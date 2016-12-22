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25 Августа 2013, 17:50 | Партнеры

МТС делает Дальний Восток доступным

Современные технологии позволяют абонентам МТС на Дальнем Востоке уже сейчас воспользоваться услугами передачи данных на скорости, сопоставимой со скоростью в сети "четвертого поколения". При этом действующих абонентских устройств, позволяющих пользоваться голосовыми услугами и мобильным интернетом в сети "третьего поколения", на сегодняшний день несравнимо больше. МТС продолжит модернизацию сети 3G и до конца текущего года удвоит скорость передачи данных не только в крупных населенных пунктах, но и в районных центрах регионов Востока России.

В первом полугодии 2013 года был завершен очередной этап модернизации сети 3G на территории Дальнего Востока и Байкальского региона. С начала года число базовых станций, обеспечивающих скорость мобильного интернета до 42 Мбит/с, увеличилось в два раза.

Подробнее о приоритетах одного из ведущих операторов России «ДК» рассказал директор Дальневосточного макрорегиона МТС Игорь ЕГОРОВ:

- Сегодня больше 70% базовых станций МТС на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе работает по технологии Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+). Технология позволяет одновременно использовать две частоты UMTS вместо одной, благодаря чему увеличивается емкость сети, а средняя скорость доступа абонентов в глобальную сеть возрастает в два раза. Это существенно повышает качество работы в сетях 3G и обеспечивает пользователям комфортный просмотр потокового HD-видео, быструю загрузку «тяжелых» мультимедийных файлов и другие услуги на основе мобильного интернета.

Технология DC-HSDPA+ доступна в регионах Дальнего Востока с 2012 года. Первым городом, где МТС внедрила данное решение, стал Владивосток. Также в 2012 году сеть была запущена в Хабаровском крае и Сахалинской области, в 2013 году - Амурской области, Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Иркутской области, Магаданской области, а также в Якутии и на Камчатке.

В 2013 году МТС планирует запустить сети LTE более чем в 15 регионах, сеть будет построена более чем в 600 населенных пунктах. В числе приоритетных для развития LTE регионов на Дальнем Востоке - Хабаровский и Забайкальский края, Амурская область, а также большинство крупных городов Приморского края. Общие инвестиции МТС в развитие LTE в России в 2013-2014 гг. составят порядка 40 млрд рублей. В планах также 100%-ое покрытие трасс «Уссури» и «Байкал» и строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин - Магадан - Камчатка».

Фиксированный бизнес

Мы считаем своей стратегической задачей обеспечить всех жителей региона полным комплексом телекоммуникационных услуг. В рамках стратегии по созданию интегрированного оператора связи МТС удалось достичь синергии за счет использования городских транспортных сетей для мобильных и фиксированных технологий, сократить затраты на аренду каналов, IP-трафик и административные расходы. Активное строительство фиксированной сети связи и параллельное развитие сети 3G послужат основой для предоставления жителям региона современных конвергентных сервисов. Мы планируем и далее развивать сеть, обеспечивая бизнес и население регионов Востока России качественными услугами связи.

МТС на корпоративном рынке

По итогам 2012 года МТС увеличила абонентскую базу корпоративных клиентов в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири на 10%. На сегодняшний день доля компании в бизнес-сегменте региона превышает 50%. Корпоративные клиенты МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири активно используют сервисы высокоскоростной передачи данных от МТС: за год объем передаваемого интернет-трафика вырос в 1,5 раза. Регионы - лидеры потребления интернет-трафика: Иркутская область - рост интернет-трафика в 3 раза, Магаданская область - в 2,5 раза. Объем передаваемого интернет-трафика в расчете на одного клиента вырос более чем в 3,5 раза. При этом в 3 раза вырос объем интернет-трафика, передаваемого сотрудниками предприятий сегмента крупного бизнеса и государственных структур Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Юрий РОГОВ

 

 

Теги: интернет  связь  МТС 


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