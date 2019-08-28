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30 Августа 2019, 21:32 | Рынки

Группа ННК не оставит дальневосточников без топлива

Погодные условия не влияют на работу АЗС Группы

Обильные осадки в Амурской области, опасная паводковая ситуация в Хабаровском крае, тайфун Кроса, пришедший с южных провинций Китая и продолжающий свою активность в Приморском крае, все эти погодные катаклизмы создали сложную погодную обстановку на Дальнем Востоке с введением режима ЧС в отдельных регионах ДФО.

Главной задачей в режиме ЧС, а также при ликвидации его последствий, является обеспечение жителей подтопленных территорий необходимыми ресурсами. Один из самых востребованных ресурсов - это моторное топливо на АЗС.


 

Предприятиями Группы ННК, образующими единый топливноэнергетический комплекс Дальневосточного региона, предприняты все необходимые меры по обеспечению нефтепродуктами потребителей ДФО.

Все АЗС под торговым знаком ННК и нефтебазы предприятий Группы в полной мере обеспечены запасом топлива и работают в штатном режиме.

Учитывая социальную значимость заправок ННК для Дальнего Востока, особое внимание уделяется АЗС расположенным в удаленных населенных пунктах, некоторые из которых отрезаны от транспортного сообщения в результате размытия дорог, мостов, а также разлива рек.


 

Для обеспечения АЗС в удаленных районах, попавших в сложную ситуацию, пересмотрена и организована схема доставки нефтепродуктов с использованием малотоннажного бензовозного парка. Совместно с районными администрациями и МЧС организованны дополнительные маршруты и переправы для доставки топлива потребителям. Протяженность отдельных маршрутов составляет до 600 км.

Несмотря на значительное удорожание стоимости доставки нефтепродуктов, цена топлива на АЗС остается без изменений. Являясь социально-ответственной компанией, всю дополнительную финансовую нагрузку на логистику, предприятия группы ННК берут на себя, так как в сложившейся сложной ситуации главной задачей является помощь людям.

Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

Теги: ННК  ЧС  бензин  АЗС  погода  тайфун  топливо 


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