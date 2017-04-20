|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 28 Апреля, 21:17 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровский филиал ВТБ втрое нарастил финансирование региональных предприятий
В 1 квартале хабаровский филиал ВТБ выдал предприятиям кредитов на сумму 17,6 млрд рублей (рост в 2,7 раза к аналогичному периоду прошлого года). В том числе средним предприятиям региона предоставлено финансирование в объеме 4,1 млрд рублей.
Заместитель управляющего филиалом Юлия Воробьева прокомментировала: «В первом квартале были профинансированы предприятия энергетической отрасли, которые направили средства на финансирование своей инвестиционной деятельности, компании обрабатывающих отраслей. Средства ВТБ получили региональные недропользователи, строители, предприятия ЖКХ, а также торговой сферы. Также в 1 квартале банк предоставил финансирование по программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, маслоэкстракционному заводу «Амурский».
Кредитно-документарный портфель филиала на 1 апреля 2017 составил 85 млрд рублей (рост 27% за год). В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть формируют: обрабатывающая отрасль (64%), торговля (10%), энергетика (8%), строительство (5%), пищевая промышленность (5%), добывающая промышленность (3%) и другие.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Хабаровский филиал ВТБ втрое нарастил финансирование региональных предприятий
- Юлия ВОРОБЬЕВА, заместитель управляющего хабаровским филиалом ВТБ: В региональной экономике формируются новые тренды
- Банк "Открытие" инвестирует в супершколу в Хабаровске
- Банк "Открытие" финансирует строительство крупного логистического склада в Хабаровске
- ВТБ24 нарастит банкоматную сеть в Хабаровском крае
- Страховая группа "ХОСКА" - в ТОП-100 крупнейших страховых компаний
- Человеческий фактор важнее технологий
- Хабаровский филиал ВТБ провел семинар для участников внешней торговли региона
- Китайские банкиры прошли стажировку в Сбербанке
- ВТБ поддерживает Конкурс молодых ученых и аспирантов Хабаровского края
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.