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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Лучшие предприниматели Дальнего Востока стали победителями Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех"
На него собрались более 600 участников: бизнесмены, банкиры, главы муниципалитетов и лидеры общественного мнения, а организаторами выступили Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» и Агентство стратегических инициатив.
Начался форум 26 августа во Владивостоке, с подведения итогов конкурса муниципалитетов. «Работая над национальной предпринимательской премией, мы столкнулись с проблемой. Чем больше мы занимались анализом и снятием административных барьеров, тем чаще мы слышали от глав регионов, что без вовлечения глав муниципалитетов даже самые нужные инициативы остаются без реализации, - сказал, открывая церемонию награждения, президент «ОПОРЫ России» Александр БРЕЧАЛОВ. - Для нас этот конкурс - не только популяризация предпринимательства, но и ценный источник информации о том, как ситуация развивается на местах».
Пока ситуация в муниципалитетах России, по словам спикера, не слишком радужная. Многие муниципалитеты прошли через конкурс, но среди них не более 15% тех, кому действительно есть что рассказать о своих уникальных подходах к организации предпринимательства.
В Приморском крае в финал конкурса муниципалитетов вышли две территории - Владивосток и Дальнегорск, которые и представили на суд президиума презентации, призванные убедить инвесторов вкладывать деньги.
Павел ГЕТМАН, президент Лиги торговых предпринимателей Приморья, представляя Владивосток, заметил, что основным преимуществом ведения бизнеса в городе является налаженный конструктивный диалог с властью. «Были времена, когда предприниматели штурмовали Думу, администрацию Владивостока, отстаивая свои интересы, - отметил предприниматель. - Сегодня это все в прошлом. Для меня очень важно, что власть слышит бизнес и мы можем быть партнерами. Потому что нельзя сделать для бизнеса хорошо, не спросив его мнения».
Дальнегорский городской округ, представляя свою презентацию, рассказал о наиболее интересных и значимых проектах, реализуемых на территории. Так, в округе в рамках программы поддержки предпринимательства была оказана помощь 289 представителям малого и среднего бизнеса, создана финансовая организация «Центр содействия развитию малого и среднего бизнеса», выдающая микрозаймы на развитие проектов. Кроме того, здесь был создан координационный совет при главе города по поддержке предпринимателей и проведена большая работа по открытию бизнес-инкубатора, рассчитанного на восемь резидентов. По итогам голосования президиума именно Дальнегорск стал победителем в номинации «Лучшая муниципальная практика» и теперь будет представлять Приморье на всероссийском этапе конкурса.
«Нам бы очень хотелось, чтобы муниципальных практик было больше, - сказала, награждая победителя, руководитель представительства АСИ на Дальнем Востоке Ольга КУРИЛОВА. - В последнее время мы очень активно работаем с муниципалитетами и видим, что в основном предприниматели сталкиваются с проблемами, решение которых лежит в зоне ответственности муниципальных органов власти. И зачастую это не столько финансовые проблемы, сколько административные барьеры. Для того чтобы барьеров становилось меньше, муниципалитетам надо больше смотреть на проблемы глазами предпринимателей. Мы как агентство готовы этому способствовать».
Александр Бречалов, подводя итоги конкурса муниципалитетов, отметил их низкую активность и невысокий уровень презентаций. «Те материалы, которые мы увидели, - это больше отчеты о проделанной работе, нежели презентации, ориентированные на инвесторов. Умению представлять свои территории тоже нужно учиться. Надеемся, что у муниципалитетов Приморья еще все впереди».
Если говорить про бизнес, то презентации, представленные приморскими финалистами Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех», были на порядок привлекательнее. Поэтому борьба за победу в каждой из номинаций была довольно серьезная, а победителем стал действительно сильнейший.
Победителем в первой номинации «Молодежная премия в области предпринимательства» стал молодой предприниматель из Владивостока Александр КОЛБАС с бизнес-проектом инновационного отжима подсолнечного масла. Компания «Теребра», основанная молодым предпринимателем, выпускает шайбочные шнеки для прессовых станков, применяемых для отжима подсолнечного масла и в производстве кормов.
Победу в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг» одержала владелица салона мод «Тета» Елена ДЕМИДЕНКО. Салон специализируется на нестандартной спецодежде для предприятий, авторской корпоративной униформе и одежде для промоакций.
В номинации «Лучший проект в сфере электронной коммерции» первое место по праву заняла аптечная сеть «Монастырев», презентовав свой проект по продаже лекарственных препаратов через Интернет.
В категории «Лучший экспортный проект» победа досталась бизнесмену из Большого Камня Александру ЧАЛАПЧЕМУ - его компания «НПО Полимер-Композит» производит инновационные композитные материалы для строительства из базальта и успешно выходит на новые зарубежные рынки сбыта продукции и технологий.
Главный приз в номинации «Лучший производственный проект» достался крупному производителю рыбных консервов - предприятию «Славянский -2000» из Славянки. Эта компания показывает устойчивый рост производства и прибыли в последние годы.
Победитель каждой номинации получил от «Опоры России» приз - статуэтку в виде золотого домкрата, символизирующего успех, несмотря на трудности. Кроме того, все победители получили подарки от спонсоров номинаций и возможность сотрудничества с крупными финансовыми институтами, которые заинтересовались их проектами.
«На мой взгляд, премия «Бизнес-Успех», которая в этом году впервые прошла в Приморье, это особая премия для предпринимателей, - считает президент группы компаний «Зеленые листья», член Президиума «ОПОРЫ России» Виктор МАРЧЕНКО. - Она предоставляет возможности не только презентовать свой проект широкой аудитории и получить обратную связь, но и дает инструментарий для дальнейшего ускоренного развития. Награждение различных новых проектов в рамках форума - это действенный метод стимулирования, поддержки перспективных предпринимателей, это своего рода социальный лифт, позволяющий проекту выйти на новый уровень развития. Я с большим интересом посмотрел все представленные проекты и хочу отметить, что среди них есть действительно очень достойные. Нам, например, как компании, активно внедряющей технологические инновации, очень понравился проект Александра Колбаса по производству шайбочных шнеков для прессовых станков - радует, что молодые предприниматели видят свое развитие в том числе и в производственной сфере. И эту активность сегодня готовы поддерживать общественные объединения, Агентство стратегических инициатив, а также компании, которые давно и успешно работают на рынке, выступая в том числе и инвесторами инновационных проектов».
Кроме презентаций проектов и награждения победителей в ходе Форума прошел целый ряд интересных встреч.
Глеб АРХАНГЕЛЬСКИЙ, генеральный директор компании «Организация времени», член президиума «ОПОРЫ России», провел мастер-классы «Эффективный предприниматель» и «Инвестпривлекательность региона: CRM-подход» для глав муниципальных образований. Круглый стол по международному сотрудничеству «От географического к практическому - создание во Владивостоке среды, стимулирующей развитие бизнеса между предприятиями России и стран Восточной и Юго-Восточной Азии» прошел под модерацией Константина БОГДАНЕНКО, директора по развитию бизнеса сети супермаркетов цифровой техники DNS. Александр ВОРОБЬЕВ, директор филиалов DHL Express в г. Владивостоке и г. Находке, провел мастер-класс «Азы экспорта для малого бизнеса: что нужно знать для выхода на международные рынки?». Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор DNS, поделился с предпринимателями своим секретом успеха, рассказав о том, как попасть в список Forbes.
В финале мероприятия состоялся отбор бизнес-проектов в Венчурный фонд МСБ Промсвязьбанка.
28 августа форум «Территория бизнеса - Территория жизни» продолжил свою работу в Хабаровске. Здесь также сначала подвели итоги конкурса муниципалитетов. Открытым голосованием лучшим районом для привлечения инвестиций среди участников конкурса был признан Вяземский муниципальный район, который удивил членов жюри смелыми подходами к вопросу привлечения инвесторов.
Конкретные достижения в бизнесе представили на суд жюри и сами предприниматели региона, презентовавшие свое дело в рамках Национальной премии «Бизнес-Успех». В номинации «Лучший проект в сфере торговли» победу одержала директор ООО «Вертикаль» Наталья ФИЛИМОНОВА, которая открыла в городе Биробиджане уникальный фитнес-центр, помогающий детям с диагнозом ДЦП. Наиболее интересным проектом в электронной коммерции стал хабаровский кафе-клуб «Корея», успешно развивающийся под руководством Дмитрия ЗО. Победу в номинации «Лучший производственный проект» одержала хабаровская компания «Железобетон-5» Виталия ФАНА, специализирующаяся на изготовлении железобетонных изделий. «Лучшим экспортным проектом» в регионе члены жюри признали компанию «Биотекс-Арго», занимающуюся переработкой торфа. «Молодежная премия в области предпринимательства» досталась Павлу ЩУЧИНОВУ, директору компании, осуществляющей доставку пиццы, суши и вок. Все лауреаты премии получили призы от спонсоров номинаций.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2014 год.
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