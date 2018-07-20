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29 Сентября 2013, 20:28 | Финансы

Большой ВЭБ для малого и среднего бизнеса Дальнего Востока

Представительство Внешэкономбанка открылось на Дальнем Востоке в сентябре 2009 года и было призвано представлять интересы банка во взаимоотношениях с органами власти субъектов Федерации и бизнес-сообществом Дальнего Востока, вести поиск и отбор инвестиционных проектов, осуществлять продвижение финансовых продуктов компаний, входящих в группу Внешэкономбанка.

О том, насколько успешно представительству удается добиваться поставленных целей, в интервью «ДК» рассказал директор Представительства Внешэкономбанка в г. Хабаровске Андрей СКОБЕНКО.

- Андрей Геннадьевич, в последнее время ВЭБ все чаще упоминается в связи с проектами поддержки малого и среднего бизнеса. С чем это связано?

- Когда банк создавался в его нынешнем статусе, предполагалось, что он будет выполнять функции института развития, реализовывать крупные инвестиционные, в первую очередь инфраструктурные, проекты. Но не все знают, что одним из приоритетов Внешэкономбанка является поддержка малых и средних предприятий (МСП. - Прим. «ДК»). Она осуществляется через дочернюю компанию - ОАО «МСП Банк», задачей которого является создание благоприятных условий для развития МСП. Приоритет отдается поддержке предприятий, реализующих инновационные проекты, а также проекты, направленные на модернизацию производства и повышение энергоэффективности.

- Каковы цели и механизмы реализации программы поддержки МСП?

- В стратегии развития МСП Банка определено, что его цель - увеличивать финансирование субъектов МСП, сохранять рабочие места в этом сегменте, по возможности поддерживать региональные банки и т. д.

Поддержка реализуется по двухуровневой системе, через сеть партнеров - банки, лизинговые и факторинговые компании, микрофинансовые организации. МСП Банк предоставляет средства партнерам, а они оказывают поддержку предприятиям. Это позволяет, не вступая в конкуренцию с коммерческими институтами и экономя средства на создании филиалов, представить программу практически на всей территории России. В частности, на территории Дальнего Востока поддержано более 1,6 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 9 млрд рублей.

- Планирует ли МСП Банк внедрять новые финансовые продукты?

- МСП Банк открывает новое направление для предприятий среднего бизнеса: предоставление банковских гарантий для предприятий, реализующих проекты развития, стоимостью от 100 млн рублей до 2 млрд рублей. Срок таких кредитов - до 7 лет. Разработан и запускается гарантийный механизм, в этом году планируется выдать первые гарантии. Гарантии на 20 млрд рублей ВЭБ получает от Минфина, а затем выдает гарантию МСП Банку уже на 40 млрд рублей. МСП Банк, в свою очередь, отберет коммерческие банки для участия в гарантийной программе и будет поручаться за предпринимателей перед кредиторами.

МСП Банк будет гарантировать до 50% от стоимости выдаваемых кредитов. В этом случае объем гарантийной поддержки в 40 млрд рублей позволит обеспечить выдачу кредитов среднему бизнесу на сумму 80 млрд рублей. Надеюсь, что в ближайшее время данной гарантийной поддержкой могут воспользоваться и предприятия Дальнего Востока.

Представительство Внешэкономбанка в Хабаровске готово оказать содействие и выдать консультации по финансовым продуктам группы Внешэкономбанка предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере малого и среднего бизнеса. Также хотел бы отметить, что в сентябре текущего года при поддержке ОАО «МСП Банк» на Дальнем Востоке планируется провести ряд семинаров в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке с целью расширения доступности программ, реализуемых для МСП.

Досье «ДК»: По состоянию на 01.07.2013 Внешэкономбанк участвует в реализации 13 инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Их общая стоимость составляет более 124 млрд рублей, участие банка - более 75 млрд рублей. На рассмотрении находятся еще 6 проектов на общую сумму около 350 млрд рублей с участием банка более 280 млрд рублей.

Александр НИКОЛАЕВ,  "Дальневосточный капитал", N9, сентябрь 2013 г.

 

Теги: ВЭБ  малый бизнес  банки 


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