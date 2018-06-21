|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 07 Июля, 19:33 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Банк "Возрождение" выдаст поручительства малому и среднему бизнесу
Это еще один дополнительный инструмент для поддержки местных предпринимателей, участвующих в торгах, конкурсах и тендерах. Ведь зачастую многие компании сталкиваются с трудностями при оформлении банковских гарантий из-за недостатка финансового обеспечения. Гарантийный фонд в данном случае может выступить поручителем по гарантии, предоставленной банком «Возрождение». Размер поручительства не может превышать 70% от получаемой суммы обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии. Размер одного поручительства составляет более одного миллиона рублей. При этом предприятие МСП должно отвечать определенным требованиям и условиям: быть зарегистрированным на территории края и работать более трех месяцев, не иметь задолженностей перед бюджетами всех уровней, вести финансово-хозяйственную деятельность без нарушений. Кроме того, субъект МСП должен иметь обеспечение в размере 30% собственных средств от суммы договора о предоставлении банковской гарантии. Поручительство фонда предоставляется на возмездной основе.
«Расширение сотрудничества с Гарантийным фондом позволит Хабаровскому филиалу банка «Возрождение» увеличить количество выданных банковских гарантий предприятиям малого и среднего бизнеса, осуществляющим приоритетные для экономики края виды деятельности при нехватке достаточного обеспечения. Банк «Возрождение» сотрудничает с Гарантийным фондом Хабаровского края с 2012 года в части предоставления поручительств по кредитованию субъектов МСБ, эта работа приносит свои позитивные результаты», - прокомментировал управляющий Хабаровским филиалом банка «Возрождение» Глеб КЛИМЕНКО.
- Трехлетний бюджет Хабаровского края дополнительно получит из федерального бюджета свыше 2 миллиардов рублей
- Внешняя торговля без рисков
- Зеленый свет малому бизнесу
- Хабаровский филиал ВТБ втрое нарастил финансирование региональных предприятий в 3 квартале
- В Хабаровске при поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка обновлен автобусный парк
- Банк "Открытие" предоставил RFP Group финансирование в объеме 1,7 млрд руб. и $10 млн
- "Сименс Финанс" и ФРП предлагают лизинг с минимальным авансом
- ВТБ24 обеспечивает картами платежной системы "Мир" правительство Хабаровского края
- Хабаровский филиал ВТБ втрое нарастил финансирование региональных предприятий
- Юлия ВОРОБЬЕВА, заместитель управляющего хабаровским филиалом ВТБ: В региональной экономике формируются новые тренды
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.