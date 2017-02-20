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21 Февраля 2017, 16:27 | Финансы

Юлия ВОРОБЬЕВА, заместитель управляющего хабаровским филиалом ВТБ: В региональной экономике формируются новые тренды

Дальневосточные подразделения банка ВТБ по итогам 2016 года обеспечили уверенный рост основных показателей. Можно ли проецировать эту динамику на региональную экономику? Где здесь точки роста? Об этом "Дальневосточный капитал" разговаривал с заместителем управляющего хабаровским филиалом ВТБ Юлией ВОРОБЬЕВОЙ.

- Юлия Сергеевна, итоги работы ВТБ в Дальневосточном регионе, похоже, опровергают сложившиеся представления о слабой экономике, о вялотекущих кризисных процессах. Банк и его клиенты, как говорят, связаны одной цепью. У ваших клиентов все хорошо?

- На ваш вопрос нет общего, однозначного ответа. Но то, что многие региональные компании смогли благополучно пройти этот, будем прямо говорить, непростой период экономической турбулентности, - факт. Те, кто трезво оценил свои перспективы, вовремя смог откорректировать бизнес-планы, проявил гибкость, сегодня уже переходят к стратегии развития. И банк готов здесь содействовать и кредитными ресурсами, и экспертной работой.

Мы внимательно следим за тем, какие возможности открывают для наших клиентов различные программы поддержки бизнеса, которые сегодня предлагает правительство РФ, и стараемся довести их до клиентов. К примеру, мы активно работаем по программе Корпорации МСП, начата работа с Фондом развития Дальнего Востока, который сегодня готов через партнерство с банками предоставлять льготные ресурсы для малого и среднего бизнеса. Самое новое наше предложение - это участие в программе льготного кредитования аграриев Минсельхоза РФ по ставке до 5%. Такое соглашение ВТБ и Минсельхоз РФ подписали в январе в числе первых.

- Какова вообще динамика вашего кредитного портфеля?

- По итогам прошлого года ее можно назвать прорывной. Кредитно-документарный портфель хабаровского филиала ВТБ вырос на 25% и составил 100,1 млрд рублей. Из них почти 22 млрд рублей - кредиты среднему бизнесу. Последний квартал года был особенно результативным: объем выданных кредитов вырос в 2,7 раза по сравнению с третьим кварталом. Предприятия получили 32,7 млрд рублей кредитных ресурсов банка, в том числе 5,8 млрд рублей выдано среднему региональному бизнесу (рост на 50% к III кварталу 2016 года).

Все подразделения филиала демонстрируют хорошую динамику кредитного портфеля. Так, в Амурской области ВТБ практически удвоил объем выданных кредитов среднему бизнесу, по итогам года он составил 5 млрд рублей.

Кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу ВТБ в Магадане за четвертый квартал вырос на 42% и составил 2,5 млрд рублей. И здесь конец года тоже был рекордным: за IV квартал 2016 года выдано кредитов на 1,3 млрд рублей (рост за квартал в 3,7 раза). Портфель подразделения на Сахалине тоже вырос и по итогам года составил 2,9 млрд рублей.

- Банк ВТБ многие годы позиционировался как банк для крупного корпоративного клиента. Однако несколько лет назад, насколько я знаю, была принята отдельная стратегия для сегмента «средний бизнес». В перспективе после объединения с ВТБ24 таким же традиционным клиентом станет и малый бизнес. Кто сегодня ваши клиенты, каков отраслевой срез их бизнеса?

- Крупный бизнес был и останется нашим клиентом, сегодня мы работаем с целым рядом компаний, которые являются нашими партнерами уже многие годы. Кредитование таких клиентов - это многомиллиардные сделки, подчас требующие сложного структурирования, на уровне филиала мы поддерживаем и обслуживаем эти процессы.

Вместе с тем два года назад ВТБ создал глобальную бизнес-линию «средний бизнес». Стало очевидно, что этот сегмент обладает своими особенностями и требует отдельного внимания. И сейчас опыт показывает, что именно средние компании в силу их мобильности и гибкости могут быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономического роста. Это растущий сегмент с большим потенциалом. Среднему и малому бизнесу сегодня особое внимание уделяет и правительство России.

Для региональных филиалов банка ВТБ сегодня средний бизнес стал главным клиентом, под него выстроены технологии, создан целый спектр продуктов, мы находимся с ним в постоянном контакте.

Если говорить об отраслевом раскладе, то в Хабаровском крае, Амурской, Магаданской областях и на Сахалине он, конечно, разный и определяется экономической специализацией региона. Так, если в структуре кредитно-документарного портфеля Хабаровского края основную часть составляют предприятия обрабатывающей отрасли - более 50%, то половина кредитов на Сахалине - 53% - выдана строительным компаниям под проекты, которые реализует областная администрация. В структуре портфеля нашего подразделения в Благовещенске существенно возросла доля сельского хозяйства и пищевой промышленности - с 49% до 71% к концу года, при этом доля торговли снизилась с 21% до 8%. Если смотреть в общем, то в регионах нашей ответственности торговые компании занимают в кредитном портфеле от 7 до 9%.

Амурская область - это пример того, как политика федерального центра - импортозамещение, господдержка приоритетных инвестпроектов, режим территорий опережающего развития - создает новые тренды в региональной экономике. Банк ВТБ этот тренд поддерживает: наибольшая доля наших ресурсов в области сегодня именно в аграрных проектах.

Для Магаданской области традиционно партнерство с предприятиями основной для региона отрасли - золотодобывающей. У ВТБ вообще огромный опыт работы в этой сфере - более 15 лет, для недропользователей действует специальная «Золотая программа», которая учитывает сезонность работ в отрасли. Банк каждый год кредитует все основные затраты нового сезона добычи своих партнеров. Получив средства в нынешнем году, предприятие сразу может начать подготовку к следующему сезону золотодобычи: провести земляные работы, закупить ГСМ, технику и запчасти, заплатить налоги и зарплату. Возврат кредита банку происходит после продажи добытого металла.

Также недропользователям нужны долгосрочные ресурсы на разведку и освоение месторождений, развитие или модернизацию производственной базы. В прошлом году банк открыл кредитный лимит в 3 млрд рублей ОАО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото» для финансирования нового сезона золотодобычи и строительства горно-перерабатывающего предприятия на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении (Забайкальский край). Средства предоставлены на срок до 7 лет.

Отмечу, что банк ВТБ традиционно является и крупным покупателем золота у дальневосточных компаний. Доля хабаровского филиала ВТБ (подразделением которого является офис в Магадане) в покупке рудного золота в регионе составляет 13,5%, у артелей, занимающихся россыпным золотом, - 70%.

- Задам традиционный вопрос. ВТБ всегда обеспечивал значительную долю обслуживания внешнеэкономической деятельности дальневосточных компаний. Какую динамику в этом сегменте вы наблюдали в прошлом году? Насколько активным был бизнес ваших клиентов во внешней торговле?

- Здесь прошлый год тоже показал хорошую динамику. Объем сопровождения ВЭД дальневосточными подразделениями ВТБ по итогам 2016 года увеличился в общей сложности на 18% и оценивается в $4,65 млрд. При этом наибольший рост показали экспортные операции.

В 2016 году на треть увеличился и объем внешних расчетов клиентов ВТБ на Дальнем Востоке в юанях, на 11,4% - в рублях. Внешнеторговые расчеты в национальных валютах позволяют предприятиям снизить затраты на конвертацию. При этом импортеры выигрывают при фиксировании цен в валюте КНР, поскольку юань последние два года рос существенно медленнее доллара. На базе нашего филиала уже несколько лет действует Расчетный центр с Китаем - через пять прямых корреспондентских счетов с ведущими банками КНР проводят операции все российские подразделения ВТБ, в том числе головной офис банка.

- Вы упомянули о программах льготного кредитования, опыте работы с Корпорацией МСП. Какие здесь результаты показал прошлый год? Как будет складываться ваше взаимодействие с сельхозпроизводителями, для которых предложены преференции по линии Минсельхоза РФ?

- За год ВТБ выдал дальневосточным предприятиям по программе Корпорации МСП 1,39 млрд рублей льготных кредитов (4,5% от общего кредитного портфеля банка ВТБ по данной программе). Банк намерен сохранить объемы выдач льготных кредитов на уровне прошлого года.

Как я уже говорила, ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений заключил с Министерством сельского хозяйства РФ соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК. Наши специалисты, кстати, принимали активное участие в обсуждении новой модели субсидирования отрасли, работали в составе рабочей группы при Минсельхозе РФ.

Впереди у нас не менее напряженный год: в наших планах нарастить кредитный портфель по среднему бизнесу более чем на треть.

Досье «Дальневосточного капитала»: Хабаровский филиал включает офисы в Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Магадане и Благовещенске. Является базовым для подразделений ВТБ на Дальнем Востоке (в Якутии, Приморском и Камчатском краях).

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год. 

Теги: ВТБ 


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