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25 Августа 2015, 17:47 | Финансы
ВТБ представил в Хабаровске "Неизвестный Эрмитаж"
В Хабаровске при поддержке ВТБ открылась выставка "Неизвестный Эрмитаж". Авторы проекта - крупнейшие музеи Дальнего Востока: Дальневосточный художественный музей и Приморская государственная картинная галерея.
Межрегиональный проект, над которым музеи работали почти два года, посвящен знаменательному событию в культурной жизни России - 250-летию Государственного Эрмитажа. Он призван стать поводом к разговору о необходимости изучения и сохранения национального культурного достояния, хранителями которого являются музеи.
«ВТБ активно участвует в культурной жизни страны, в частности сотрудничает с Государственным Эрмитажем, содействуя его выставочной деятельности и пополнению собрания произведениями искусства. Поэтому нам вдвойне приятно поддержать проект «Неизвестный Эрмитаж» на Дальнем Востоке, показать широкому зрителю художественные сокровища двух ведущих музеев региона», - отметил управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений ОРЛОВ.
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