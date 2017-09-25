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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока
- Мы живем в век информационного общества, стремительного развития цифровых, телекоммуникационных, интернет-технологий, - констатировал российский президент, выступая на пленарном заседании ВЭФ в сентябре прошлого года. - И нужно использовать возможности, которые они открывают, в интересах сотрудничества, для того чтобы органы власти, компании наших стран могли вести дела и взаимодействовать в удобной электронной форме. В связи с этим предлагаем сформировать общее пространство цифровой экономики.
Телеком-платформа для цифровой экономики
За прошедший год было сделано многое для того, чтобы эта тема не только не исчезла из федеральной и региональной повестки, но и получила приоритетный статус. По поручению Владимира Путина был подготовлен проект программы «Цифровая экономика». Она содержит пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям относятся нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, «умный город» и здравоохранение. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай НИКИФОРОВ в июле оценивал ежегодные расходы на реализацию «Цифровой экономики» в 100 млрд рублей.
Неудивительно, что эта тема стала одной из основных в контексте обсуждения развития Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме и в этом году. В дискуссии, получившей название «Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров», приняли участие заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Сергей КАЛУГИН, руководители ведущих телекоммуникационных компаний страны, таких как «МегаФон», «Ростелеком», эксперты из разных отраслей.
- Если смотреть на место России на международном рынке цифровых технологий - надо признать, что мы тут пока далеко не лидеры, - заметил в своем выступлении Сергей Калугин, определив вместе с тем и точки роста. - И для развития наукоемких технологий здесь, на Дальнем Востоке, очень хорошее место - под боком почти все азиатские страны, которых называют «новыми тиграми» и которые растут гораздо быстрее, чем западные экономики.
Но, чтобы это произошло, необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий. Эту тему в ходе обсуждения поднял директор Дальневосточного филиала «МегаФона» Андрей ЛЕВЫКИН.
Речь идет не только о строительстве дорог и энергетике. Обязательное условие при строительстве городов, жилых кварталов, реализации проектов любой отрасли - наличие современной телекоммуникационной инфраструктуры.
- Телеком-инфраструктура играет важную роль для комплексного развития территории региона, построения цифровой экономики и повышения качества жизни населения, - отметил Андрей Левыкин. - Цифровые технологии выводят управление и контроль за процессами во многих сферах на качественно новый уровень. И современная телеком-инфраструктура, в частности передовые мобильные технологии передачи данных стандарта 5G, становится платформой для развития Интернета вещей, «умных» сервисов для энергетики, ЖКХ, транспорта, обеспечения безопасности. «МегаФон» уже активно тестирует 5G, добиваясь гигабитных скоростей передачи данных по мобильным сетям.
5G в «умном» городе
5G как технология организации телекоммуникационных сетей будущего обеспечит подключение к Интернету в любом месте, в любое время, в движении, практически с нулевыми задержками и безграничными возможностями применения. Связь нового поколения имеет революционное значение для бизнес-процессов. Большие скорости и малое время отклика обеспечат массовое внедрение роботов и Интернета вещей. В условиях развития современных технологий бизнес, имеющий цифровые платформы, имеет бесспорное преимущество перед конкурентами. Особенно 5G пригодится в тех сегментах Интернета вещей (IoТ), где объекты сильно удалены, например, в сельском хозяйстве, или требуется быстрая реакция, например, для эксплуатации беспилотных машин.
Также современная телеком-инфраструктура - необходимый базис для построения систем smart-городов, с их цифровыми системами безопасности, энергоэффективности, жизнеобеспечения и т. д., основанными на Интернете вещей.
Наиболее активно в России тестирует технологии 5G компания «МегаФон», добиваясь гигабитных скоростей передачи данных по мобильным сетям. В июне этого года «МегаФон» и Huawei в ходе другого международного экономического форума - Петербургского - установили новый рекорд в России в этом направлении - скорость интернет-соединения в мобильной сети пятого поколения достигла 35 Гбит/с. Экспериментировать с новыми технологиями оператору позволяет 4-кратное преимущество по сравнению с конкурентами в частотном диапазоне 2600 МГц FDD LTE. Это дает возможность обеспечивать более высокие скорости передачи данных, а также позволяет сделать солидный ресурсный задел на будущее.
Партнеры по «цифре»
Но, по общему признанию участников профильной дискуссии на ВЭФ-2017, для внедрения 5G и реализации проекта «Цифровой экономики» потребуются усилия всех участников процесса, включая государство, телеком-операторов, производителей оборудования и партнеров из смежных отраслей экономики.
- Для ускорения внедрения новых технологий, таких как 5G, нужно создать понятные правила взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства, - сказал Андрей Левыкин. - Мы надеемся на поддержку и высокую включенность органов власти и бизнеса в решение этих и других актуальных вопросов развития отрасли на Дальнем Востоке. Особенно актуально внедрение механизма государственно-частного партнерства для Дальнего Востока с его огромными расстояниями и низкой плотностью населения. Реализуемые здесь проекты развития сети, как правило, более затратны, чем в других регионах страны.
«МегаФон», кстати, заключил в ходе III Восточного экономического форума году сразу два соглашения о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры связи - с правительством Республики Саха (Якутия) и администрацией Приморского края.
Значительный импульс развитию телекоммуникационной инфраструктуры может дать совершенствование законодательной базы. Например, законодательно обязать при проектировании новых районов в городах, строительстве автомагистралей учитывать вопросы прокладки телекоммуникационных сетей. А также обеспечивать недискриминационный доступ операторов связи к инфраструктуре многоквартирных жилых домов. Ждут своего решения проблемы доступности размещения телеком-оборудования на инфраструктуре организаций других отраслей экономики, а также на объектах, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
Стоит также помнить, что реализация одним оператором столь масштабного проекта несет в себе ряд рисков. Среди них - ограничение конкуренции и, как следствие, отсутствие у операторов стимулов к повышению качества оказываемых услуг организациям и населению. Также возможны уменьшение возможностей по резервированию каналов связи и снижение оперативности в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций - стихийных бедствий, техногенных катастроф и т. д. Насколько важен последний фактор, дальневосточники могут судить, вспомнив наводнение в бассейне реки Амур в 2013 году или же тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье прошлой осенью.
Эти вопросы наверняка найдут отражение в повестке правительственной комиссии по использованию информационных технологий. Внутри нее создана специальная подкомиссия по «Цифровой экономике». В рамках этой программы будет действовать ряд центров компетенций. В отдельное направление здесь выделена информационная инфраструктура. Сформировать соответствующий центр компетенций поручено «Ростелекому». А руководить рабочей группой по этому направлению будет операционный директор «МегаФона» Анна СЕРЕБРЯНИКОВА.
Начала свою работу и автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ). В августе председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявлял, что она будет формировать запросы от бизнеса, проводить мониторинг программы «Цифровая экономика», оценивать эффективность ее реализации.
Фото ВЭФ.
Ольга Добролюбова.
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