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13 Января 2020, 16:07 | Рынки

Названы АЗС, торгующие опасным топливом

Что характерно, в списке нет АЗС, принадлежащих так называемым ВИНКам, у которых внедрены единые стандарты, плюс действуют собственные системы контроля

Итоги минувшего 2019 года подвел Росстандарт в рамках информационного проекта «Топливо без обмана». В результате государственного надзора и исследований в аккредитованных лабораториях факты реализации фальсифицированного топлива в разных регионах страны сведены в перечень АЗС, торгующих опасным топливом. Автолюбителям рекомендуется ознакомиться с этим перечнем.

Кроме того, еще осенью ведомство создало Карту качества топлива России. Желающие могут узнать, каков уровень риска заправиться некачественным нефтепродуктом в любом регионе страны. Карта будет обновляться дважды в год. Эти сведения от Росстандарта особенно важны при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий. Ведь, как известно, избегая заправки некачественным топливом, можно снизить риск поломки автомобиля, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и исключить вероятность финансовых потерь.

К сожалению, на территории Приморья также фиксируются случаи реализации некачественных топливных продуктов. Как отмечает регулятор, за последний год такое топливо было обнаружено у ряда независимых АЗС. Например, массовая доля серы в дизельном топливе и 92-ом бензине на АЗС, принадлежащей ООО «Октан», превышала норму в пять раз!

Информация об этом содержится в отчете Росстандарта - Сведения об автозаправочных станциях, допустивших в 2019 году нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» в части несоответствия физико-химических показателей топлива


Надо понимать, что сера - один из нежелательных элементов в составе бензинов и дизельного топлива. Соединения серы, присутствующие в горючем, вступают в реакцию с водяными парами, образуя кислоты. Последствиями подобного взаимодействия являются сильный коррозирующий эффект поршневой системы и множественное нагарообразование при сгорании топлива, существенно снижающие эффективность топливной и выхлопной систем автомобиля.

В целом, последствия использования некачественного бензина всегда разнообразны и довольно плачевны. Часть из них становится очевидной практически сразу после заправки: машина плохо заводится или не заводится вовсе, увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя. Результат влияния суррогата на системы автомобиля один – выход из строя одного из основных узлов и последующий, как водится, затратный ремонт.

Поэтому всем автовладельцам, кто заботится о своем железном коне, нужно стараться избегать заправок с подобными выявленными нарушениями и, конечно, соблюдать очень простые правила: проверять наличие пломб на топливо-заправочных колонках, заправляться только на тех АЗС, где выдают чек, в котором должны быть корректно указаны марка и экологический класс приобретенного топлива.

С этой точки зрения преимущества так называемых ВИНКов не вызывают сомнений – на всех АЗС их сетей внедрены единые стандарты, плюс действуют собственные системы контроля. Как мы писали ранее в материале "Ликбез для автовладельцев - как не быть обманутым на заправке", в Группе компаний ННК налажена строгая многоступенчатая система мониторинга качества реализуемой продукции – на каждом этапе пути к конечному потребителю топливо проходит проверку. Пока нефтепродукт доберется от производителя - Хабаровского нефтезавода до бензобака жителей Приморья, его подвергнут тщательному анализу порядка 80 раз. Это трудоемкое, но необходимое для гарантии качества мероприятие. В одном только Приморском крае количество исследований нефтепродуктов в месяц составляет в среднем около 9 тысяч, соответственно, в год производится около 110 тысяч анализов. Проверяют как октановое число, так и содержание серы.

Помимо контроля по всему пути следования от нефтебаз до АЗС у крупных сетей есть свои мобильные лаборатории, которые дают возможность проверить топливо практически перед заправкой автомобилей.

Теги: фиксация  инспектор  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания  ОСАГО  скорость  права  видео  камера  Асфальт  автомобиль  каско  дпс  страхование  превышение  автошкола  неровность 


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