу более чем на треть.
Досье «Дальневосточного капитала»: Хабаровский филиал включает офисы в Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Магадане и Благовещенске. Является базовым для подразделений ВТБ на Дальнем Востоке (в Якутии, Приморском и Камчатском краях).
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