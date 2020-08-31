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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 05, 2020
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15 Сентября 2020, 09:41 | Рынки
Якутия не хочет уступать крылья Сахалину
Создаваемая специально под Дальний Восток новая авиакомпания, скорее всего, "приземлится" на Сахалине, власти которого изначально предлагали создать ее на базе авиакомпании "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот"). При этом в перспективе ожидается, что в проект войдут и другие регионы, прежде всего Приморский и Хабаровский края.
Что касается Якутии, авиаотряд которой практически сравним с «Авророй», то ее позиция несколько иная - решать проблему транспортной доступности округа проще в формате альянса действующих перевозчиков.
Поручение по созданию на Дальнем Востоке авиакомпании, эксплуатирующей исключительно российские воздушные суда, Президент Владимир ПУТИН дал по итогам совещания в декабре 2019 года. Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО отреагировал незамедлительно, предложив создать ее на базе «Авроры», что поддержал и вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
51% акций АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», еще 49% - правительству Сахалинской области. В настоящее время флот АК «Аврора» насчитывает только иностранные самолеты, включая десять Airbus A319 (укороченная версия лайнера А-320), десять канадских двухмоторных турбовинтовых ближнемагистральных Bombardier DHC-8 и три канадских же внутрирегиональных турбовинтовых самолета DHC-6 Twin Otter.
До разгула пандемии «Аврора» на регулярной основе выполняла полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио и Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.
Замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья БЕЛАВИНЦЕВ на заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ сообщил, что с учетом решений, которые приняты правительством, перевозчик будет создан на базе «Авроры». На первом этапе планируется продажа контрольного пакета «Аэрофлота» ее второму акционеру - Сахалинской области. Затем Минтранс предлагает рассмотреть вхождение в капитал компании других регионов, в том числе Якутии, «чтобы учитывались интересы всех субъектов». При этом одной из задач проекта является загрузка российской авиапромышленности заказами на отечественную авиатехнику.
В Якутии, однако, выступают за создание перевозчика на базе альянса существующих авиакомпаний, включая республиканские «Якутию» и «Полярные авиалинии». «Еще раз говорю: вы не увлекайтесь созданием новой авиакомпании, куда хотите загнать все субъекты (ДФО, - Прим. автора.), которые через два года ничего хорошего не получат. Это точно. Вот в том виде, в котором вы, некоторые коллеги, сейчас хотите ее представить, это просто путь в никуда», - заявил глава Якутии Айсен Николаев.
Юрий Трутнев уже пояснил, что субсидирование пассажирских перевозок в рамках проекта дальневосточной авиакомпании обойдется примерно в 30 млрд рублей.
«На сегодняшний день на Дальнем Востоке перевозится в сезон 1 млн пассажиров, увеличение до 2 млн при условии сохранения доступной для населения стоимости билетов стоит порядка 30 млрд рублей. В этом случае мы создаем систему авиасообщения по всем населенным пунктам, которые губернаторы сегодня считают необходимыми, где есть условия для посадки воздушных судов», - сказал вице-премьер на пресс-конференции в «Интерфаксе».
При реализации дальневосточного проекта предстоит решить несколько трудных задач. «Первое - нам надо разобраться со стоимостью топлива, которая на Дальнем Востоке завышена. Второе - нужно где-то эти суда взять, необходимо, чтобы они были все-таки российского производства. При этом судов малого класса в России просто сегодня не выпускается, их выпуск начинается с 2022-23 гг. Поэтому какой-то период времени придется, видимо, выходить за счет лизинга», - отметил вице-премьер.
Олег КЛИМЕНКО.
Теги: авиакомпания Аврора
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