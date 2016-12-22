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20 Октября 2013, 20:55 | Партнеры

"КАМАЗ" переходит на Евро-4

Можно с полным основанием сказать, что грузовые автомобили Камского автозавода, "КАМАЗы", прошли серьезную проверку временем и приобрели широкую известность как надежные, качественные и, что немаловажно в суровом Дальневосточном регионе, адаптированные к сложнейшим климатическим условиям машины. В числе новых преимуществ этой надежной техники - обновленный двигатель стандарта Евро-4, позволяющий существенно уменьшить выброс в атмосферу отработанных газов. Теперь в продажу будут поступать только такие автомобили.

В компании «Хабаровский Восточно-Региональный «АвтоцентрКАМАЗ» не скрывают удовлетворения по этому поводу, ведь она является официальным дилером Камского автозавода на Дальнем Востоке, представляя технику известной марки в Хабаровском и Приморском краях, в Сахалинской области. По словам заместителя генерального директора ООО «Хабаровский Восточно-Региональный «АвтоцентрКАМАЗ» Алишера ТАДЖИБАЕВА, на территории Дальнего Востока она пользуется неизменным спросом - на предприятиях горнорудной отрасли, в нефтегазовом секторе экономики, в гражданском и дорожном строительстве, в городском хозяйстве.

- С 1 сентября завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах перешел на производство автомобилей стандарта Евро-4 экологического класса с уменьшенным выхлопом в атмосферу отработанных газов, - рассказывает Алишер Таджибаев. - Уровня Евро-4 удалось добиться благодаря сочетанию топливной аппаратуры CommonRail и впрыска водного раствора мочевины в выпускную систему. С этого года в реализацию будут поступать только такие модели, что позволит добавить в число наших клиентов международных перевозчиков. Впрочем, наверное, не менее важно, что экологичная техника теперь доступна и дальневосточному потребителю.

По словам заместителя генерального директора, применение на двигателе КАМАЗ электронного управления с углом опережения впрыскивания топлива дало возможность выполнить нормы выбросов вредных веществ в отработавших газах, а также повысить экономичность дизеля КАМАЗ по расходу топлива, снизить выброс «белого дыма» во время прогрева при холодном пуске и в целом улучшить эксплуатационные показатели автомобиля КАМАЗ.

В дизельном двигателе КАМАЗ «Евро-4» была введена система обработки отработавших газов, без нее достичь экологических норм невозможно. Для того чтобы нейтрализовать отработавшие газы, специалисты Научно-технического центра КАМАЗ применили технологию SCR (SelectiveCatalyticReduction), основанную на компонентах системы Denoxtronic-2. Эта технология снижает уровень выбросов вредных веществ и улучшает топливо-экономические показатели дизеля. Комплекс изменений позволил повысить общий ресурс двигателя с 500 тыс. км пробега до 800 тыс. км.

«КАМАЗ» постоянно ведет разработку новых, улучшенных моделей грузовых автомобилей, в которых используются новые силовые агрегаты и конструктивные изменения. В ближайшее время на рынок выходят автомобили с новой кабиной Mercedes-BenzAxor.

- Еще в июне 2012 года немецкий концерн «Даймлер» и завод «КАМАЗ» объявили о подписании лицензионного соглашения на поставку кабин для нового поколения грузовых автомобилей «КАМАЗ». Лицензионное соглашение предусматривает передачу технологии и поставку «КАМАЗу» нескольких кабин, которые будут использованы для отладки производства, затем DaimlerTrucks будет поставлять отдельные компоненты для изготовления кабин на автозаводе в Набережных Челнах, - рассказывает Алишер Таджибаев. - Долгосрочная цель проекта заключается в производстве порядка 20 тысяч «КАМАЗов» с кабиной Mercedes-BenzAxor, адаптированной Научно-техническим центром ОАО «КАМАЗ» к различным моделям грузовиков - от полноприводных самосвалов с КМУ до магистральных тягачей.

- В новой кабине будут изменены передняя оптика, приборная панель и, конечно, водительское сиденье - у него появятся различные варианты регулировок. В ее оснащение входят кондиционер, электростеклоподъемники, «умный» руль и круиз-контроль, - продолжает рассказ Алишер Таджибаев. - Сейчас на прессово-рамном заводе «КАМАЗ» идет подготовка площадей для производства новой кабины грузовика с компонентами фирмы «Даймлер». Первая сваренная и окрашенная собственными силами автозавода «КАМАЗ» новая кабина ожидается осенью этого года.

А вообще, серийное производство автомобилей с новой кабиной на КАМАЗе начнется уже с 1 октября, об этом президенту РФ Владимиру ПУТИНУ сообщил генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей Анатольевич КОГОГИН на недавнем совещании в Ижевске 18 сентября.

Завод постоянно внедряет новые технологии, работая с проверенными мировыми брендами, увеличивает долю импортных комплектующих при производстве своих грузовиков. На современных КАМАЗах устанавливаются двигатели Cummins, коробки передач ZF, топливная аппаратура BOSCH, раздаточная коробка Steyr и другие узлы и агрегаты зарубежного производства, при этом КАМАЗы стоят значительно дешевле европейских аналогов и могут успешно конкурировать с бюджетными тягачами-иномарками на российском рынке межрегиональных и международных перевозок.

Сегодня КАМАЗ работает в партнерстве с концерном «Даймлер», который контролирует качество изготовления. Немецкому концерну принадлежит часть акций ОАО «КАМАЗ». В ближайшее время планируется увеличение срока гарантийного обслуживания продукции завода с одного года до двух.

- Сервисное обслуживание техники КАМАЗ - важная составляющая политики автоконцерна и работы хабаровского дилера «АвтоцентраКАМАЗ», - убежден заместитель генерального директора ООО «Хабаровский Восточно-Региональный «АвтоцентрКАМАЗ». - Для проведения гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания, технических осмотров в автоцентре есть оборудованная ремонтная база на 12 постов, большой склад запчастей, центр технической диагностики. В этом году для удобства клиентов автоцентра и повышения качества сервисных услуг заканчивается строительство девяти новых ремонтных постов, автомойки для большегрузных автомобилей, проводится реконструкция склада запчастей.

Наши подразделения открыты во всех крупных городах региона - в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Южно-Сахалинске, где предоставляется такой же полный спектр услуг, что и в головном автоцентре в Хабаровске. Востребованность их услуг высока - и по продаже, и по сервису. Крупные стройки региона требуют хорошей техники, и КАМАЗ все более отвечает этим требованиям, не уступая мировым образцам. Автозавод постоянно внедряет в производство современные технологии, расширяет модельный ряд, каждые два-три года проводит модернизацию производства, обновляет технологические линии.

Понятно, что для работы со всей этой техникой требуются современные грамотные специалисты. Отвечая на этот запрос времени, хабаровский автоцентр уже несколько лет ведет непрерывное обучение технического и обслуживающего персонала ремонтной зоны, специалистов по гарантийному обслуживанию, по топливной аппаратуре, по ремонту двигателей. Занятия проводят специалисты учебного центра автозавода в Набережных Челнах и зарубежных заводов-производителей и поставщиков оборудования, агрегатов и узлов для автомобилей марки «КАМАЗ». Так, недавно курс обучения прошли специалисты по ремонту коробок передач ZF. Практически каждый квартал в учебном центре в Хабаровске проводятся курсы обучения или повышения квалификации по нескольким различным направлениям.

- Важно, что на базе собственного учебного центра проходят обучение и свои сотрудники, и персонал наших клиентов, - подчеркивает Алишер Таджибаев. - Мы собираем группы механиков, главных механиков, технических специалистов предприятий, покупающих нашу технику, знакомим их с технологическими изменениями, особенностями обслуживания и эксплуатации современной техники КАМАЗ. Как правило, разговор идет профессиональный, и нам не приходится краснеть за бренд и предприятие, официальным дилером которого мы являемся, ведь КАМАЗ сегодня работает на уровне международных стандартов. Присоединение к семейству Евро-4 - еще одно тому подтверждение.

Досье «ДК»: ООО «Хабаровский Восточно-Региональный «АвтоцентрКАМАЗ» - официальный дилер по продаже техники марки «КАМАЗ». Компания имеет возможность предоставить потребителю самый широкий ассортимент продукции данного предприятия, включая спецавтотехнику на шасси «КАМАЗ» -  автотопливозаправщики, мусоровозы, машины для перевозки воды, бетоносмесители, крановые установки, манипуляторы, осуществляет сервисное обслуживание всей реализованной техники и оборудования, а также поставляет запчасти, узлы и агрегаты для автомобилей КАМАЗ.

ООО «Хабаровский Восточно-Региональный «АвтоцентрКАМАЗ» - г. Хабаровск, проезд Воронежский, 1,

тел./факс: +7 (4212) 76-26-56, 76-26-42, 33-32-50, 76-26-69. www.vrckamaz.ru.

ООО «ХВР АвтоцентрКАМАЗ», филиал в г. Комсомольске-на-Амуре - г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 46,

тел./факс: 8 (4217) 52-15-23, AZhuk@kamaz-dfo.ru, kamaz.kms@mail.ru.

ООО «ХВР АвтоцентрКАМАЗ», филиал в г. Владивостоке - г. Владивосток, ул. Выселковая, 30,

тел./факс: 8 (423) 279-09-06, AMironenko@kamaz-dfo.ru.

Анна КУЗНЕЦОВА, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.

 

Теги: топливо  КАМАЗ 


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