|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 22:51 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"МегаФон" продвигает на Дальнем Востоке услуги "Аренда виртуального сервера"
Мощная серверная база - Центр обработки данных (ЦОД), - построенная компанией три года назад в Самаре без привлечения зарубежных ресурсов, отвечает самым высоким требованиям надежности и способна обеспечить любые запросы по хранению данных.
Благодаря услуге «Аренда виртуального сервера» клиенты «МегаФона» могут получить полноценную альтернативу физическому серверу и оптимизировать затраты на развитие и содержание собственной IT-инфраструктуры. «Компании не надо тратиться на дорогостоящее оборудование и на выделение специального помещения, не понадобится нести дополнительные расходы на обслуживание серверного оборудования или на увеличение его мощностей. Чтобы воспользоваться ресурсами сервера, клиенту не нужна привязка к определенному месту. Доступ к виртуальному серверу осуществляется по интернет-каналу с пропускной способностью до 5 Мбит/с и с неограниченным объемом сетевого трафика», - объясняет преимущества современной услуги директор по маркетингу корпоративного бизнеса компании «МегаФон» Николай МАЗУР.
Как сообщили в компании, на портале предлагается несколько типовых решений - подобранных профессионалами вариантов готовых шаблонов виртуальных серверов, подходящих для большинства клиентов. Эта часть услуги активно совершенствуется. Обновленная «витрина» сайта недавно пополнилась двумя новыми «типовыми» конфигурациями, а две уже существующие стали более мощными и сбалансированными. Наличие типовых решений, считают в компании, позволяет клиенту максимально точно подобрать конфигурацию сервера и его стоимость в зависимости от задач, которые он должен решать.
Но главное - у клиента есть возможность «собрать» виртуальный сервер по своим индивидуальным потребностям: можно выбрать необходимый объем оперативной памяти, частоту процессора и количество ядер, объем дискового пространства, заказать резервное копирование и пр. Клиент может выбрать операционную систему сервера и заказать дополнительное серверное программное обеспечение.
В компании подчеркивают, что виртуальный сервер обеспечивает стопроцентное резервирование ресурсов и легко масштабируется - мощность можно увеличить в любой момент. Все эти управленческие манипуляции осуществляются из «Личного кабинета» услуги через удобный и интуитивно понятный web-интерфейс, а при необходимости на помощь придут специалисты «МегаФона», достаточно оставить свою заявку на портале виртуального сервера.
Оплачивать услугу также можно из «Личного кабинета»: банковской картой или по безналичному расчету. Для удобства расчетов онлайн-калькулятор показывает стоимость аренды подобранного сервера не только в месяц, но и в час. А всем новым клиентам «МегаФон» предлагает 3 дня бесплатного тестового периода.
Продвигая услуги виртуального сервера, «МегаФон» выстраивает гибкую тарифную политику. Так, в апреле он объявил о том, что корпоративные клиенты могут сэкономить до 20% на аренде виртуального сервера или получить более мощное решение за те же деньги. Главные изменения в тарифах коснулись процессорной мощности, от которой напрямую зависит скорость и производительность сервера. Если ранее 100 МГц процессорной мощности стоили 10 копеек в час, то теперь стоимость составляет 7 копеек, помимо этого, снижена стоимость дискового пространства. Таким образом, за ту же стоимость клиенты получат больше вычислительных мощностей.
«Мы всегда идем навстречу нашим клиентам и стараемся отвечать на их запросы не только словом, но и действием. «МегаФон» действительно может предложить пользователю услуги «Аренда виртуального сервера» именно ту конфигурацию, которая ему необходима здесь и сейчас. К тому же наш онлайн-калькулятор дает более гибкий подход к выбору аппаратной конфигурации сервера и операционной системы, - комментирует Николай Мазур. - Благодаря снижению стоимости отдельных составляющих, конечная цена выбранной конфигурации сервера станет на 15-20% ниже. В совокупности с надежностью нашего ЦОДа, соответствующего стандарту Tier3, и возможностью аренды дополнительного лицензионного программного обеспечения наше предложение становится очень интересным для корпоративных клиентов любого уровня и масштаба».
Контактный телефон 8 8005500555.
Юрий РОГОВ
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2014 год.
- Петр ФРАДКОВ, генеральный директор Российского экспортного центра: Ракеты - знают, а шампуни - нет
- ВЭБ будет финансировать проекты совместно с Государственным банком развития Китая
- Интерес корейских предприятий к капиталовложениям в экономику Дальнего Востока повышается
- ИТ-кухня в условиях кризиса
- Startup Tour 2016 назвал лучших дальневосточных инноваторов
- Василий БЕЛОВ, старший вице-президент Фонда "Сколково": Инноваторы пока находятся в колее привычных процессов
- На Дальнем Востоке рынок офисного оборудования стремится к оптимизации
- Сергей Пашко, начальник Дальневосточного таможенного управления: Таможня бизнесу не помеха
- В Дальневосточном регионе АСИ поддержало проект, в который мало кто верил
- Лучшие предприниматели Дальнего Востока стали победителями Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.