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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Мая, 19:08 |
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К победе - вместе с ННК!
Подходит к завершению акция «Весна с ННК», в период действия которой автовладельцы из трех регионов присутствия бренда ННК: Амурской области, Хабаровского края и Приморья получили уникальную возможность стать счастливыми обладателями современного кроссовера Mitsubishi Outlander!*
Напомним, по условиям акции с 18 марта по 7 мая текущего года каждый клиент АЗС ННК – физическое лицо при заправке автомобиля от 30 литров три раза и более, должен был зарегистрировать не менее 3 чеков на сайте азсннк.рф, сохранить оригиналы и получить персональный код.
Именно по персональному коду участника генератор случайных чисел определит победителей. Помимо главного приза – автомобиля, среди участников акции будут разыграны дополнительные призы: топливные карты, видеорегистраторы, бытовая техника и другие подарки.
Следите за розыгрышем призов в режиме реального времени на сайте азсннк.рф 9 мая! Начало трансляции в 15:00 часов.
*Подробная информация об условиях и правилах акции, розыгрыше призов, их количестве и месте получения размещена на сайте азсннк.рф
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