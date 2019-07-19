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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Июля, 14:07 |
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Береги автомобиль!
Владивосток - один из самых автомобилизированных городов России, поэтому качество топлива - вопрос, затрагивающий интересы большого количества людей. Как показывает мониторинг мнений в соцсетях и анализ обращений к властям Приморья, вопрос этот - токсичный: ситуация с нефтепродуктами в регионе оставляет желать лучшего.
Как автолюбитель может защитить свои интересы в случае заправки некачественным топливом, обсудили в рамках дискуссионной площадки «Благополучие человека» в администрации Приморского края. Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края Игорь ЧЕМЕРИС, вопрос качества топлива в Приморском крае - резонансный. «У населения есть два вопроса: как избежать некачественного топлива на АЗС, и как защитить свои права в случае, если некачественный продукт попал в бак автомобиля? Актуальность этих вопросов подтверждают мониторинг социальных сетей и анализ обращений потребителей», - подчеркнул депутат.
По данным компании «Саммит Моторс», представляющей дилерские центры Toyota и Lexus, за последние четыре года через автосервисы сети прошли 50 тысяч автомобилей. При этом серьезные проблемы из-за некачественных ГСМ возникли только у 25 машин. Впрочем, случаев мелких поломок топливной системы и других систем автомобилей, которые косвенно могут быть вызваны некачественным топливом, в других автомастерских регистрируют значительно больше. Так, учредитель ООО «Автоэксперт-ДВ» Александр КУЗНЕЦОВ заявляет, что сбои топливной системы - типичная проблема автомобилей Приморья. «Найти качественное топливо в нашем регионе непросто - только крупные сети могут гарантировать безопасность своих продуктов. Заправки на непроверенных АЗС могут обернуться сломанными инжекторами, кислородными датчиками, сгоревшими катализаторами. И зачастую такие проблемы возникают именно у свежих автомобилей - их топливная система настроена на высокое качество топлива», - считает эксперт.
Поломки могут возникать не только на парковке, когда автолюбитель не может завести свою машину, но и во время движения - от некачественного топлива двигатель может выйти из строя на трассе. Поэтому качество топлива - это вопрос не только материальный, который бьет по карману автовладельца, но и вопрос безопасности.
В поисках суррогата
В настоящий момент на территории страны действует технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС - 013 - 2011). В Дальневосточном федеральном округе государственный контроль в данной сфере осуществляет Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Росстандарта (ДМТУ Росстандарта).
Как сообщили в ДМТУ Росстандарта, на территории Приморья фиксируются случаи несоответствия топлива на АЗС заявленным требованиям регламента. Как отмечает контролирующий орган, за последний год такое топливо было обнаружено у независимых АЗС. Объясняется это тем, что на рынке установился ценовой дисбаланс, и у некоторых «независимых» АЗС попытки сохранить маржинальность заканчиваются реализацией более дешевого и менее качественного топливного продукта.
Как подчеркнул владелец сети «Октант» и, одновременно, председатель Приморского топливного союза Владимир ЧИРСКОВ, цена может стать индикатором некачественного топлива. «Если вы заправляетесь бензином, который стоит меньше 40 рублей за литр, вы однозначно приобретете суррогат, - уверен он. - Такой стоимости в крупном опте нет - сети покупают у монополистов топливо дороже. Именно разница в ценах между оптом и розницей позволяет существовать станции, поэтому некоторые игроки рынка, не заботящиеся о своем имидже, переходят на суррогат».
Владимир Чирсков считает, что регулярные проверки контролирующего органа могли бы исправить ситуацию на рынке. По его словам, нет ничего сложного, чтобы выяснить, откуда в Приморье поступает суррогат топлива. Однако есть одно «но». В частности, проверки осложняются тем, что регион территориально удален от независимых аккредитованных лабораторных баз. Ближайшая расположена в Иркутске, и все пробы топлива приходится отсылать туда. Воспользоваться услугами существующей широкой сети лабораторий ПАО «НК «Роснефть» и АО «ННК Приморнефтепродукт» для проведения экспертизы Росстандарт не имеет права. В настоящий момент рассматривается вопрос создания независимой лаборатории в Хабаровске, что значительно ускорит процедуры контролирующего органа.
Крупные клиентоориентированные компании, такие как ПАО «НК «Роснефть» и АО «ННК Приморнефтепродукт», постоянно осуществляют контроль за качеством топлива на своих АЗС. Например, одним из звеньев цепи контроля качества ННК является Мобильная служба контроля качества - лаборатория на колесах, оборудованная всеми необходимыми приборами для оценки качества топлива. С 2007 года специалисты мобильной службы проводят экспресс-анализы нефтепродуктов, оценивая их качественные параметры. Объектами проверок становится топливо всех заправочных станций ННК Приморского края. Специалисты могут приехать на АЗС как планово, так и совершенно неожиданно для работников и посетителей. При этом каждый клиент станции, заставший работу мобильной бригады, может наблюдать за ходом проверки и лично убедиться в качестве топлива, которое попадает в бак автомобиля.
В случае возникновения фактов поломки автомобилей и обращений автовладельцев, компании ПАО «НК «Роснефть» и АО «ННК Приморнефтепродукт» проводят внутренние служебные расследования, находятся в контакте с пострадавшими и берут на себя ответственность за качество своего продукта. Данные участники рынка в полной мере осознают репутационные риски, связанные с качеством топлива и обращениями потребителей.
Следует отметить, что дискуссионную площадку не посетили, например, представители компании BENZO, хотя к данному поставщику топлива наблюдается достаточно претензий со стороны потребителей. Также высокий процент нареканий наблюдается к мелким АЗС, а также АЗС, не являющимся участниками Топливного союза.
Что делать автовладельцу?
Пока же на рынке попадается суррогат, автовладельцу стоит внимательно изучить свои права и возможности. Участники региональной дискуссионной площадки приняли решение созвать рабочее совещание с приглашением представителей правоохранительных органов и надзорных ведомств для того, чтобы выработать конкретные рекомендации для потребителей-автовладельцев по защите своих прав.
Эксперты, в первую очередь, рекомендуют сохранять кассовый чек АЗС, где должны быть корректно указаны марка и экологический класс топлива, которым был заправлен автомобиль. Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Росстандарта подчеркивает, что автолюбитель, при обнаружении реализации некачественных нефтепродуктов на АЗС, может обратиться в ДМТУ Росстандарта в Хабаровске, либо в Отделы Росстандарта, расположенные в субъектах ДФО.
Обращения и заявления служат основанием для внеплановой проверки. О результатах проверки заявитель будет проинформирован. Кроме того, автолюбитель может взять пробу топлива из бака своего автомобиля и направить ее на испытания в аккредитованную лабораторию. Результаты испытаний пробы пригодятся для получения компенсации причиненного ущерба в суде.
ВНИМАНИЕ!
ДМТУ Росстандарта также рекомендует автовладельцам соблюдать несколько правил:
- Обращайте внимание на информацию, которая размещается на АЗС в местах, доступных для приобретателей (информация о наименовании, марке топлива, в том числе - об экологическом классе), а также на топливораздаточном оборудовании и в кассовых чеках (информация о марке топлива).
- Помните, что продавец по требованию клиента обязан предъявить ему копию документа о качестве (паспорт) топлива. Он составляется на основании заключения аккредитованной лаборатории и сопровождает каждую партию топлива, поступившую на АЗС. Паспорт содержит информацию о поставщике, производителе, в нем также можно узнать содержание серы и примесей, фракционный состав, октановое число бензина, экологический класс топлива и другие ключевые параметры. Дата паспорта должна быть свежей, так как его действие распространяется только на конкретную поставку.
- После слива из автоцистерны топливо в резервуаре должно отстояться - возможный осадок оседает на дно. Если этого не произошло, осадок может оказаться в топливной системе автомобиля. Поэтому не стоит заправлять свою машину на АЗС следом за отъезжающим бензовозом.
- Отдавайте предпочтение проверенным временем АЗС, на которых обычно заправляетесь. Старайтесь избегать заправки топливом на случайных АЗС.
- Займите активную позицию в случае заправки своего автомобиля некачественным топливом. Информируйте контролирующий орган - ДМТУ Росстандарта. Помните, это позволит пресечь реализацию топлива, не соответствующего установленным требованиям, на данной АЗС.
Юрий РОГОВ
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