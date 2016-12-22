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Дальневосточные парламентарии предлагают конкретизировать Закон "О недрах"
Магаданской областной Думой Принято постановление «О поддержке проекта Федерального закона № 416873-6 «О внесении изменений в статьи 12 и 20 Закона Российской Федерации «О недрах» (в части конкретизации существенных условий лицензии на пользование недрами и случаев досрочного прекращения, приостановления или ограничения права пользования недрами). Об этом сообщили РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» в пресс-службе магаданской областной думы.
Федеральный законопроект устраняет условия, способствующие принятию контролирующими и надзорными органами формализованных решений о досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права пользования недрами.
Как пояснил депутат-золотопромышленник Александр БАСАНСКИЙ, сейчас в законе «О недрах» не определены понятия «существенные условия лицензирования» и «систематические нарушения» и иногда идет их свободная трактовка. Поэтому проектом закона предлагается конкретизировать нарушения, по которым возможно досрочное прекращение права пользования недрами, изъятие лицензий.
Таких конкретных случаев предложено три: нарушение сроков начала работ более чем на шесть месяцев; нарушение сроков внесения платежей при пользовании недрами более двух раз подряд за последние три года; невыполнение среднегодового уровня добычи полезных ископаемых более чем на 20% в течение двух лет подряд.
Практика показывает, что есть среди золотодобытчиков и недобросовестные недропользователи, сообщил журналистам Александр Басанский. Они на протяжении многих лет под любыми предлогами не приступают к разработке месторождений. Так что одобренные колымским парламентом поправки в закон о недрах станут эффективным рычагом воздействия на нерадивых недропользователей и защитят от противоправных действий добросовестных.
Принятие закона позволит пользователям недр в целом по стране, в том числе на Колыме, более эффективно использовать разработку месторождений, увеличить объемы добычи золота, сохранить рабочие места, повысить уровень уплаты налогов, считают парламентарии.
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