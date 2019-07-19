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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:14 |
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"Амур Машинери": комплексные решения 360°
Увлекательное путешествие начинается с регистрации в одном из популярных мессенджеров, это необходимо для участия в интерактивной игре #AMS360Game. Каждый гость также получает браслет желтого, зеленого, синего или оранжевого цвета. По команде ведущего группы, сформированные по этому признаку, собираются вокруг гида, и иммерсивная прогулка начинается. Маршрут продуман так, чтобы максимально погрузить присутствующих в работу того или иного подразделения.
Вот мы видим цех, знакомимся с его техническим оснащением, наблюдаем за станками и стендами для испытания самых разных узлов и агрегатов в действии. Первое испытание: на глаз определить исправную деталь. Выбор дается нелегко. Как оказалось, без специальных инструментов разглядеть дефект невозможно. Тем, кому удалось угадать и отметить нужный вариант в мессенджере, начисляются баллы. В воздухе витает дух азарта.
Впереди – поражающий размерами и технологичностью склад запасных частей. Количество артикулов впечатляет, как и система хранения. Испытанием для добровольца становится поиск указанной запчасти в отведенную минуту. Порядок на складе позволяет найти нужную деталь даже новичку, при условии знания алгоритма.
Следующий пункт – учебный центр, официально открывшийся в апреле этого года. Здесь проходит обучение сотрудников компании и персонала заказчиков. Опытные инструкторы, оборудованные классы, наглядные пособия и собственный цех. Двое участников в очередном испытании демонстрируют навыки вождения: на скорость проходят трассу на мини-моделях спецтехники. Остальные делают ставки. На счету правильно определивших фаворита копятся баллы.
Пройдя по маршруту, группы встречаются у главной сцены, где начинается демонстрация возможностей экскаватора нового поколения Cat 336. Непревзойденную точность и маневренность, легкость управления и эффективность, грузоподъемность и долговечность экскаватор, под управлением опытного оператора, подтверждает самым необычным способом. Под восторженные возгласы собравшихся он побеждает баскетболиста в меткости, на скорость ковшом проходит лабиринт и с первой попытки выбивает страйк. Тем, кто через мессенджер делал ставки на него, продолжают присваивать баллы.
Наиболее выгодные предложения, позволяющие экономить не только средства, но и время, что в наш век немаловажно, со сцены представляют специалисты компании. Например, при помощи программы Cat® S•O•SSM Services эксперты «Амур Машинери» вовремя обнаружат преждевременный износ, загрязнение жидкостей и иные «незаметные» проблемы, напрямую влияющие на работоспособность машины. Договор на комплексное техническое обслуживание, исключая необходимость самостоятельно обслуживать и ремонтировать технику, позволяет сконцентрироваться на развитии бизнеса. Избежать незапланированного простоя поможет мониторинг технического состояния – комплексная оценка оборудования с помощью различных средств и инструментов. А купить необходимые запчасти в любом месте, в любое время, да еще и со скидкой – онлайн-сервис Parts.Cat.com.
Наступает долгожданный момент подведения итогов. По результатам испытаний в интерактивной турнирной таблице, которую выводят на главный экран, определяются победители игры. Все они получают ценные призы и бокал шампанского от героя дня – экскаватора Cat 336. Но и проигравших в этот день нет. Главная ценность – собственное мнение.
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