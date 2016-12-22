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Четверг| 22 Декабря, 22:49 |
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ВТБ24 нарастит банкоматную сеть в Хабаровском крае
«Большая часть новых банкоматов будет снабжена функцией кеш-ресайклинга (функция замкнутого оборота наличных). Это позволит нам сократить издержки на инкассацию и оптимизировать операционные затраты. Для клиентов важно то, что подобные устройства будут работать без «остановок» на инкассацию», - говорит управляющий филиалом ВТБ24 в Хабаровске Владимир СЕЛИВАНОВ.
Также в 2017 г. планируется унификация сервисов банкоматов группы ВТБ. Сейчас клиенты ВТБ24 могут снять наличные с карты любого банка, входящего в группу, без комиссии в банкоматах ВТБ, ВТБ24 и Почта-Банка. В следующем году во всех банкоматах группы можно будет внести наличные на карты, проверить баланс, сменить ПИН-код и сделать перевод с карты на карту.
В Хабаровском крае сегодня работают 200 банкоматов ВТБ24 (42 из них расположены в офисах банка и 158 - в свободном доступе).
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