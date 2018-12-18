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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Независимые" АЗС, похоже, нарвались…
СМИ уже не раз освещали деятельность так называемых «независимых» АЗС и нагнетаемой со стороны их лоббистских организаций истерии, целью которой является получение дополнительных преференций для своего бизнеса.
Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), объединяющие в своем составе всю производственную цепочку - от добычи нефти и производства топливных продуктов до их реализации через собственную сеть АЗС, находились все это время в оборонительной позиции.
ВИНКов довели…
Судя по новостной ленте «Интерфакса», в ноябре ситуация изменилась. Согласно сообщению информагентства, президент Группы компаний ННК Эдуард ХУДАЙНАТОВ нарушил публичное молчание ВИНКов, которые ранее лишь кулуарно выражали недовольство поведением независимых АЗС. Исключение составляла «Роснефть», но это уже совсем другая история. Как известно, Дальний Восток является основным регионом присутствия компании Эдуарда Худайнатова, так что можно смело считать, что наш регион опять оказался, как говорится, впереди планеты всей. Радует, что в лидеры мы вышли на позитивной ноте, а не «как у Черномырдина».
Именно ВИНКи вкладываются в развитие топливно-энергетического комплекса страны, занимаясь геологоразведкой, осваивая новые месторождения, строя новые и модернизируя устаревшие НПЗ. Плюс, несут на себе социальную нагрузку в регионах присутствия. Но о необходимой поддержке и несправедливости нашего мира громко кричат при этом независимые АЗС, не обремененные обязательствами ни перед правительством, ни перед населением.
Возвращаясь к «информационному прорыву» Эдуарда Худайнатова, который направил официальное письмо в адрес руководителя ФАС Игоря АРТЕМЬЕВА с просьбой проанализировать действия независимых АЗС и их ценовую политику.
В упомянутом документе говорится, что возглавляемая Худайнатовым компания в последнее время испытывает большое давление со стороны региональных властей, ФАС и других надзорных органов, которое вызвано «провокационными действиями некоторых владельцев частных АЗС, ищущих оправдание спекулятивному завышению цен на своих автозаправках».
По данным ННК, цены на независимых АЗС в регионах присутствия компании значительно выше, чем на заправках ВИНК, достигают порой разницы до 10 рублей за литр! Говоря о сети АЗС «Октан» (Приморский край): «Тут как был самый дорогой бензин в городе, так и остался». Напомним, владелец сети и одновременно председатель Приморского топливного союза Владимир ЧИРСКОВ намеревался устроить забастовку автозаправщиков, но пока никаких дополнительных сообщений об этом не поступало. Удивительное совпадение, не правда ли?
От себя добавим, что порой этот показатель - гораздо больше обозначенной суммы. Проводя сравнение розничных цен на АЗС региона, мы находили стоимость топлива на одной из независимых АЗС на 12 рублей или 27% больше по отношению к цене дизельного топлива на АЗС ННК. Не скроем, были шокированы таким ценообразованием.
Объяснение происходящего есть у Эдуарда Худайнатова, который пишет, что «важным фактором роста цен у большинства владельцев частных АЗС является широко внедренная система цепочки «независимых» посредников, оставляющих свою спекулятивную прибыль зачастую в офшорах».
Подвергается сомнению и корректность информации, которой активно бравируют различные лоббистские организации, созданные независимыми АЗС: «Необходимо также отметить неверные заявления представителей независимых АЗС о якобы их значимом участии на рынке нефтепродуктообеспечения в объеме 50%, что не соответствует действительности. Наши предварительные подсчеты показали, что около 75% объема проливов нефтепродуктов на АЗС обеспечиваются вертикально-интегрированными нефтяными компаниями».
ФАС явно поспешила
Актуальный вопрос для любого автолюбителя - качество топлива. Общеизвестный факт, что, при наличии выбора, среднестатистический водитель выберет АЗС крупной сети. Ключевым аргументом при этом будет гарантия качественного топлива.
В сети АЗС ННК реализуется топливная продукция, произведенная на Хабаровском НПЗ, входящем в Группу компаний ННК. Для возможности производить высококачественное топливо, относящееся к классу Евро 5, была проведена масштабная модернизация предприятия, инвестиции в которую превысили $3 млрд. Сейчас, наравне с зафиксированными в течение полугода ценами на бензин, это является дополнительным конкурентным преимуществом ННК, которое весьма раздражает некоторых «бизнесменов».
Что льют в бензобаки клиентам независимые АЗС - вопрос открытый. Конечно, нам бы не хотелось всех грести под одну гребенку, но факт остается фактом. И на него также указано в письме на имя Игоря Артемьева: «более того, проводимые с привлечением независимых лабораторий проверки подтверждают реализацию потребителям контрафактного топлива на большей части независимых АЗС».
В связи с вышеизложенным, Эдуард Худайнатов просит ФАС проверить законность и обоснованность формирования цен у представителей независимой розницы в Камчатском крае, Приморском крае, Хабаровском крае и Амурской области и принять соответствующие меры.
Все очень четко и логично. Но что-то в этой истории смущало с самого начала. И мы поняли. Почему такую важную тему игнорируют другие ВИНКи? Мы имеем в виду публичное поле - кулуарно это давно обсуждается ключевыми участниками топливного рынка. Ранее эти проблемы в отрасли поднимал только Игорь СЕЧИН. Почему президент крупной, но не самой большой топливной компании, решился сейчас озвучить эту тему? Неужели никто больше не заинтересован в реорганизации внутреннего рынка, его сближении с рыночной экономикой передовых стран мира, уходе от офшорных схем?
Коллеги поддержали
Цитируем обращение «Роснефти» полностью:
«В связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке в ряде российских регионов, ПАО «НК «Роснефть» сообщает следующее:
Компания является крупнейшим оператором розничного рынка, представлена в 66 из 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивая до трети внутреннего розничного рынка. «Роснефть» проводит беспрецедентную программу модернизации своих НПЗ, самую масштабную в стране - 1,4 трлн рублей, из которых 850 млрд рублей уже инвестировано: построены и модернизированы 22 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило «Роснефти» существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, который является приоритетом для Компании.
«Роснефть» полностью выполняет обязательства по формированию доходов бюджета и является лидером по совокупному вкладу в бюджеты всех уровней: в 2017 году общие налоговые отчисления
Компании составили 2,575 трлн рублей, прогнозный уровень выплат по итогам 2018 года - 3,8 трлн рублей.
Все АЗС «Роснефти» работают бесперебойно, запасы моторных топлив достаточны для обеспечения собственной розничной сети, а также осуществления биржевой торговли.
НК «Роснефть» неукоснительно соблюдает достигнутые договоренности по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая 2018 года…
Компания акцентирует внимание на том, что топливо в адрес собственных дочерних предприятий поставляется по единым для всех контрагентов ценам, которые сформированы на базе биржевых индикаторов.
Сегодня мы наблюдаем провокационную кампанию, инициированную рядом «независимых» АЗС, которая направлена на обострение социально-экономической обстановки в регионах с целью получения дополнительных льгот и извлечения сверхдохода для своих собственников, зачастую не проживающих в России.
Необходимо провести тщательный анализ экономического положения и деятельности «независимых» АЗС. Такие сети не обременены задачами поддержания добычи и переработки, а также издержками, связанными с фискальным регулированием. Кроме того, они не несут никакой ответственности за устойчивое обеспечение нефтепродуктами потребителей в регионах, а в ряде субъектов РФ фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний и превращая их в центры прибыли. «Независимые» АЗС привыкли осуществлять свою деятельность «в серой зоне», без ведения налогового учета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения реализуемых нефтепродуктов. Имеются факты, подтверждающие подобную деятельность ряда независимых сетей АЗС…
«Роснефть» призывает всех участников рынка к совместной ответственной и солидарной работе, которая гарантирует стабильность обеспечения топливом российских потребителей».
«Независимых» пора поставить на место
Со своей стороны, акцентируем внимание на одном фрагменте - «Необходимо провести тщательный анализ экономического положения и деятельности «независимых» АЗС. Такие сети не обременены задачами поддержания добычи и переработки, а также издержками, связанными с фискальным регулированием. Кроме того, они не несут никакой ответственности за устойчивое обеспечение нефтепродуктами потребителей в регионах, а в ряде субъектов РФ фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний и превращая их в центры прибыли. «Независимые» АЗС привыкли осуществлять свою деятельность «в серой зоне», без ведения налогового учета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения реализуемых нефтепродуктов. Имеются факты, подтверждающие подобную деятельность ряда независимых сетей АЗС». Ранее обращалось внимание и на многочисленные жалобы читателей на качество бензина на ряде независимых АЗС ДФО.
Мяч на момент подготовки публикации был на стороне ФАС.
Юрий РОГОВ.
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