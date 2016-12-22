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Четверг| 22 Декабря, 21:58 |
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Бульдозер Zoomlion: доступная техника с сервисной поддержкой
Досье «ДК»: Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd была основана в 1992 году, является лидером в производстве строительной, промышленной, землеройной, дорожной техники, мобильных и башенных кранов, противопожарных, коммунальных машин и т. д. Занимает 7-е место в мире по объему производства спецтехники, выпуская 450 различных моделей машин. Zoomlion производит свою продукцию из высококачественных комплектующих, которые поставляются из Германии и Италии такими известными фирмами, как Rexroth, HBS, Parker, другими производителями. На бульдозерах установлены двигатели СUMMINS NTA855.
Регулярные поставки бульдозеров Zoomlion в Россию начались в 2013 году, когда китайская компания передала права официального дистрибьютора группе компаний «Техсервис». Сегодня их можно увидеть на строительных площадках от Северо-Запада до Дальнего Востока России. Так, китайская спецтехника задействована на строительстве нового коттеджного поселка «Нанино» близ города Великий Новгород.
Территория коттеджного поселка находится в непосредственной близости от святыни русской православной церкви, памятника архитектуры - Хутынского Спасо-Преображенского монастыря, ведущего свою историю с XII века. Под строительство отведен живописный земельный участок в экологически чистом районе, на берегу Неглицкого озера и реки Малый Волховец.
Как рассказали в компании «НОВОИНВЕСТ», ведущей это строительство, централизованная планировка коттеджного поселка «Нанино» позволяет создать уникальную инфраструктуру. В состав поселка, кроме 200 домов, входят магазины и прочие объекты социального и культурно-бытового назначения, асфальтированные дороги и тротуары, оборудованные системами освещения и ливневой канализацией. Современное и комфортное жилье обеспечено необходимыми коммуникациями: централизованным водопроводом и канализацией, электрическими сетями и газопроводом. В прибрежной части будет оборудован благоустроенный пляж, планируется строительство причала для маломерных судов. Работы идут полным ходом.
- Строительный комплекс нашей компании практически обеспечен собственным машинным парком и механизмами, - рассказал директор по строительству компании «НОВОИНВЕСТ» Александр ГОМАН. - В его составе вот уже 2,5 месяца работает бульдозер Zoomlion. И хочется сказать, что нареканий на его работу нет, хотя задействуем мы его весьма активно, на различных операциях. Это вертикальная планировка, отрывка и засыпка траншей и котлованов. Грунт у нас довольно тяжелый, почвы глинистые, но машина мощная, проходимая, работает добротно, не ломается.
Еще одним достоинством бульдозера Zoomlion, по мнению Александра Сергеевича, является конструкция кабины, которая имеет шестигранную форму.
- За счет этого бульдозерист получает хороший обзор стройплощадки, - говорит Александр Гоман. - Удобное расположение органов управления, приборов и регулируемое сиденье позволяют ему комфортно разместиться внутри кабины.
По словам директора по строительству, Zoomlion - неплохой аналог бульдозера Komatsu, особенно если учесть его более доступную ценовую категорию и сервисную поддержку со стороны официального дилера Zoomlion в России.
- Машина прошла предпродажную подготовку, с учетом габаритов к нам ее доставили в разобранном виде и полностью собрали уже непосредственно на стройплощадке. Здесь же по графику проводится техническое обслуживание. Одним словом, вопросов нет, машиной довольны, - констатирует Александр Гоман.
Досье «ДК»: На территории России бульдозеры Zoomlion представляет компания «Техсервис», имеющая 20-летний опыт сервисного обслуживания спецтехники различных производителей. Она располагает 11 собственными сервисными станциями, мобильными бригадами для удаленного обслуживания и поддержкой инженерной службы Zoomlion.
Появились бульдозеры Zoomlion и на дальневосточных стройках. Эту технику сегодня можно встретить на объектах Амурской и Магаданской областей. Возможность убедиться в том, что бульдозер этот универсальный, подходит для различных землеройных и планировочных работ, теперь есть у строителей Приморского и Хабаровского краев, Якутии.
Так, в Амурской области данная техника задействована в строительстве объектов космодрома «Восточный», ее также используют старательские артели «Росзолото», «Амургеоресурс», «МКГранит». В Приморском крае бульдозеры Zoomlion используются при строительстве микрорайона «Снеговая падь». Обратили внимание на эту китайскую спецтехнику и представители дорожно-строительной отрасли, в Хабаровском крае она работает на реконструкции федеральной автотрассы М-60 (Хабаровск - Владивосток), в республике Саха (Якутия) - на строительстве федеральной трассы «Лена».
Все региональные подразделения группы компаний «Техсервис» не только продают бульдозеры Zoomlion, но и обеспечивают их покупателей полным сервисным сопровождением.
- На протяжении всего цикла эксплуатации техники у наших клиентов нет необходимости искать или обращаться к сторонним организациям за расходными материалами и запасными частями, - подчеркивают в компании «Техсервис». - Без сомнения, главным для компании остается система сервисного обслуживания. В ее понятие вложено полное сопровождение приобретенного клиентом товара. А прямое партнерство с производителем, статус официального дистрибьютора Zoomlion дают возможность потребителю получать технику не только высокого качества, с соответствующей предпродажной подготовкой, но и на выгодных ценовых условиях.
Группа компаний «Техсервис» не первый год работает с китайскими производителями техники. Китайские бульдозеры успели хорошо зарекомендовать себя в России и приобрести своих поклонников среди строительных организаций, предприятий горнорудной отрасли. По мнению специалистов компании «Техсервис», бульдозеры Zoomlion - это хорошая альтернатива и аналог известных на российском рынке бульдозеров Komatsu и Shantui.
Например, на бульдозерах ZD160-3 установлены двигатели WEICHAL POWER 10G178 E25, которые произведены в Китае на основе разработок австрийской фирмы STEYR. По своим техническим и эксплуатационным показателям этот двигатель ничем не уступает моторам ведущих мировых брендов, при этом значительно выигрывая своей ценой. Кроме того, двигатель является энергосберегающим и отвечает экологическим стандартам.
В числе иных преимуществ бульдозера Zoomlion специалисты отмечают, что для обеспечения наибольшего удобства при проведении сервисного обслуживания двигателя, его узлов и агрегатов объем моторного отсека был увеличен. Кроме того, конструкция капота позволяет получить доступ ко всем контрольным точкам и узлам обслуживания, что значительно упрощает и ускоряет процесс непосредственного техобслуживания.
В бульдозерах Zoomlion удалось сохранить простоту управления и эксплуатации, эффективную эргономику, простой доступ к механизмам, надежность основных узлов и ходовой системы.
И еще один очевидный плюс: приобретая бульдозеры Zoomlion, можно быть уверенным в доступности запасных частей. Большинство деталей бульдозеров этой марки и ряда других взаимозаменяемы. Запасные части Shantui, Komatsu и Zoomlion идентичны, утверждают специалисты компании «Техсервис».
Сегодня бульдозеры Zoomlion доступны в регионах в терминалах хранения техники компании «Техсервис». Получить больше информации о поставках, а также ознакомиться с техникой и различными схемами ее оплаты можно в любом из ближайших представительств.
Анна КУЗНЕЦОВА, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.
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