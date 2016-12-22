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16 Февраля 2016, 18:34 | Рынки

На Дальнем Востоке цветочный бизнес от кризиса спасет только газификация

Зимние цветы промышленным способом для местного рынка на Дальнем Востоке сегодня выращивают только на Сахалине и в Приморье

Цветочный рынок Дальнего Востока в течение последних двух десятилетий сохранял неизменными основные тренды: рост объема продаж и повышение уровня зависимости от импортных поставок. Продукция частных теплиц постепенно сокращала свою долю, проигрывая импорту в качестве и в стоимости цветка, а ярко выраженная сезонность местного производства не могла обеспечить стабильность поставок в течение года и разнообразие ассортимента. В результате устойчивость рынка обеспечивали исключительно поставщики импортного продукта.

Все решает логистика

Основной поток импортного товара к дальневосточным оптовикам по сей день идет через Москву, а основные производители цветка, поставляемого на местный рынок, находятся в Африке и Латинской Америке. Огромные расстояния и сложная логистика породили хронические болезни дальневосточного рынка, среди которых первостепенными стали проблемы, связанные со сроками доставки и, как следствие, качеством предлагаемого потребителю продукта.

Эта проблема в какой-то степени коснулась даже поставок российских производителей из западных и южных регионов страны. По словам владельцев хабаровского салона «Цветы Краснодара», за пять лет своей работы с производителями юга России они получили возможность оценить преимущества прямых поставок. Но поскольку возможность прямых поставок авиаперевозчики предоставляли не всегда, то большая часть продукции с Кубани шла на Дальний Восток все же через Москву. Как известно, отечественные производители не пользуются химическими средствами, увеличивающими срок свежести цветов, и, как говорят розничные продавцы, существенно отстают в эффективности упаковки, и случавшиеся иногда непредвиденные задержки товара в пути естественным образом влияли на его качество.

В то же время Дальний Восток, в силу географического положения тесно связанный с азиатскими рынками, имеет уникальную возможность переориентировать эти потоки на поставщиков из соседних стран - Китая, Кореи и Японии. Но пользуется этой возможностью в ограниченных объемах по вполне очевидным причинам.

Еще несколько лет тому назад доля китайского цветка на дальневосточном рынке была значительной и конкурировали китайские поставщики, предлагая более низкие цены. Но к их продукции, как правило, предъявлялось довольно много претензий по качеству. И поскольку в последние годы цветочный рынок столкнулся с демпингом, повлиявшим в целом на цены, то китайские продукты, утратив преимущества на рынке, сократили свое присутствие.

В то же время Корея и Япония, готовые поставлять высококачественный продукт напрямую, исключая задержки и прочие проблемы в силу логистических преимуществ, проигрывают на дальневосточном рынке продуктам, идущим сюда через Москву, именно в ценах. Да и ассортимент у производителей из этих стран, как правило, ограничен. В итоге азиатского цветка на Дальнем Востоке почти нет, хотя именно азиатские поставщики как никто из зарубежных производителей здесь способны обеспечить качество и свежесть цветка.

На сегодняшний день едва ли не единственным азиатским поставщиком в регионе является южнокорейская компания Rosepia, география продаж которой не выходит за границы Приморского края. По словам официального представителя Бориса ЦОЯ, вопросы продвижения на региональные рынки Дальнего Востока пока не рассматриваются в компании, но вот несколько тестовых поставок в Москву все же состоялось. Впрочем, в ситуации изменившегося курса валют объемы продаж премиальной южнокорейской продукции на Дальнем Востоке России упали более чем в два раза. Этот тренд последнего года не сумело сдержать даже снижение в конце 2015 года цены на цветок. Поэтому сейчас для компании первостепенной задачей является все же не развитие, а удержание позиций на приморском рынке.

Тепличные перспективы

А между тем на Дальнем Востоке еще сохраняются производства тепличного цветка в промышленных масштабах. Правда, и эти масштабы весьма скромны. Но перспектива их развития при определенных условиях все же есть. Практически все теплицы в дальневосточных регионах выращивают по госконтрактам рассаду для озеленения своей территории, даже на Чукотке. И даже более того, тепличное хозяйство в Билибино к празднику 8 марта поставляет в свои магазины свежие цветы, в основном тюльпаны. Но за пределы Билибино эти поставки все же не идут. И причина тут вовсе не в отсутствии возможности увеличить объемы производства, а в крайне сложной транспортной системе, неспособной оперативно обеспечить поставки даже в соседние населенные пункты.

По большому счету, зимние цветы промышленным способом для местного рынка на Дальнем Востоке сегодня выращивают только в двух субъектах: на Сахалине и в Приморье. При этом крупных специализированных тепличных комбинатов, таких, какие есть в других регионах страны, на Дальнем Востоке нет, и едва ли они появятся в ближайшей перспективе. Толчком для развития цветочных теплиц могла бы стать газификация энергоемкого производства. Но пока предприятия этого только ждут.

Наиболее крупный производитель из действующих цветочных теплиц в ДФО - ФГУП «Дальневосточное» в Приморском крае. Из общей площади теплиц в 18 гектаров под цветы отведено 2 гектара, что, в общем-то, не мало, учитывая тот факт, что основным направлением в хозяйстве является все же производство овощей и зелени. Но цветочное направление в «Дальневосточном» не считают второстепенным или малозначимым. По словам директора предприятия Владимира СИДОРЕНКО, эта продукция позволяет стабилизировать экономику предприятия, поскольку в условиях сезонного производства таким образом компенсируется спад по другим направлениям. Максимальный выход цветка приходится как раз на те месяцы, когда другие продукты теплицы не поставляют на рынок.

Конечно, даже промышленное производство цветов на Дальнем Востоке не может сравниться с цветочными комбинатами западных и южных регионов страны. В этом отношении отставание отмечают все специалисты: технологии, используемые на цветочных гектарах, основаны в значительной степени на ручном труде. Существующие объемы производства позволяют обходиться без внедрения других технологий, считают в руководстве предприятия. Перспективы смены технологической базы они оценивают сроком в 5 лет.

Сдержанные цены

Среди заметных трендов цветочного рынка последних лет на Дальнем Востоке были наряду со стабильными поставками устойчивые цены. Практически все регионы ДФО не только не повышали цены на цветок, но даже снижали их. Рынок рос вплоть до 2015 года. А в прошлом году он пережил определенные трансформации: вслед за падением спроса уменьшились объемы закупок, поменялся товарный ассортимент в пользу более дешевых цветов.

Сейчас же сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда цена на импортный цветок если и выросла, то незначительно. По словам управляющей сети «ЦветОптМаркет» в Петропавловске-Камчатском Ирины ВАСИЛЬЕВОЙ, средняя цена на цветок годом ранее находилась в районе 129 рублей, сейчас она выросла всего лишь до 135 рублей за штуку. В Хабаровском крае крупные розничные игроки держат цену на уровне 50-120 рублей за штуку. «Мы считаем, что было бы целесообразно повысить цены, - говорят они, - но сейчас для нас важнее сохранить покупателя».

Заметный рост цены отмечен на привозные тюльпаны российского производства: если раньше компания «Цветы Краснодара» закупала их по 30 рублей за штуку, то сейчас цена поднялась до 55 рублей. В целом цена у поставщиков выросла на 20-30% по разным позициям. На 20% поднялась оптовая цена на розу в приморском тепличном хозяйстве в прошлом году.

В то же время крупные продавцы импортного цветка довольно гибко отреагировали на изменения на рынке. Игроки, вышедшие на рынок недавно, принесли с собой новые стратегии, что, собственно, и привело к перераспределению рынка еще до изменения курса валют. По словам Ирины Васильевой, их сеть, появившаяся всего два года назад, сориентирована прежде всего на объемы. Эту стратегию выбрала и открывшаяся три года назад компания «Роза ДВ int», поставляющая на рынок эквадорскую розу.

«Наша компания заранее предприняла антикризисные шаги, - говорит владелец сети «Роза ДВ int» в Приморском крае Вячеслав МАННАБЕРГ. - Было принято решение открыть за три года как можно больше торговых точек и минимизировать расходы. В итоге наша компания открыла за это время девять магазинов. Мы понимали, что ситуация приведет к снижению продаж на рынке, поэтому сделали ставку на объемы. Это была наша изначальная стратегия. Сейчас мы сокращаем бюджет, терпим убытки, но стараемся держать цену».

Снижение продаж импортного цветка может открыть новые возможности для возрождения частных цветочных теплиц. По большому счету, проблема этих производителей упирается только в один вопрос - в затраты на тепло. Впрочем, больших производств здесь ожидать не стоит, тем более цветочный бизнес на Дальнем Востоке - это в большинстве своем семейный бизнес и крупных инвесторов здесь нет. По словам владельца сети «Бизнес-букет» в Приморском крае Сергея СЕРГЕЕВА, компания рассматривает возможность восстановления тепличного производства, но перспективы строительства крупных комбинатов ограничены небольшой емкостью местного рынка и сложной логистикой за его пределами.

Елена АБАШЕВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2016 год. 

 

Теги: теплицы  кризис  цветы 


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