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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:29 |
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Виктор Марченко: Проектное финансирование может стать решением многих проблем
- Я с уверенностью могу сказать, что сегодня все, кто реализует инвестиционные проекты, сталкиваются с определенными проблемами, ключевая из которых - нехватка дополнительных финансовых ресурсов для старта проекта. И именно в этом вопросе бизнес-сообществу нужна помощь государства - доступ к проектному финансированию
Отраслью, где импортозамещение обязано состояться, в т. ч. и по критериям продовольственной безопасности, должен стать агропром. Дополнительный шанс отечественным производителям дает действующее продуктовое эмбарго, с рынка искусственно убрана значительная часть конкурентов. Нужны следующие шаги: важно обеспечить доступ к длинным и дешевым деньгам.
Мы сегодня видим поддержку со стороны государства в части субсидирования агропромышленного сектора, но эта мера обеспечивает лишь текущую деятельность, для развития требуются и другие механизмы, позволяющие инвестировать в новые проекты. По данным RBC, с начала 2015 года реализация новых проектов по сельскому хозяйству идет на спад, а крупные агрохолдинги урезают свои инвестиционные программы на 2015 год.
На мой взгляд, сегодня нужно как можно быстрее переходить к конкретным делам и концентрировать финансовые ресурсы на реальных проектах, которые уже доказали свою жизнеспособность и при определенных условиях могут стать прорывными. Президент России поставил задачу по развитию проектного финансирования, программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования, утверждена Постановлением Правительства РФ № 1044 и предусматривает предоставление кредитов на особых условиях.
Однако она охватывает проекты лишь крупного бизнеса, с общей стоимостью более миллиарда рублей и долей собственных средств не менее 20%. В результате десятки тысяч субъектов малого и среднего бизнеса (только в Приморском крае их 82 тыс.) остаются за бортом. Хотя именно этот сегмент производителей сегодня реально обеспечивает продовольственную безопасность и способен внести огромный вклад в решение этой важнейшей задачи. Потенциал - огромный. Поэтому, считаю, малый и средний бизнес так же нуждается в проектном финансировании, как и крупный бизнес. При этом он сам способен генерировать финансовый поток, но без дополнительных средств (возвратных, заметьте) на начало строительства не обойтись.
Так же как не обойтись и без государственной поддержки при создании инфраструктуры. Любой проект в агропромышленном комплексе - это жизнь села, рабочие места, налоги для муниципальных образований. Эти вложения можно рассматривать как государственно-частное партнерство.
Принятый правительством антикризисный план говорит о том, что реализация части новых проектов будет отложена. Логика понятна, на все и сразу средств не хватает, но важно очень четко определить те проекты, которые в первую очередь являются точками роста и должны получить доступ к проектному финансированию. Сегодня бизнес-объединения уже начали выдвигать свои инициативы по совершенствованию механизмов проектного финансирования и дополнительному стимулированию реализации новых проектов.
Мы начали взаимодействовать с Агентством стратегических инициатив (АСИ), свои предложения в антикризисный план правительства РФ направила «ОПОРА РОССИИ». Мы начали эту работу по линии Общественной палаты Приморского края: на заседании комиссии по содействию экономическому росту было принято решение направить предложения о включении в программу поддержки проектов общей стоимостью менее 1 млрд рублей в Межведомственную комиссию по отбору инвестиционных проектов. На наш взгляд, дополнительную поддержку приоритетных для развития экономики регионов проектов даст привлечение к принятию решений о финансировании исполнительной власти субъектов Федерации. Эта инициатива была озвучена на конференции «Качество и доступность финансовой поддержки инвестиционных проектов и субъектов малого и среднего бизнеса», организованной Инвестиционным агентством и администрацией Приморского края.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2015 год.
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