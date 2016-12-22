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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Компания "Акцент" предлагает растущему бизнесу экспертизу в области коммуникаций
Как говорят: «Плох тот малый бизнес, который не мечтает стать большим». Но так ли просто угнаться за этой мечтой? Конечно, нет, и здесь выигрывает тот, кто грамотно выстраивает систему управления и взаимодействия между своими подразделениями.
Основой столь сложной задачи неизменно является коммуникация. И чем более развитой становится филиальная сеть компании, тем сложнее руководителю держать руку на пульсе, получать обратную связь, контролировать процессы. Компания «Акцент» предлагает свою экспертизу в области создания эффективной коммуникации между удаленными подразделениями организации. На вопросы журнала "Дальневосточный капитал" отвечает коммерческий директор компании «Акцент» Константин ВОРОБЬЕВ:
– Константин, зачем современной компании система видеоконференц-связи? Существует масса способов связаться с филиалом и передать нужную информацию.
– Безусловно, современный мир предлагает множество средств связи и передачи информации. Но рано или поздно любой бизнес сталкивается с тем, что таких каналов передачи данных стало слишком много, чтобы их контролировать и быстро находить нужную информацию. В этот момент очевидной становится необходимость внедрения системы унифицированных коммуникаций, т.е. систем, которые позволят передавать все виды информации (голос, видео, данные) через единый канал, а также хранить и обрабатывать информацию в едином пространстве. Первым шагом на пути к созданию такой сложной и комплексной системы является развертывание системы ВКС – видеоконференцсвязи.
Многие компании, особенно крупные, являясь лидерами отрасли, рассматривают ВКС как неотъемлемую часть организации бизнеса. Эти системы устанавливаются по умолчанию, как Wi-Fi или почтовый сервер. ВКС решает целый ряд задач. Во-первых, несмотря на то, что дорожная инфраструктура нашего региона улучшается, затраты на поездки остаются несоизмеримо высокими по сравнению с содержанием системы ВКС. Когда речь идет о критически важных вопросах бизнеса, проще и быстрее организовать планерку с несколькими филиалами онлайн, чем требовать личного присутствия подчиненных в одном месте физически. Во-вторых, визуализация общения. Возможность видеть собеседника во много раз повышает эффективность коммуникации, ведь для человека самой информативной составляющей общения являются жесты и мимика визави, и бизнес-коммуникация не является исключением. Третьим по списку, но не по значению аспектом является доступность и простота использования ВКС при обеспечении высокого качества и надежности.
Сегодня видео как ключевой компонент коллективной работы является приоритетным выбором для многих организаций среднего бизнеса, ведь преимущества его использования окупают затраты на внедрение и содержание в кратчайшие сроки.
– Многие задаются вопросом: зачем нам дорогостоящее оборудование, когда можно легко обойтись бесплатными программами по типу Skype и т.д.
– Если вы нацелены на развитие бизнеса, то пользовательские решения – не для вас. Безусловно, в краткосрочной перспективе они закрывают какие-то задачи, но уже завтра вы обнаружите, что этого ресурса недостаточно. Количество участников, качество картинки и звука – эти параметры критичны для бизнеса, и их уровень в профессиональных ВКС не сравним с тем, что предлагают программы для домашнего использования.
– Многим может показаться, что ВКС – это дорогие и недоступные решения. Что вы можете предложить организациям, которые привыкли экономить?
– Тем, кто знаком с решениями видео-конференцсвязи, очевидно, что лидерами в данной отрасли являются Polycom и Cisco. Это компании, которые создают тенденции и, как следствие, иллюзию недоступности для небольших организаций. Мы сотрудничаем с этими вендорами и имеем опыт построения систем ВКС любой сложности. Однако если мы говорим о развитии малого бизнеса и его расширении, то начать стоит с более простого решения. К примеру, ВКС Panasonic прекрасно интегрируется с оборудованием других производителей. Ведь, являясь новым игроком на рынке ВКС-решений, Panasonic в первую очередь заботится о соответствии принятым де-факто стандартам. Кроме того, ВКС Panasonic легко масштабируется, проста во внедрении и управлении. Например, вам нет необходимости содержать ИТ-специалиста в каждом филиале. Единая точка управления и мониторинга, развернутая в центральном офисе, обеспечит надежную работу всей системы при минимальном количестве персонала.
Наша жизнь меняется стремительно, и чтобы оставаться в рынке, важно правильно расставить акценты. Построение грамотной системы коммуникаций сделает вас мобильнее, быстрее и эффективнее конкурентов.
Эксперты компании «Акцент» готовы проконсультировать вас!
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Юрий РОГОВ, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
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