Startup Tour 2016 назвал лучших дальневосточных инноваторов

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 21:58 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 61 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Партнеры
18 Марта 2016, 09:30 | Партнеры

Startup Tour 2016 назвал лучших дальневосточных инноваторов

Во Владивостоке объявлены победители дальневосточного этапа Стартап-тура. На суд жюри было представлено около 120 проектов в области IT, промышленных технологий, новых материалов, медицины, энергетики и биотехнологий из всех девяти регионов Дальневосточного федерального округа. По итогам регионального конкурса были названы 15 команд, получивших признание экспертов и инвесторов российского инновационного рынка.

Юрий САПРЫКИН, вице-президент по развитию деятельности фонда «Сколково» на Дальнем Востоке, подводя итоги конкурса во Владивостоке, отметил, что на Startup Tour приходят все более зрелые люди, с пониманием того, зачем им это надо и каких экспертов они хотят послушать. «Сейчас формируется сообщество, которое ориентировано на диалог с институтами развития. Количество людей год от года растет. По моей оценке, резиденты дальневосточного отделения «Cколково» очень перспективные и налицо явная динамика количества проектов», - считает эксперт.

Камила ЗАРУБИНА, проектный менеджер направления «Новые методы терапии внутренних болезней» кластера биомедицинских технологий, обратила внимание на очень высокий уровень проектов в треке «Биологические и медицинские технологии». «Наверное, это связано с тем, что в Дальневосточном федеральном университете есть медицинский центр, и половина представленных на конкурсе проектов была как раз из ДВФУ, - отмечает Камила. - Уровень проектов во Владивостоке, как мне показалось, наиболее высокий из того, что я видела за три года участия в Стартап-туре».

Первое место в биомедицинском треке жюри присудило проекту из ДВФУ «Раскрывающийся электрод». Это первый российский нейростимулятор, который можно применять при разрыве аневризмы и заболеваниях головного мозга. Электрод вживляется в жизненную систему головного мозга и позволяет восстановить его кровоснабжение. По оценке Зарубиной, «это очень хорошо подготовленный проект, руководителем которого является главный врач медицинского центра ДВФУ, а разработку представляла аспирант». Команда собирается стать резидентом «Сколково». Пока проект на раннем этапе, его участники создают прототип электрода.

Второе место - проект «3D-печать в протезировании». Его авторы делают протезы кисти руки. «Команда тоже находится на раннем этапе, пока у нее стадия компьютерного моделирования. Это еще в большей степени биоинформатика. Очень хорошая молодая команда из Хабаровска. Они также собираются стать участником «Сколково», - рассказала Камила.

На третьем месте оказался проект «Уродинамическое оборудование». Это команда из Владивостока, у них уже есть статус участника фонда «Сколково» (IT-кластер): они делают облачную систему оценки заболеваний мочевыводящих путей. Входящий в систему прибор можно использовать в домашних условиях.

Активно были представлены на форуме и проекты из Якутии - представители республики заняли четыре призовых места. Первое - в направлении «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности» у Михаила НЕУСТРОЕВА (компания «Хоту-Бакт») - за разработку вакцины против инфекционных болезней лошадей. В треке «Энергетика и энергоэффективные технологии» победила Лариса ЕРОФЕЕВСКАЯ (компания «Саханефтебиосорб»), специализация - биосорбенты. В этом же треке третье место у Василия ОХЛОПКОВА (проект «Гидротеплоавтостоянка «Нетсу»). Третье место у Дмитрия ПАВЛОВА (компания «Нордэкс») в направлении «Промышленные технологии и материалы», который представил разработку нового строительного материала цеолитопор.

Всем победителям фонд «Сколково» вручил пригласительные билеты на Startup Village - крупнейшую в России ежегодную стартап-конференцию, которая пройдет 2-3 июня 2016 года в Инновационном центре «Сколково». Победители получили право участвовать в конкурсе Startup Village без прохождения дополнительной экспертизы.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере вручил Сергею БОБЫЛЕВУ (проект «Интегрированная система обеспечения безопасности работ»), Наталье БОЕВОЙ (проект «Раскрывающийся электрод»), Игорю ГРИНЦЕВИЧУ (проект «Разработка универсальной модульной линии для переработки рыбных отходов УМЛ-10»), Евгению ЛЮБИМОВУ (проект «Строительная арматура из стеклометаллокомпозита») и Ларисе Ерофеевской (проект «Производство биосорбентов») приглашения на участие в финале программы «Старт». Отбор, по результатам которого проекты смогут получить грант в размере 2 млн рублей, состоится в июне на конференции Startup Village.

Досье «Дальневосточного капитала»: «Стартап Тур» - самое масштабное мероприятие в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий, организуемое фондом «Сколково» совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Фондом инфраструктурных и образовательных программ («РОСНАНО»). В маршруте роуд-шоу, которое проходит с февраля по апрель 2016 года, 11 российских городов, а также страны СНГ - Казахстан и Беларусь. Конкурсная программа представлена пятью направлениями: биологические и медицинские технологии, биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности, промышленные технологии и материалы, энергетика и энергоэффективные технологии, информационные технологии. За время тура жюри оценит не менее 1200 стартапов.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год. 

Теги: startup tour  инновации 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика