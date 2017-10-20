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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Малый бизнес на Дальнем Востоке открывается "часто и живет недолго"
На третьем Восточном экономическом форуме дискутировали не только по поводу инвестиционных проектов, инфраструктурных и отраслевых тем. В обширной повестке дня нашлось достаточно много времени для малого бизнеса. Копнуть поглубже проблемы, мешающие ему развиваться, взялся и руководитель самого крупного российского банка - президент - председатель правления ПАО Сбербанк Герман ГРЕФ.
Он вел диалог на ключевой сессии «Легкий старт! Развитие малого предпринимательства», а подключились к нему министр экономического развития Максим Орешкин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр КАЛИНИН, генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр БРАВЕРМАН, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) Алексей ЧЕКУНКОВ, директор по маркетингу Google в России и на развивающихся рынках Дмитрий КУЗНЕЦОВ и старший вице-президент ПАО Сбербанк, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий ПОПОВ. В общем, те самые люди, которые участвуют в принятии решений или собственно принимают их в пределах своих компетенций. И главное - наиболее осведомленные о проблемах малого бизнеса, подкованные и практикой работы, и общением с его представителями, и статистическими цифрами.
Не случайно зал заседания ломился от желающих услышать мнения столь значимых для предпринимателей персон. Малый бизнес припас свои вопросы, выходящие за рамки запланированного круга дискуссии.
Удвоить долю
Ни много ни мало, но к 2030 году в России планируется удвоить долю малого бизнеса в ВВП, задал тон разговору Герман Греф. Задача амбициозная, хотя, даже если и удастся ее решить, доля малого бизнеса в экономике страны все равно будет в полтора раза ниже, чем в развитых странах. Но КАК ее решить? По словам президента Сбербанка, сегодня МБ занимает всего 20% в российском ВВП. И эта цифра «стоит как заколдованная» уже несколько лет.
И это при том, что ради того, чтобы малый бизнес хорошо себя чувствовал и развивался, в государстве много чего делалось. Создана целая «Корпорация МСП» со своим банком. Сформулировано несколько программ поддержки: одна из наиболее масштабных - «Программа 6,5», которая реализуется «Корпорацией МСП» в сотрудничестве с банками. ФРДВ в последний год предложил банкам свои деньги и готовность разделить риски кредитования МСП. Помимо собственно денег предприниматели могут рассчитывать на консалтинговую поддержку. К примеру, презентованный Александром Браверманом «Бизнес-навигатор». Это совершенно бесплатный (как сказал глава «Корпорации МСП», «антиинтуитивный») для МБ ресурс, который позволяет «открыть глаза» на свой бизнес. Портал стремительно наполняется информацией, позволяющей принимать решения, вооружившись статистикой рынков, данными о потенциальных конкурентах, о том, где и какую льготу или субсидию можно получить и так далее. Google со Сбербанком уже почти на потоке учат предпринимателей в «Бизнес-школе».
Тем не менее выкроивший в плотном графике час для малого бизнеса Максим Орешкин полон оптимизма.
- В значительной степени то восстановление экономики, которое мы наблюдаем последние 12 месяцев, связано с инициативами МСП. Очевидно, что малое и среднее предпринимательство - это то, что дает гибкость и инновационность экономике, - отметил он в своем выступлении и высказал собственную, совсем не революционную точку зрения на то, что нужно делать, чтобы малый бизнес развивался. - Снимать административные барьеры, увеличивать доступность финансовых ресурсов.
В этом он пообещал скорые перемены, сообщив, что реформа контрольно-надзорной деятельности уже этой осенью будет рассматриваться в Госдуме. И поспешил на другие международного уровня встречи.
Вот такой расклад
Все про малый бизнес, в том числе дальневосточный, знает президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин. Накануне организация провела исследование «Факторы развития малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке», опросив 1251 руководителя субъектов малого предпринимательства изо всех регионов ДФО.
Кто же он такой вообще, МСП в России? По данным, которые привел Александр Калинин, из порядка 5,7 млн предприятий микро-, малого и среднего бизнеса 5,4 млн - это микробизнес, работающий на специальных налоговых режимах, защищенный от надзорных органов. Что примечательно - именно этот слой предпринимателей и самый мобильный. Он ежегодно дает прирост количественной статистики, но часто и живет недолго: как только налоговые каникулы и мораторий на контроль заканчиваются, часть предпринимателей сворачивает компанию. Собственно малого бизнеса в этом раскладе всего 240 тысяч, а среднего - и вовсе 20 тысяч субъектов предпринимательства. По подсчетам «ОПОРЫ РОССИИ», еще порядка 16 млн человек - это самозанятое население, где порядка 10 млн никак не оформляют себя в правовом поле, то есть - теневой сектор.
Досье «Дальневосточного капитала»: Микро - это предприятия, у которых оборот не более 120 млн рублей в год и на которых работают до 15 человек. У малых оборот до 800 млн рублей или численность сотрудников до 100 человек. Средний бизнес - это предприятия, на которых численность сотрудников до 250 человек, а оборот - до 2 млрд рублей.
Александр Калинин был откровенен, транслируя мнение малого бизнеса. Он утверждает, что жизнь становится в 2-3 раза сложнее, как только предприниматель уходит из-под зонтика преференций. Издержки и риски растут: резко увеличивается налоговая нагрузка, проверки исчисляются десятками, иногда с безумными штрафами, та же налоговая больше всех старается. Бизнес сразу становится интересен недобросовестным правоохранителям. И неудивительно - есть что «отнять».
Интересное наблюдение приводит и Герман Греф:
- Мы проводили опрос совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» на тему, какие сферы наши предприниматели видят наиболее перспективными, кроме нефти и газа. Оказалось, что это - «государственное управление». То есть малые предприниматели видят самым беспроигрышным видом бизнеса вложения в себя, чтобы впоследствии стать чиновником. У нас в стране, к сожалению, не существует динамичной системы поддержки бизнеса. Да, мы поддерживаем микробизнес, а потом, когда он вырастает, он вынужден уже выживать сам.
И как тут решать амбициозную задачу удвоения доли МСП в ВВП России?
Что показал опрос
Герман Греф интерактивно в ходе дискуссии изучал общественное мнение. Расклад в голосовании зала, собственно, такой же, как в проведенном «ОПОРОЙ РОССИИ» опросе: жить малому бизнесу становится чуть легче, но давление на него остается все еще сильным. Также на первом месте недоступность финансовых средств, административные барьеры. И вот еще (кого уж тут винить?): огромное количество предпринимателей просто не в курсе, что их готовы поддерживать на уровне государства.
Принявшие участие в опросе дальневосточники так определяют иерархию проблем: нехватка финансовых ресурсов, высокие налоговые ставки, ужесточение конкуренции с теневым сектором, спад спроса на продукцию, нехватка квалифицированного персонала, требования и проверки со стороны регулирующих органов, информированность о мерах поддержки. У каждой территории тут свои «кочки», но Александр Калинин говорит о том, что в ДФО многие эти общие проблемы выглядят гораздо серьезнее, чем в других регионах России. Он заостряет внимание на снижении спроса для продукции МБ, на потере доходности у дальневосточного бизнеса в связи с падением курса рубля. Экспорт нужно наращивать в разы!!! Это единственный способ быстро улучшить условия жизни в регионе, констатирует глава «ОПОРЫ РОССИИ».
Вопросы из зала - тоже о наболевшем. Один из них давно «с бородой». Почему дальневосточные предприниматели должны нести на себе социальные обязательства государства, отплачивая за свой счет перелеты и северный коэффициент? Максим Орешкин - молодой министр, до него эта проблема еще не доводилась, он согласно кивнул головой, но видно было, что занят он, конечно же проблемами куда более глобальными, да и торопился уже министр очень сильно.
Далеко не частный вопрос задал еще один предприниматель. Сегодня не любой бизнесмен может открыть счет в банке. При этом ему отказывают, не объясняя причин. И эту тему с большим интересом подхватил Герман Греф, чувствовалось, что для него она достаточно болезненна. Он был откровенен: банк был просто вынужден встраивать в систему управления комплаенс-контроль. Попросту говоря, сегодня искусственный интеллект стоит на защите банка от недобросовестных предпринимателей, именно он на основе большого массива данных о финансовых операциях, которые благодаря интернет-технологиям становятся прозрачными, и принимает решение - иметь дело с предпринимателем или нет. Ошибки эта технология тоже допускает, но, по словам Грефа, более 90% отказов обоснованны.
«В какой-то момент малый бизнес превратился в стране в фабрику по отмывке доходов, полученных незаконным путем, - президент Сбербанка был категоричен. - Мы на это некоторое время смотрели, но когда поняли, что нас просто пытаются обманывать, а объем невозвратных кредитов растет, приняли решение положить этому конец».
Он акцентировал внимание собравшихся предпринимателей на новых реалиях: общая международная база данных о заемщиках - серьезная угроза для будущего тех, кто пытается быть нечестным в бизнесе.
И все-таки «легкий старт»
Сбербанк был и останется заинтересованным партнером для малого и среднего бизнеса. Еще один его вклад в это партнерство презентовал руководитель блока «Корпоративный бизнес» ПАО Сбербанк Анатолий Попов:
- Впервые банк выпускает на рынок новый пакет расчетно-кассовых услуг «Легкий старт», который убирает еще один барьер для предпринимателей при начале своего дела. Мы подсчитали, что за год этот пакет сэкономит 26 тысяч рублей, это значительные деньги для начинающего свое дело предпринимателя. Это поможет людям принимать решение становиться предпринимателями и делать в конечном итоге нашу страну лучше.
Фото Дмитрия Серебрякова. Фотобанк ВЭФ.
Лариса ЛАРИНА.
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