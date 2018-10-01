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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 02 Октября, 19:51 |
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Хабаровский филиал ВТБ провел семинар для участников внешней торговли региона
В мероприятии приняли участие представители 35 предприятий Хабаровска, а также клиенты офисов банка в Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске, подключенные к семинару по видео-конференц-связи.
Как прокомментировала заместитель управляющего хабаровского филиала Юлия ВОРОБЬЕВА: «Семинары по актуальным для клиентов вопросам и продуктам проходят в филиале на постоянной основе. ВТБ охотно делится с предприятиями своими знаниями и наработками, способными облегчить клиентам решение бизнес-задач».
На семинаре региональный бизнес узнал о том, как при расчетах по внешнеторговым контрактам избежать нарушений валютного законодательства, получил полезные знания о применении на практике последних инструкций ЦБ в сфере валютного регулирования.
Представители отдела продаж продуктов транзакционного бизнеса рассказали о преимуществах внешнеторговых расчетов в национальных валютах - юанях, иенах и рублях. Участников мероприятия заинтересовали предлагаемые банком выгодные условия конверсии валюты, возможность совершения таможенных платежей с помощью таможенных карт. Специалисты филиала рассказали об использовании банковской гарантии в качестве инструмента обеспечения обязательств по контракту.
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