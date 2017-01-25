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Среда| 25 Января, 11:37 |
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Банк "Открытие" финансирует строительство крупного логистического склада в Хабаровске
Финансирование предоставляется в рамках программы сотрудничества с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).
Комплекс общей площадью 14,86 тыс. кв. м будет находиться в Хабаровске по ул. Георгиевской. По планам строительство будет завершено в III квартале 2017 года.
Новый склад позволит размещать стеллажи для хранения товаров высотой 13 м. Кроме складского здания, проектом предусмотрено строительство крытой железнодорожной рампы и выделенного помещения низкотемпературной камеры.
«Хабаровск является крупным логистическим центром на Дальнем Востоке, особенно в части авто- и ж/д перевозок. Поэтому еще один современный логистический комплекс - это необходимый и потенциально эффективный проект. Мы рады, что банк «Открытие», будучи крупнейшим частным банком в России, имеет возможность привлекать существенные ресурсы гос. корпораций и направлять их на решение задач крупного регионального бизнеса», - отметил Юрий ШЕЙКО, заместитель управляющего филиалом банка «Открытие» по корпоративному бизнесу.
Досье «Дальневосточный капитал»
Банк «Открытие»* - крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов среди всех российских банковских групп1. Работает на финансовом рынке с 1993 года.
Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 30 июня 2016 года составили 3087,8 млрд рублей, собственный капитал - 217,8 млрд рублей.
«Открытие» - универсальный коммерческий банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса и качественным управлением капиталом. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и private banking.
Банк «Открытие» был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных, как НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский банк и банк «Петрокоммерц».
Надежность банка подтверждена рейтингами международных агентств Standard&Poor’s (ВВ-) и Moody’s (Ba3).
Ключевым акционером банка «Открытие» является «Открытие Холдинг», который владеет 66,64% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
* Банк «ФК Открытие», работает под брендом «Банк «Открытие».
1 Согласно рейтингу «Интерфакс-ЦЭА» на основании отчетности по РСБУ за II квартал 2016 года.
Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год.
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