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Startup Tour 2016 назвал лучших дальневосточных инноваторов
Юрий САПРЫКИН, вице-президент по развитию деятельности фонда «Сколково» на Дальнем Востоке, подводя итоги конкурса во Владивостоке, отметил, что на Startup Tour приходят все более зрелые люди, с пониманием того, зачем им это надо и каких экспертов они хотят послушать. «Сейчас формируется сообщество, которое ориентировано на диалог с институтами развития. Количество людей год от года растет. По моей оценке, резиденты дальневосточного отделения «Cколково» очень перспективные и налицо явная динамика количества проектов», - считает эксперт.
Камила ЗАРУБИНА, проектный менеджер направления «Новые методы терапии внутренних болезней» кластера биомедицинских технологий, обратила внимание на очень высокий уровень проектов в треке «Биологические и медицинские технологии». «Наверное, это связано с тем, что в Дальневосточном федеральном университете есть медицинский центр, и половина представленных на конкурсе проектов была как раз из ДВФУ, - отмечает Камила. - Уровень проектов во Владивостоке, как мне показалось, наиболее высокий из того, что я видела за три года участия в Стартап-туре».
Первое место в биомедицинском треке жюри присудило проекту из ДВФУ «Раскрывающийся электрод». Это первый российский нейростимулятор, который можно применять при разрыве аневризмы и заболеваниях головного мозга. Электрод вживляется в жизненную систему головного мозга и позволяет восстановить его кровоснабжение. По оценке Зарубиной, «это очень хорошо подготовленный проект, руководителем которого является главный врач медицинского центра ДВФУ, а разработку представляла аспирант». Команда собирается стать резидентом «Сколково». Пока проект на раннем этапе, его участники создают прототип электрода.
Второе место - проект «3D-печать в протезировании». Его авторы делают протезы кисти руки. «Команда тоже находится на раннем этапе, пока у нее стадия компьютерного моделирования. Это еще в большей степени биоинформатика. Очень хорошая молодая команда из Хабаровска. Они также собираются стать участником «Сколково», - рассказала Камила.
На третьем месте оказался проект «Уродинамическое оборудование». Это команда из Владивостока, у них уже есть статус участника фонда «Сколково» (IT-кластер): они делают облачную систему оценки заболеваний мочевыводящих путей. Входящий в систему прибор можно использовать в домашних условиях.
Активно были представлены на форуме и проекты из Якутии - представители республики заняли четыре призовых места. Первое - в направлении «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности» у Михаила НЕУСТРОЕВА (компания «Хоту-Бакт») - за разработку вакцины против инфекционных болезней лошадей. В треке «Энергетика и энергоэффективные технологии» победила Лариса ЕРОФЕЕВСКАЯ (компания «Саханефтебиосорб»), специализация - биосорбенты. В этом же треке третье место у Василия ОХЛОПКОВА (проект «Гидротеплоавтостоянка «Нетсу»). Третье место у Дмитрия ПАВЛОВА (компания «Нордэкс») в направлении «Промышленные технологии и материалы», который представил разработку нового строительного материала цеолитопор.
Всем победителям фонд «Сколково» вручил пригласительные билеты на Startup Village - крупнейшую в России ежегодную стартап-конференцию, которая пройдет 2-3 июня 2016 года в Инновационном центре «Сколково». Победители получили право участвовать в конкурсе Startup Village без прохождения дополнительной экспертизы.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере вручил Сергею БОБЫЛЕВУ (проект «Интегрированная система обеспечения безопасности работ»), Наталье БОЕВОЙ (проект «Раскрывающийся электрод»), Игорю ГРИНЦЕВИЧУ (проект «Разработка универсальной модульной линии для переработки рыбных отходов УМЛ-10»), Евгению ЛЮБИМОВУ (проект «Строительная арматура из стеклометаллокомпозита») и Ларисе Ерофеевской (проект «Производство биосорбентов») приглашения на участие в финале программы «Старт». Отбор, по результатам которого проекты смогут получить грант в размере 2 млн рублей, состоится в июне на конференции Startup Village.
Досье «Дальневосточного капитала»: «Стартап Тур» - самое масштабное мероприятие в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий, организуемое фондом «Сколково» совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Фондом инфраструктурных и образовательных программ («РОСНАНО»). В маршруте роуд-шоу, которое проходит с февраля по апрель 2016 года, 11 российских городов, а также страны СНГ - Казахстан и Беларусь. Конкурсная программа представлена пятью направлениями: биологические и медицинские технологии, биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности, промышленные технологии и материалы, энергетика и энергоэффективные технологии, информационные технологии. За время тура жюри оценит не менее 1200 стартапов.
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