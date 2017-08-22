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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 24 Августа, 16:00 |
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В Хабаровске при поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка обновлен автобусный парк
В рамках сотрудничества в области кредитования малого и среднего бизнеса, АТБ открыл кредитную линию индивидуальному предпринимателю Виталию АРТАМОНОВУ, средства от которой клиент направил на обновление автобусного парка для перевозки пассажиров (ИП обслуживает один из самых популярных регулярных маршрутов города - №8).
Напомним, что АТБ активно кредитует малый и средний бизнес в рамках сотрудничества с Гарантийным фондом Хабаровского края. Таким образом, Азиатско-Тихоокеанский банк успешно сотрудничает с предпринимателями в рамках финансирования развития пассажирских перевозок и помогает обновлять городской парк автобусов за счет приобретения новых современных моделей автобусов отечественного производства.
Индивидуальный предприниматель Виталий Артамонов является клиентом АТБ с августа 2016 года. В рамках 220-ФЗ клиент получил право продолжить перевозку пассажиров по своему маршруту и планировал обновить действующий парк автобусов. Таким образом, городской парк пополнился 11 современными автобусами, сумма инвестиций в обновление автобусного парка города составила 67,3 млн рублей, при этом на 90% профинансирована за счет предоставленных Азиатско-Тихоокеанским банком заемных средств.
В сентябре 2016 года ИП получил в АТБ кредит на сумму 25 млн рублей для приобретения первых 4-х автобусов в Южной Корее. Автобусы были привезены в Хабаровск в октябре 2016-го и уже обслуживают пассажиров на маршрутах. В мае 2017 года АТБ одобрил клиенту второй кредит в размере 37,5 млн рублей для приобретения оставшихся 7-ми современных городских пассажирских автобусов марки «НЕФАЗ», произведенных в России.
Поддержка Азиатско-Тихоокеанским банком малого и среднего предпринимательства позволяет решать и социально-экономические задачи в регионе. Так, АТБ способствует росту импортозамещения, так как на полученные средства клиент приобрел 7 автобусов российского производства (марки «НЕФАЗ»). Транспорт работает на компримированном природном газе (класс «Евро-5»), который отвечает самым современным требованиям энергоэффективности, что положительно скажется на экологии города.
Кроме того, АТБ принимает участие в программе «Доступная среда», которая была специально разработана для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями: закупленные автобусы имеют весь необходимый функционал для беспрепятственной и комфортной перевозки пассажиров.
Досье «Дальневосточного капитала»: Азиатско-Тихоокеанский банк (ПАО) - крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока, основан в 1992 году. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть АТБ включает 208 подразделений в 109 населенных пунктах в 19 регионах страны. Головной офис банка располагается в Благовещенске (Амурская область). По данным на 01.04.2017 г., по размеру чистых активов АТБ занимает 54-е место в ренкинге крупнейших российских банков «Интерфакс-100». По данным на 01.05.2017 года, собственный капитал АТБ составляет 13,1 млрд рублей, чистые активы - 111,7 млрд рублей. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1810 выдана Банком России 4 августа 2015 года. АТБ входит в Систему страхования вкладов.
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