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17 Октября 2017, 16:02 | Партнеры | Адреса инвестиций. Приморский край

Самый "горячий" гектар - в Приморье

Тысячи новых землевладельцев в Приморском крае уже осваивают свои гектары

Право получить «дальневосточный гектар» с 1 февраля этого года появилось у жителей всей России. За это время на приобретение земель россиянами, по данным Минвостокразвития, было подано более 100 тысяч заявок. Самым популярным регионом у граждан, желающих обзавестись участком, ввиду более благополучных для проживания климатических условий по-прежнему остается Приморский край: из общего количества на него приходится 39 505 заявок, то есть почти 40%. Причем с начала действия закона землевладельцами в Приморье стали уже 4989 человек. Чаще всего участки в Приморье берут под сельское хозяйство, на втором месте - строительство жилья, на третьем - дачное хозяйство и предпринимательство. Самые предпочтительные районы - Хасанский, Надеждинский, Шкотовский и Партизанский.

За этой общей статистикой стоят определенные ожидания того, что «дальневосточный гектар» станет базой для развития новых проектов, пусть на первых порах малых, но с хорошей перспективой на будущее. Для таких предприимчивых людей, которые готовы инвестировать собственные средства в развитие бизнеса на приморской земле, в регионе разработано порядка 30 различных мер поддержки.

Все о нем мечтали

Среди обладателей «дальневосточных гектаров» в Приморье есть и те, чьи планы в освоении участков еще не определились, и те, кто уже знает, что хочет сделать с землей, и те, кто уже приступил к работе. Большинство из них объединяет одно - реализованная мечта о собственном участке земли.

К примеру, семье Оксаны ДОБРОЗИЙ новые участки, приобретенные в рамках программы, помогли расширить придомовую территорию в селе Кипарисово Надеждинского района. Заявки на гектар подали оба супруга. Как рассказала Оксана, процедура оформления земли заняла всего пару месяцев, и уже сегодня семья Доброзий занята освоением полученных соток. В дальнейшем в планах супругов - разведение скота и садоводство в крупных масштабах.

- Мы целенаправленно выбирали участки земли поближе к нашему дому, - добавила Оксана. - Один из них в Кипарисово, рядом с домом, а второй находится в 50 метрах от него. Искали участок самостоятельно, через сайт ФИС «На Дальний Восток», хотя и обращались за консультационной помощью в МФЦ. Территории уже начали осваивать: на участках посажен огород, есть плодовые кусты и деревья. Однако пока что выращиваем все исключительно для семьи, которая у нас, кстати, большая - я, муж и трое детей. В дальнейшем планируем заниматься животноводством и расширяться.

Многие обладатели «приморских гектаров» планируют привлекать на свои участки туристов, ведь Приморский край из всех дальневосточных территорий представляет для гостей самый высокий интерес. Один из таких землевладельцев, Богдан ДУРКАЛЕЦ, уже занят строительством базы отдыха в живописной бухте Пяти Охотников Шкотовского района Приморья, где он оформил участок с прямым выходом к морю. В проект землевладельца уже инвестировано более 5 млн рублей и будет вложено еще около 10 млн рублей.

- На своем гектаре я хочу оборудовать пляж и построить пирс для маломерных судов, - добавил Богдан. - К сожалению, пока что этого вида деятельности нет в перечне разрешенных к ведению на гектаре, но для Приморья это очень актуально, ведь протяженность морского побережья нашего края - около 1,5 тысячи километров. Думаю, нужно использовать эту возможность с умом и пользой. В планах - оборудовать большую парковку, рядом с которой расположится основное здание для проживания персонала, в нем также будет функционировать кафе. Гости, в свою очередь, будут жить в четырехместных комфортных домиках из натурального бруса, которых мы планируем построить 15 штук.

Аналогичные планы по строительству базы отдыха вынашивает приморец Владимир КУКЛИН, ставший обладателем гектара в районе популярного пляжа «Манчжурка» в поселке Славянка Хасанского района. По словам Куклина, до начала работы программы «Дальневосточный гектар» купить участок в этом районе можно было не менее чем за 2,5 млн рублей.

- Участок решил приобрести, когда заработал второй этап программы, - добавил Куклин. - Тогда свободный участок возле пляжа меня очень удивил и обрадовал - странно, что никто не положил на него глаз до меня. Оформить заявку получилось с первой же попытки - 37 соток земли в 50 метрах от моря я закрепил за собой в Интернете.

Первым делом Владимир привел в порядок подъездную дорогу к участку, очистил его от мусора, скосил траву и устроил семейный пикник. Сейчас на участке вырос небольшой дом и гараж.

- В дальнейшем хочу построить здесь базу отдыха, - добавил Куклин. - В Хасанском районе много популярных пляжей, на которых, к сожалению, отсутствует туристская инфраструктура. Уверен, базы отдыха и мини-гостиницы в этом районе будут пользоваться спросом. У нашей территории тоже большой потенциал, особенно если учесть перспективу развития международного транспортного коридора «Приморье-2».

Крупный сельскохозяйственный проект на своих 10 гектарах намерена реализовать семья Легостаевых из Партизанска. Каждый гектар огромного участка оформлен на одного члена семьи.

- В следующем году, летом, уже приступим к освоению своей земли, - рассказал Дмитрий ЛЕГОСТАЕВ. - Будем выращивать сельскохозяйственные культуры, заниматься животноводством, тепличным хозяйством. До этого зимой будем приобретать всю необходимую технику. Надеемся, что в достижении целей также поможет грант, рассчитанный на аграриев, оформлением которого сейчас занимается моя жена.

Еще один житель Приморья и по совместительству видеоблогер Андрей ПОПОВ также объединил всех членов семьи, чтобы получить не один, а 9 гектаров. Основная цель обладателя гектара - построить на участке дом и мультиферму. Процесс получения и освоения гектара Попов описывает в своем видеоблоге «9 гектаров», который можно найти в свободном доступе на «Ютубе».

Социальное значение

Кстати, на втором месте по популярности за Приморским краем следует Якутия - с отставанием почти в два раза: здесь участки получить желают всего 18 438 человек.

Напомним, что реализация закона о «дальневосточном гектаре» началась чуть больше года назад: 1 июня 2016 года федеральный проект начал работу в тестовом режиме. В первые месяцы право на выбор участков имели только жители Дальнего Востока, причем выбирать землю они могли лишь в пилотном муниципалитете на территориях своих краев и областей. Чуть позже, с 1 октября 2016 года, возможности были расширены: жители региона смогли самостоятельно формировать участки в пределах своих субъектов.

Закон «О гектаре» будет действовать до 2035 года. По больше части это социальный проект, призванный увеличить население Дальнего Востока.

- Ключевая задача закона - стабилизировать демографический потенциал региона, - подметил директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР Александр АБРАМОВ.

Сейчас для обладателей гектара в Приморье работают около 30 вспомогательных инструментов поддержки, без которых осваивать полученную землю было бы не так легко. Как рассказали в департаменте земельных и имущественных отношений администрации Приморского края, к этим мерам относятся гранты «Начинающий фермер», «Развитие семейных животноводческих ферм», а также гранты, которые можно получить на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства и т. д.

- Единовременная финансовая помощь рассчитана на безработных при их государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, - отметили в департаменте. - Осуществляется также имущественная поддержка, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, которые производят и реализуют товары на экспорт, и прочие.

Кроме того, в Приморье действует Центр поддержки получателей «дальневосточного гектара», специалисты которого готовы консультировать заявителей по вопросам выбора земельного участка и даже в случае необходимости корректировать его границы.

 

 
Многие обладатели «приморских гектаров» планируют привлекать на свои участки туристов, ведь Приморский край на Дальнем Востоке представляет для гостей самый высокий интерес.
 

Фото автора.

Любовь Хмелевская.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2017 год. 

Теги: дальневосточный гектар 


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