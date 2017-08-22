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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 26 Августа, 09:46 |
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Банк "Открытие" предоставил RFP Group финансирование в объеме 1,7 млрд руб. и $10 млн
Общий объем финансирования для ООО «Торговый дом РФП» и ОАО «Амурское пароходство», входящих в RFP Group, составил $10 млн, сообщает пресс-служба банка.
Кроме того, банк «Открытие» установил для компаний RFP Group лимит в объеме 1,7 млрд рублей на предоставление банковских гарантий сроком до 31 декабря 2018 года. Банковские гарантии компаниям группы предоставлены с целью возмещения НДС в заявительном порядке, а также для обеспечения исполнения обязательств по оплате таможенных платежей в пользу ФТС РФ для владельца склада временного хранения.
- Финансирование проектов крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока - большая ответственность для банка. На протяжении более 20 лет мы участвуем в развитии холдинга, который является лидером и примером ответственного лесопользования и глубокой переработки древесины. Для нас крайне важно, что, будучи крупнейшим частным банком в России, мы на деле обеспечиваем важные объекты региональной экономики необходимыми финансовыми инструментами, - комментирует сделку член правления, руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий ЖУЖЛЕВ.
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