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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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11 Декабря 2011, 20:29 | Партнеры
«Бизнес-Диалоги» прошли на Русском острове
58-е заседание Бизнес-клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей предприятий Дальневосточного федерального округа было выездным и прошло на острове Русском. Ректор федерального университета Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и другие руководители новых направлений ДВФУ познакомили бизнесменов с новым кампусом, начиная с учебных корпусов и заканчивая общежитиями для студентов. Особый интерес вызвала презентация президентского номера.
А прогулка по набережной, с которой можно любоваться и парками острова, и видом на мост через пролив Босфор Восточный, убедила представителей приморского бизнеса в уникальности созданного на острове. Как заявила Инесса БАБИЧ, председатель совета Бизнес-клуба «Диалоги», пришла вера, что ДВФУ может стать интеллектуальной базой всего региона и в первую очередь должен быть нацелен на инновационное развитие Дальневосточного округа.
Кстати, Бизнес-клуб «Диалоги» получил предложение от ректора ДВФУ сделать площадкой для будущих заседаний клуба один из четырех современных конференц-залов в стенах нового кампуса университета на острове Русском.
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