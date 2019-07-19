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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:15 |
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Андрей Поярков: Цифровой мир – это настоящее, в котором мы живем
Об этом «Дальневосточный капитал» разговаривал с генеральным директором ООО «МАСКОМ Восток» (управляющая компания Холдинга МАСКОМ Восток) Андреем ПОЯРКОВЫМ.
- Андрей Юрьевич, «МАСКОМ Восток» начинал с узкой специализации защиты государственной тайны, а сейчас компетенции Холдинга охватывают широкую область технической и информационной безопасности, включая строительство специальных объектов. Как вы этого достигли?
- В 2006 году мы начинали с Дальневосточного специализированного центра безопасности информации «МАСКОМ», оказывая услуги по защите информации для государственных заказчиков. Сейчас это самая «взрослая» компания Холдинга. С развитием технологий, государственных цифровых сервисов появилась необходимость в комплексном подходе к защите информации и технической без- опасности объектов. В результате высокотехнологичная компания на Дальнем Востоке востребована и в других отраслях: информационных технологий, связи, проектирования и строительства сложных объектов. Именно эти направления мы развивали. Сейчас в Холдинг входят четыре компании, расположенные в Хабаровске, – центры компетенций в области проектирования и капитального строительства сложных зданий, создания комплексных систем информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационной, технической и транспортной безопасности, а также региональные компании во Владивостоке, Благовещенске и Новосибирске.
- На первый взгляд кажется, что информационная безопасность и техническая безопасность – это абсолютно разные сферы деятельности.
- На первый взгляд – да, кажется именно так. На сегодняшний день фокус технических средств защиты смещается в сторону искусственного интеллекта, а основой становятся цифровые платформы, программное обеспечение, которое обрабатывает большой объем данных и может строить прогнозы. Мы говорим уже не просто о фиксации событий, а об аналитике и принятии решений, реагировании на событие без участия человека, что увеличивает эффективность процессов в разы. Наглядный пример – система «Безопасный город». Просто камеры наблюдения не делают улицы безопасней и комфортней. В рамках «Безопасного города» камеры – это лишь «глаза», которые посылают изображение в аналитический центр системы – ее «мозг», который автоматически обрабатывает информацию, сопоставляет ее и выдает мгновенную реакцию. В этот же центр может поступать информация из региональной навигационно-информационной системы, системы экологического мониторинга и прочих. Это и есть те «умные города», куда сегодня устремлено внимание правительства страны.
Все «цифровизуется», и это уже не тренд будущего, не что-то далекое, а настоящее, в котором мы живем.
- Правительство РФ предлагает сделать обязательным использование системы позиционирования во всех информационных системах, создаваемых государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями. Как вы, по своему опыту, оцениваете эффективность решений с использованием технологии ГЛОНАСС?
- На сегодняшний день ГЛОНАСС обеспечивает наиболее точное позиционирование, особенно в северных широтах, погрешность составляет менее 3 метров, а при использовании дополнительных наземных станций – до 1 см. Это позволяет создавать навигационные системы на предприятиях, которые работают на повышение эффективности работы транспорта за счет автоматизации бизнес-процессов. Контроль рабочего времени водителей, контроль технического состояния транспорта, учет топлива – все эти процессы производятся в автоматическом режиме, а руководитель может получать данные в любое время не только с рабочего компьютера, но и с мобильного устройства. В нашей практике есть пример, когда внедрение системы мониторинга помогло сократить затраты предприятия на обслуживание транспорта более чем на 30%.
- В портфеле ваших компетенций есть и строительство специальных объектов. Куда планируете двигаться в этой сфере?
- Строительство не отстает от общемировых трендов на цифровизацию и двигается в сторону комплексного строительства защищенных зданий с интеграцией интеллектуальных инженерно-технических систем. Мы реализовали ряд подобных проектов по строительству и реконструкции цент- ров боевого управления для силовых структур. Конечно, такие проекты требуют изменений и от нас: новых подходов к управлению, трансформации внутренних процессов. Мы внедрили лучшее решение из имеющихся на мировом рынке систем управления проектами – Oracle Primavera, обучили специалистов, и я могу сказать, что мы видим, насколько выросла эффективность управления процессами в строительстве.
- Если вернуться к сфере информационной безопасности, какие перемены происходят там?
- Сейчас остро встает вопрос противодействия кибертерроризму, как на мировом, так и на локальном уровнях, поэтому тема защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) остается одной из самых «живых».
Закон № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» вступил в силу 1 января 2018 года, но до сих пор вызывает сложности у предприятий, попадающих под его действие, а последствия его невыполнения очень серьезны. Вывод из строя объектов КИИ в результате кибератаки может обернуться значительными проблемами – подобная атака способна парализовать деятельность предприятия, населенного пункта или целого района, и даже привести к гибели людей. И руководитель организации – объекта КИИ – несет ответственность вплоть до уголовной. Поэтому закон нацелен на то, что субъекты КИИ примут реальные меры по защите информационной инфраструктуры.
Мы, в свою очередь, создали центр мониторинга и управления информационной безопасностью MSOC, который дает реальную возможность защитить от киберугроз административные и производственные объекты. MSOC уже помогает пред- отвращать инциденты и проводить их анализ на ряде предприятий. Сейчас это достаточно новое направление, но думаю, что в течение ближайших 5 лет MSOC станет неотъемлемой частью системы защиты информации на предприятии.
- Как, работая в технологичной отрасли, не отстать от всех изменений, а идти в ногу со временем?
- Это, прежде всего, ежедневная работа по изучению законодательной базы, нормативно-правовых актов, участие в круглых столах со специалистами, посещение выставок, конференций, наблюдение за научно-техническим прогрессом не только в России, но и в мире. Зачастую людям сложно выйти из своей зоны комфорта, но, чтобы быть впереди, нужно не бояться браться за новое и расширять сферы деятельности. Это особенно важно сейчас, когда изменения происходят быстро, а технологии развиваются стремительно.
- И как ваша компания реагирует на актуальные изменения в стране и в мире?
- Сейчас в основе всего – оперативность, особенно если это касается происшествий. Дальний Восток – регион непростой, подверженный природным катаклизмам: весной паводки, летом пожары, а круглый год – сейсмическая опасность, и оперативность в таких ситуациях очень важна. Понимая необходимость оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, мы создали уникальный продукт – программно-аппаратный комплекс гарантированного автоматизированного управления удаленными системами (ПАК «ГАУУС»). Он предназначен для оповещения в случае режима чрезвычайной ситуации на уровнях от локальной системы оповещения предприятия до региональной.
Решение создать новый продукт, более функциональный и менее дорогостоящий, чем представленные на рынке, было принято в ходе реализации проекта по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) в Хабаровском крае. ПАК «ГАУУС» легко интегрируется как с существующими системами оповещения, так и с другими удаленными электронными системами из состава Единой дежурно-диспетчерской системы, «Безопасного города». В составе ПАК «ГАУУС» – мобильный клиент для граждан, который информирует о чрезвычайных ситуациях и содержит инструкции о правилах поведения при ЧС. Оборудование и программное обеспечение были разработаны на Дальнем Востоке с учетом климатических, географических факторов и силами собственных специалистов – разработчиков, схемотехников, проектировщиков.
- Андрей Юрьевич, 1 сентября вы отмечаете день образования компании. Поделитесь планами на ближайшие годы?
- Наше развитие тесно связано с развитием страны и региона. Дальний Восток становится деловым, экономическим и туристическим центром притяжения для стран АТР – строятся логистические цент- ры, пограничные переходы, и мы планируем реализовывать и развивать наши компетенции в этом направлении, от проектирования до реализации «под ключ». Обеспечивать динамичное развитие и безопасность страны – наш приоритет!
Конечно, главная ценность Холдинга – это люди. Мы работаем на Дальнем Востоке и для Дальнего Востока, расширяемся и создаем новые рабочие места. У нас уникальный штат специалистов, каждый из которых – профессионал в своем деле. Для меня, как для руководителя, важно создавать комфортные условия не только для работы, но и для личностного развития. Разносторонний и счастливый человек – лучший работник, потому что он открыт всему новому, готов делиться идеями и воплощать их в жизнь. Я горжусь каждым сотрудником Холдинга и рад, что эти люди со мной в одной команде!
Юрий РОГОВ
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