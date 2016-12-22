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Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Профессиональное страхование врачей набирает обороты
О необходимости повышения стандартов в этой области говорят уже давно. Существуют государственные приказы о страховании врачей, специальности которых входят в группу риска (хирургов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов и других), но активно страховать их до недавнего прошлого так и не стали, потому что дешевле было выплатить компенсацию по судебному иску, чем оплатить страховку врача.
Времена поменялись. Сознательность участников рынка выросла, а страховщики стали ближе к своим потенциальным клиентам. В частности, многие компании разработали специальную программу страхования профессиональных рисков для целого ряда отраслей, в том числе и медицинской.
В международной практике у всех врачей есть профессиональная страховка. Клиники страхуют сотрудников; доктора, занимающиеся частной практикой, обеспечивают себя страховой защитой самостоятельно. Сумма защиты зависит от специализации врача и специфики его деятельности. Дороже всего страховая защита стоит для хирургов и анестезиологов. В этих специализациях самые высокие риски. А сам механизм компенсации довольно прост: пациент получает выплату после экспертизы, проводимой независимыми экспертами. У врача, который ошибается часто, страховой взнос выше. Если в действиях медицинского работника будет усмотрена не ошибка, а преступная халатность, компенсировать ущерб будет не страховая компания, а сам доктор.
В российской практике все несколько сложнее. Медик не является субъектом гражданско-правовых отношений. Врачи отвечают за профессиональные ошибки только в рамках Уголовного кодекса. Ответственность перед пациентом несут лечебные заведения, а также врачи, осуществляющие частную практику.
На сегодняшний день нарастает тенденция к увеличению количества обращений с претензиями к врачам. Во многих странах это не проблема. Каждый врач имеет материальную возможность застраховаться и быть спокойным, если ему предъявят иск о возмещении ущерба, причиненного даже по неосторожности. К слову, стоимость страховой защиты в зарубежных компаниях существенно выше практики российского страхового рынка. «Западная» стоимость бы сделала страховую защиту недоступной для большинства лечебных заведений в России. На сегодняшний день страховому рынку и нам в частности удалось подобрать оптимальный инструмент для защиты врачей, и сегодня мы готовы предложить его профессионалам медицинской отрасли.
В данном случае страхователями выступают медучреждения, осуществляющие страховую защиту своего персонала, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. Страховым случаем по договору страхования профессиональной ответственности медицинских работников признается факт возникновения обязанности страхователя компенсировать расходы, произведенные вследствие причинения вреда жизни и здоровью пациента при оказании услуг, связанных с профессиональной медицинской деятельностью. Естественно, как и в международной практике, в случае если в действиях врача будет усмотрена не ошибка, а преступная халатность, вся ответственность ляжет на ответственного врача.
Сейчас при судебном иске нет механизмов решения конфликтной ситуации, кроме открытия гражданского или уголовного дела. Из месяца в месяц растет число исков, предъявляемых к медицинским организациям, которые, в свою очередь, часто перекладывают вину и груз ответственности на врача.
Наша задача и задача всего страхового рынка в целом - реализация механизма компенсации вреда пациентам, пострадавшим от профессиональных ошибок. Система, обеспечивающая страховую защиту имущественных интересов застрахованных. Такая страховка, по сути, должна стать обязательным элементом профессиональной деятельности врача - гигиеническим минимумом.
И особенно важно, что, предоставляя страхование профессиональной ответственности врача, мы заботимся не только о нем самом, но и о каждом из его пациентов.
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