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Новые угольные проекты в зоне риска
Минэнерго ставит цель повысить к 2030 году долю российского угля на рынке стран АТР до 10% с нынешних почти 6%. При этом существенный прирост добычи должны обеспечить Дальневосточный и Байкальский регионы. На рынки стран АТР предполагается отправлять до 120 млн тонн угля в год.
Как следует из программы развития российской угольной промышленности на период до 2030 года, доля ДФО и Байкальского региона в общей добыче российского угля к 2030 году может вырасти с нынешних 26% до 40%. Этому должна способствовать реализация на востоке страны ряда крупных угольных проектов. Часть из них уже нашла поддержку со стороны федерального бюджета, инвестиционных фондов и иностранных партнеров. Однако, как считают эксперты, мировой рынок угля слишком неустойчив. Эксперты предупреждают, что прошлогодний рост цен на коксующийся и энергетический уголь может оказаться временным, и это способно охладить пыл инвесторов.
О рынке
Аналитики МЭА в декабре 2016 года пересмотрели свои прогнозы по китайскому и мировому спросу на уголь до 2020 года, заявив о завершении «золотого века угля» в Китае. Эксперты констатируют, что в мире нет «второго Китая», который мог бы компенсировать снижение доли КНР. Япония после аварии на АЭС «Фукусима» стала увеличивать потребление угля для энергетической отрасли, но, как и другие основные потребители угля - Тайвань и Южная Корея, она четко диверсифицирует свою корзину.
По другому прогнозу, сделанному Wood Mackenzie (данные приводит «Коммерсант»), спрос на энергоуголь в ближайшие годы будет расти темпами 1,4% в год, но существующие мощности уже покрывают спрос до 2025 года. Так что новые проекты могут остаться без потребителей.
Несмотря на риски, Минэнерго РФ пока не собирается отказываться от планов наращивания добычи и экспорта угля в страны АТР. В ведомстве надеются на рост спроса со стороны Индии, Японии и все того же Китая. КНР рассматривается не только как один из крупнейших рынков сбыта российского угля, но и как партнер в освоении новых месторождений. В октябре 2014 года Россия и КНР подписали «дорожную карту» по развитию российско-китайского сотрудничества в угольной сфере. Оно предусматривает участие компаний Китая в угольных проектах на территории России. Речь о проектах развития новых технологий переработки угля, поставках в Россию горношахтного и другого оборудования, а также увеличении поставок российского угля в Китай.
В документ включены проекты, которые совместно с российскими компаниями на Дальнем Востоке могла бы реализовать китайская корпорация Shenhua. В «дорожную карту» этого соглашения были включены проекты по освоению Эльгинского месторождения «Мечела», Огоджинского угольного месторождения «Ростеха», а также проект освоения Омсукчанского угольного бассейна в Магаданской области «Восточной горнорудной компании».
В Минэнерго ожидают также роста внутреннего спроса на уголь. По словам министра энергетики РФ Александра НОВАКА, российский Дальний Восток станет приоритетным в планах развития угольной электроэнергетики в расчете как на внутренние потребности, так и на экспорт электроэнергии. В регионе запланировано строительство нескольких станций: Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ «Совгавань» и 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ, использующих в качестве топлива уголь.
Досье «Дальневосточного капитала»: К 2030 году добыча угля в России должна вырасти до 410-460 млн тонн против нынешних 325-430 млн тонн, а экспорт - увеличиться до 50% добычи против настоящих 40% и достигнуть 205 млн тонн.
Проекты для софинансирования
Учитывая, что инвестиции в угольные компании характеризуются высоким риском, что, впрочем, характерно для любых сырьевых проектов, удаленных от транспортной и энергетической инфраструктуры, правительство включило несколько дальневосточных угледобывающих проектов в число приоритетных для софинансирования со стороны государственных структур. Так, в 2015 году сразу три проекта - в Якутии, Хабаровском крае и на Сахалине - были выбраны правительством для софинансирования со стороны Фонда развития Дальнего Востока. Правда, его глава Алексей ЧЕКУНКОВ отмечал, что Фонд достаточно осторожно смотрит на угольные проекты. К настоящему времени Фонд поддержал проект ООО «Восточная горнорудная компания» по строительству на Сахалине большого угольного конвейера в Углегорском районе (западное побережье острова). Решающим в выборе стало короткое транспортное плечо от месторождения до порта - 28 км.
Общая стоимость проекта в Углегорском районе Сахалинской области оценивается в 45,1 млрд рублей, из них инвестиции Фонда составят 2,5 млрд рублей, они должны пойти на софинансирование логистической инфраструктуры.
Реализация первой очереди проекта в Углегорском районе позволит увеличить добычу угля до 5 млн тонн в год, а также провести техническое перевооружение углепогрузочного комплекса в угольном порту Шахтерск. Вторая очередь проекта предполагает увеличение добычи угля к 2022 году до 10 млн тонн в год. ВГК планирует создать глубоководный терминал на базе своего порта Шахтерск и построить конвейер от Солнцевского разреза к порту. По данным ФРДВ, с учетом сделанных вложений «Восточной горнорудной компании» объем инвестиций в инфраструктуру и расширение мощностей может достичь 70 млрд руб. Около 20-30% инвестиций готовы вложить акционеры ВГК, остальное планируется занимать.
Досье «Дальневосточного капитала»: ООО «Восточная горнорудная компания» создано в 2013 году группой «ИСТ» и Олегом МИСЕВРОЙ. Предприятие объединило угольные активы партнеров, расположенные на Сахалине и в Магаданской области. В состав предприятия от Олега Мисевры вошли ООО «Сахалинуголь-2» (держатель лицензий на Солнцевское месторождение), «Сахалинуголь-6» и «Обогатительная фабрика» вместе с морским портом «Шахтерск». От группы «ИСТ» - ЗАО «Северо-восточная угольная компания» (держатель лицензий на месторождения в Магаданской области).
С точки зрения логистики сахалинский проект вложений «Восточной горнорудной компании» расположен выгоднее основных угольных активов РФ. За счет этого себестоимость сахалинских углей в порту в текущих ценах и курсе валют может оказаться вдвое ниже кузбасских, а проект расширения может окупиться за три-четыре года. В 2016 году «Восточная горнорудная компания» добыла на Сахалине 4 млн тонн угля, в 2015 году добыча составила более 3,7 млн тонн.
Магаданский проект целится в ТОР
У «Восточной горнорудной компании» есть намерение создать комплекс по производству и перевалке угля в Магаданской области, на базе Омсукчанского месторождения. Разведанные запасы месторождения превышают 100 млн тонн. Общая сумма инвестиций в этот проект оценивается в размере 25 млрд руб. Этот проект также ориентирован на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Корея, Япония, Китай, Тайвань, Вьетнам. Компания уже вложила в него около 1 млрд руб.
Для снижения затрат и привлечения инвесторов «Восточная горнорудная компания» выступила инициатором создания территории опережающего развития (ТОР) в пределах Омсукчанского и Среднеканского районов Колымы, предполагая стать ее якорным резидентом. Проект ТОР был представлен в прошлом году Магаданской областью на Восточном экономическом форуме. Интерес к угольному проекту уже проявила японская корпорация JOGMEС, в задачу которой входит импорт угля и других минеральных ресурсов в Японию. Ранее сообщалось, что в 2012 году китайская Shenhua интересовалась разработкой Омсукчанского месторождения, однако до реальных инвестиций дело так и не дошло.
Поддержка «Колмару»
Фонд развития Дальнего Востока положительно оценивает угледобывающие проекты в Южной Якутии. Правда, расстояние от месторождений до восточных портов составляет около 3,5 тысяч км, но «за» свидетельствует качество угля. Якутский уголь жирный, коксующийся, к тому же поблизости имеется готовая транспортная инфраструктура, что, по мнению экспертов, делает его разработку вполне конкурентоспособной и рентабельной. Так, высокий спрос на якутский уголь проявляет японская сталелитейная промышленность. Фонд положительно оценивает два крупных инвестиционных проекта, которые на территории Республики Саха (Якутия) реализует крупный угледобывающий холдинг «Колмар»: он строит два горно-обогатительных комплекса «Денисовский» и «Инаглинский».
В 2016 году компания уже запустила обогатительную фабрику мощностью 2 млн тонн угля в год. В 2017 году планирует увеличить выпуск товарной угольной продукции на 56,7%, а к 2019 году рассчитывает выйти на производство 14 млн тонн в год. В сентябре 2016 года, в рамках подписанного ранее меморандума с компанией JFE Steel, в Японию была отправлена первая пробная партия угольного концентрата.
«Проект отличает высокий уровень проработки, что позволяет содержательно оценить перспективы его реализации», - отметил зам. генерального директора ФРДВ Денис АСКИНАДЗЕ в декабре прошлого года на совместном брифинге «Колмара», ФРДВ и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), состоявшемся по случаю подписания трехстороннего соглашения. Предметом соглашения является совместная реализация проекта по строительству объектов инфраструктуры специализированного морского терминала по перевалке угля в границах действующего морского порта Ванино в бухте Мучке в Хабаровском крае.
Проекты «Колмара» нашли поддержку со стороны федерального бюджета. В рамках строительства ГОК «Инаглинский» компания привлекла государственные средства на строительство железнодорожной ветки и высоковольтной линии электропередачи.
Эльгинскому проекту найден новый партнер
В прошлом году у компании «Мечел» появился новый партнер по освоению Эльгинского угольного месторождения в Якутии. В июне 2016 года «Мечел» сообщил о закрытии сделки по продаже АО «Газпромбанк» 49% долей в проекте разработки Эльгинского месторождения коксующихся углей за 34,3 млрд рублей.
Запасы месторождения составляют 2,2 млрд тонн редких и востребованных в металлургии марок угля. В декабре прошлого года «Мечел» подписал меморандум на поставку угля с Эльгинского месторождения с китайской компанией Jidong Cement, входящей в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. После заключения данного контракта компания Jidong Cement стала крупнейшим зарубежным потребителем эльгинского угля. Комментируя это событие, генеральный директор «Мечела» Олег КОРЖОВ отметил, что речь идет об увеличении поставок угля Эльгинского месторождения.
Китайский партнер отвернулся от Огоджинского
Неудачной оказалась судьба другого крупного дальневосточного угледобывающего проекта - освоения Огоджинского месторождения каменного угля в Амурской области. В конце декабря прошлого года, т. е. спустя всего два года после аукциона на получение лицензии, проект был заморожен. Причиной стала приостановка участия в нем корпорации Shenhua.
Суммарные запасы Огоджинского месторождения угля оцениваются в 1,5 млрд тонн, которых, по данным экспертов, хватит более чем на 100 лет при условии ежегодной добычи до 30 млн тонн. Но месторождение сложное, требующее детального изучения, из-за чего его не удавалось лицензировать. В 2011 году Shenhua пыталась войти в проект с государственным «Ростоппромом», но помешали разногласия партнеров.
Летом 2014 года Огоджинскому месторождению угля в Селемджинском районе нашли другого инвестора. Конкурс на право разработки выиграло ООО «Огоджинская угольная компания», основным учредителем которого является подразделение холдинга «Ростехнологии» - «РТ-Глобальные ресурсы». Начало добычи было намечено на 2017-2018 годы.
Тогда же в 2014 году «Ростех» подписал соглашение с Shenhua по совместной разработке месторождения, а также о строительстве угольного терминала «Порт Вера» в Приморском крае, тепловой электростанции и высоковольтных ЛЭП для экспорта энергии в Китайскую Народную Республику. Инвестиции в проект оценивались в $8-10 млрд, из которых до $5-6 млрд должно пойти на разработку самого Огоджинского месторождения и транспортную инфраструктуру, остальное - на энергетику. Комментируя остановку проекта, руководитель «Ростеха» Сергей ЧЕМЕЗОВ обещал, что если появятся новые партнеры, то российская сторона может пересмотреть соглашение, подписанное с Shenhua.
Индийская Tаtа Power хочет осваивать Крутогоровское
Правительство Камчатского края и индийская компания Tаtа Power готовятся подписать соглашение о сотрудничестве по освоению Крутогоровского месторождения каменного угля в Соболевском районе края. Tata Power работает во всех сегментах энергетического сектора и является одной из крупнейших компаний в Индии, использующих возобновляемые источники энергии.
Как сообщает пресс-служба камчатского правительства, стороны уже обсудили меры господдержки, которую Tаtа Power может получить на строительство инфраструктуры. По словам главы региона Владимира ИЛЮХИНА, разработка Крутогоровского месторождения позволит решить ряд вопросов, связанных с транспортной доступностью, созданием новых рабочих мест. Предполагается, что реализация проекта начнется уже в 2017 году.
Досье «Дальневосточного капитала»: Крутогоровское месторождение расположено в 70 км к востоку от побережья Охотского моря и является крупнейшим на Камчатке. Его запасы оцениваются в более чем 300 млн тонн. Разработку месторождения предполагается вести круглый год открытым способом. На первоначальном этапе планируется добывать 3-5 млн тонн угля в год с последующим увеличением до 10-15 млн тонн. Стоимость реализации проекта оценивается в 81 млрд руб. в связи с необходимостью строительства инфраструктуры.
Ранее ТАСС со ссылкой на Корпорацию развития Камчатки сообщало, что интерес к разработке Крутогоровского месторождения угля проявляла исландская инвестиционная компания Kleros Capital. Компания рассчитывала получить лицензию на разработку месторождения в 2016 году, однако из-за проблем с партнерами так и не приняла участия в аукционе.
Австралийцы выбрали Чукотку
Правительство Чукоткого АО рассматривает освоение Беринговского угольного бассейна, в первую очередь Амаамской и Верхне-Алькатваамской площадей. Общий ресурсный потенциал Беринговского бассейна оценивается в объеме свыше 1 млрд тонн каменного угля. Угольный бассейн отличается широким распространением угольных залежей, низкой зольностью угля, малым содержанием серы и высокой калорийностью, мощными угольными пластами, залегающими на небольшой глубине. По мнению специалистов, каменный уголь Беринговского угольного бассейна отвечает международным стандартам и может быть конкурентоспособным на мировом рынке. Кроме того, он расположен всего в 18 км от существующей дороги и в 35 км от морского порта «Беринговский».
Освоение месторождений Беринговского бассейна начато в рамках созданной в Чукотском АО ТОР «Беринговский». Ведущей отраслью ТОРа станет угольная промышленность - от добычи до переработки сырья и поставок готового концентрата на рынок, преимущественно в страны АТР. Но для реализации проекта потребуется строительство угольного терминала, автодороги Анадырь - Беринговский, а также энергетической инфраструктуры.
Основным инвестором проекта освоения Беринговского угольного бассейна выступила компания Tigers Realm Coal Limited (Австралия). Компания планирует поэтапно инвестировать в проект $1,5 млрд. Поддержку проекту оказали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонд Baring Vostok Private Equity Fund V, которые договорились совместно инвестировать в период с 2014 по 2016 годы в Tigers Realm Coal $48 млн. Благодаря этому, а также при поддержке ряда крупных акционерных компаний, в частности BV Mining Holding Limited, «Ханате Питиай Лимитед», в декабре 2016 года компания «Берингпромуголь» (входит в корпорацию Tigers Realm Coal) добыла первую партию угля на месторождении Фандюшкинское Поле в рамках первого этапа проекта по добыче коксующегося угля на месторождении Северный Амаам.
Tigers Realm Coal рассчитывает добыть до конца 2017 года на месторождении Фандюшкинское Поле до 400 тысяч тонн коксующегося угля, отгрузив примерно половину от этого объема на экспорт через реконструируемый порт. По словам главного исполнительного директора Tigers Realm Coal Питера БАЛКА, в 2018 году добычу планируется увеличить до 600 тысяч тонн. По его словам, Tigers Realm Coal привлекла в 2016 году от своих инвесторов около $18 млн на инфраструктуру месторождения, к концу прошлого года было освоено около $4 млн, компания полностью закончила строительство дороги для эксплуатации шахты в зимний период. В планах создать всесезонную трассу и перевозить уголь в круглогодичном режиме.
В июне прошлого года правительство округа и Tigers Realm Coal подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере освоения месторождений коксующегося угля. Правительство ЧАО обязалось оказывать всестороннюю поддержку компании по выходу на уровень добычи 10-12 млн т угля в год. В свою очередь, Корпорация развития Дальнего Востока в сентябре 2016 года подписала с дочерними компаниями Tigers Realm Coal - ООО «Порт Угольный» и ООО «Берингпромуголь» - соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития ТОР «Беринговский». Общая сумма инвестиций по проектам может составить около 11 млрд руб.
Реконструкция порта позволит уже в этом году увеличить объем отгружаемого угля до 1,1 млн тонн. На 2016-2021 годы запланирован второй этап разработки Амаамского месторождения Беринговского угольного бассейна. Ожидается, что к этому времени большая часть добытого беринговского угля будет поставляться на экспорт через ООО «Порт Угольный».
На третьем этапе проекта освоения Беринговского бассейна (2021-2030 гг.) планируется завершить реконструкцию порта, строительство карьеров и обогатительной фабрики, 84 км автомобильной дороги, 26 км железной дороги, строительство специализированного угольного терминала в глубоководной лагуне Аринай. При условии реализации всех этапов проекта освоения Беринговского бассейна в Чукотском автономном округе возможно добывать до 20 млн тонн угля и метана в год, в том числе коксующегося - 10-12 млн тонн в год.
Помимо использования угля в качестве экспортного товара и топливного сырья, беринговский уголь пригоден также и для глубокой переработки. В частности, компания Yakut Mineral Романа АБРАМОВИЧА еще в июне 2013 года подписала соглашение с австрийской компанией Link Energy - мировым лидером в области подземной газификации угля - об оценке возможности внедрения технологии подземной газификации угля (ПГУ) с последующим сжижением горючего газа и производством из газа синтетического жидкого горючего в Чукотском АО.
Дальневосточный регион богат крупными запасами качественного угля. Несмотря на определенные риски, связанные с неустойчивой рыночной конъюнктурой, ряд крупных угледобывающих проектов имеет высокий шанс в ближайшие годы занять долю рынка АТР.
Сложность в том, что приоритетные проекты связаны не просто с организацией новых центров угледобычи, но с созданием недостающей инфраструктуры, включая модернизацию и развитие Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, развитием морской портовой инфраструктуры, энерготехнологических, горно-металлургических и углехимических кластеров. Пример работающих проектов показывает, что реализовать подобные планы возможно только объединив усилия государства, инвестиционных фондов и частного капитала.
Надежда ВОРОНЦОВА.
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