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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 04 Августа, 09:51 |
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"Сименс Финанс" и ФРП предлагают лизинг с минимальным авансом
"Сименс Финанс" совместно с Фондом Развития Промышленности представляет программу финансового обеспечения лизинговых проектов. Если ваша компания собирается приобрести новое промышленное оборудование и соответствует условиям программы, ФРП может предоставить целевой займ на авансовый платеж до 500 млн руб. под 1% годовых. "Сименс Финанс" возьмёт на себя организацию лизинговой сделки.
Целевой займ на срок до 5 лет может обеспечить до 27% стоимости оборудования. Эксперты по лизингу помогут вам подготовить документы для Фонда. Просто обратитесь в ближайший офис "Сименс Финанс" или заполните заявку на сайте. Консультации специалистов доступны и по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ).
Подробная информация указана на сайте Фонда Развития Промышленности. ООО "Сименс Финанс" поддерживает программу в качестве уполномоченной лизинговой компании ФРП.
Представительство "Сименс Финанс" в Хабаровске:
Тургенева, 46, офис 400а.
Тел.: (4212) 47-01-47
Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180
www.facebook.com/SiemensFinance
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