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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 22:52 |
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"Престо-Связь": весь спектр телекоммуникационных сервисов
Этой весной запускается новая линейка тарифных планов Iridium: предоплаченных и постоплатных. Это действительно очень приятная новость для отраслевых предприятий, производственные работы которых ведутся в отдаленных районах Дальневосточного региона. Прежде всего речь идет о лесозаготовительных предприятиях, ведь бригады в основном переезжают с места на место и необходимость мобильной спутниковой связи особенно актуальна.
ООО «Престо-Связь» всегда идет за желаниями своих клиентов и, обеспечивая спутниковой связью удаленные объекты дальневосточных предприятий, предлагает решения и для городских головных офисов. Технически это тот же самый высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет, но разработанный для городской среды. Широкополосный интернет - это, прежде всего, стабильное непрерывное соединение с сетью, когда данные принимаются и выгружаются на одинаково высоких скоростях. Именно поэтому данная услуга востребована многими организациями. Тем более абонентское оборудование предоставляется в пользование абсолютно бесплатно. На базе данного оборудования можно организовать телефонию, предоставить многоканальный номер, а также объединить все сервисы в единую систему - все это оптимизирует работу и обеспечит контроль за телекоммуникационной средой в организации.
В арсенале ООО «Престо-Связь» есть масса интересных и полезных решений, например БСКД (биометрические системы контроля доступа): автомобильные иммобилайзеры, умные замки для дома и офиса, интеллектуальные турникеты.
Уникальным фактом является событие, недавно произошедшее в компании: израильский поставщик BIOGUARD выбрал именно ООО «Престо-Связь» в качестве своего эксклюзивного дистрибьютора на территории РФ. Так что можно смело утверждать, что теперь инновации в сфере безопасности начинаются с Дальнего Востока!
Реализуемое биометрическое оборудование оснащено новым поколением сканеров, способных идентифицировать пользователя по кровеносной системе, а не отпечатку ладони или пальца. И это действительно конкурентное преимущество, которым не обладают аналоги других производителей. Биометрические решения позволяют вести учет рабочего времени сотрудников, контролировать потоки посетителей и обеспечивать четкий контроль доступа к охраняемым объектам, пропуская только специалистов с определенным уровнем допуска. Например, если подходить к вопросу комплексно, то можно оборудовать организацию интеллектуальными турникетами на входе, поставить биометрические замки на кабинеты, куда требуется ограниченный доступ. Самый яркий пример - это Япония, где БСКД внедрены практически повсеместно. Давно известно, насколько японцы рациональны в подходе ко всему, особенно к работе, и насколько они ценят ресурсы. Специалисты ООО «Престо-Связь» убеждены, что в сфере обеспечения безопасности помещений и автомобильной техники биометрическая технология очень скоро станет ключевой.
Если вы идете по пути развития и сокращения издержек, ООО «Престо-Связь» организует эффективную работу вашего предприятия, предоставив вам все необходимые телекоммуникационные сервисы. Таким образом, вы получите услугу «из одних рук» - это невероятно удобно, надежно и легко контролируемо.
ООО «Престо-Связь»
г. Хабаровск, ул. Куйбышева, 34
тел. +7 (4212) 200-290
e-mail: info@prestosv.ru
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