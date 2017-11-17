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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Ноября, 17:25 |
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ПСП: Наш клиент любит качество!
Лет двадцать назад понятие качественной полиграфии изначально связывалось с производством за рубежом. В зависимости от финансового состояния заказчика и его географических пристрастий календари, буклеты, фотоальбомы и годовые отчеты печатались в Японии, Корее и даже Финляндии. Сегодня, к счастью, ситуация переменилась, и полиграфическую продукцию европейского качества можно получить во Владивостоке, разместив заказ, например, в Типографии ПСП. И это не преувеличение - европейский офис одной из крупнейших мировых компаний в сфере информационных технологий и цифрового оборудования Hewlett-Packard (НР) выбрал ПСП в качестве официального поставщика своей рекламной продукции.
- Владислав, что такое, по-вашему, качественная печать?
- Было время, еще довольно недавно, когда качественной считалась просто полноцветная печать. Сегодня мы ушли далеко вперед, и это понятие для меня лично связано либо с возможностью изготовить какую-то оригинальную полиграфическую продукцию, либо со сверхточностью печати.
Думаю, по точности печати ПСП не может превзойти практически ни одна из существующих на местном рынке типографий, потому что у нас все процессы от начала до конца откалиброваны по европейским стандартам. Это означает, что любой заказчик уже до печати может увидеть то, что он получит на выходе. Цветопроба полностью показывает будущий результат печати. И попадание будет максимальным, а цвет - сбалансированным по всему диапазону, что гарантирует идентичность всего тиража. Этим мы выгодно отличаемся от других типографий, где заказчика иногда даже предупреждают, что цветопроба - это не тираж, и на выходе картинка может оказаться другой.
Мы научились печатать хорошо, потому что посвятили этому очень много времени, установили самое современное и, что очень важно, новейшее оборудование, освоили программное обеспечение, обучили персонал. Более 20 лет Типография ПСП развивалась исключительно в плане качественной полиграфии и компромиссов не искала. Так что теперь наш заказчик может быть уверен в том, что он получит действительно европейское качество.
Пока на региональном рынке полиграфии существует вполне реальная ценовая конкуренция. Но, имея в арсенале современную дорогую технику, мы не можем зайти в сегмент самых низких цен, где приоритет за б/у изношенными машинами. Зачастую потенциальный клиент с высокими требованиями к качеству проходит по разным типографиям, смотрит на соотношение цена/качество и возвращается к нам. Наш клиент любит качество! Те, кто во главу угла ставят низкую цену, идут в другие типографии. И это нормальное и закономерное разделение рынка, ориентированного на разные требования потребителя.
- Какими технологиями сегодня располагает ПСП?
- Мы обладаем практически всеми технологиями, необходимыми для производства листовой бумажной продукции: книг, буклетов, календарей, проспектов, упаковки и прочего. У нас есть все необходимое для офсетной и цифровой печати, для ламинирования, высечки, фольгирования, каких-то сложных склеек, например, пакетов, календарей и тому подобного. Впрочем, за эти годы рынок полиграфии региона интенсивно развивался, и этими технологиями теперь обладают и другие частные типографии. Но мы можем дать скорость и лучшую цветопередачу, а также предложить комплексное решение всех проблем, связанных с полиграфией.
- ПСП всегда старался привносить на рынок что-то новенькое, эксклюзивное. Как на этот счет обстоят дела теперь?
- Действительно, в свое время мы одними из первых в регионе начали делать пакеты с ручками, одностороннее ламинирование, сложные календари, вырубные штампы для нестандартной упаковки.
Сегодня только мы располагаем уникальной технологией PUR - термопереплета (новейшее японское оборудование, такого нет в России до Урала). В нем используется полиуретановый клей, который имеет неимоверно высокие прочностные характеристики и позволяет собирать очень толстые брошюры. Те, кто выпускал объемные книги или журналы, меня поймут - проблема прочного переплета существует и сейчас. Мы же набираем любую толщину издания и можем вклеивать внутрь различные материалы.
Но если говорить об особенно привлекательном и оригинальном в арсенале ПСП, то обязательно стоит остановиться на нашем новом оборудовании для цифровой печати - НР Indigo 5500 7+7 красок. Оно открывает просто безграничные возможности для реализации каких-то эксклюзивных полиграфических решений. Эта технология позволяет к каждому клиенту подходить индивидуально, делать штучные, персонализированные вещи. Причем техника НР Indigo дает возможность печатать аналогично офсетной машине. Кто бы что ни говорил, но практически все машины цифровой печати, которые стоят в типографиях Владивостока, - порошкового типа. А порошковая полиграфия имеет совершенно другие качества, порошок не прозрачен и отличается от офсетной печати, которая является сегодня неким эталоном. Наша машина работает на жидких красках и позволяет повторить качество офсетной печати. Эта технология подчеркивает характеристики дизайнерской бумаги, дает возможность делать очень красивые с точки зрения полиграфического исполнения вещи.
Мы научились печатать флуоресцентными красками, в том числе модным сейчас на западе розовым цветом. Освоили технологию персонального фольгирования и запечатку фольгой полного листа А3 с выдержкой тонких линий, штрихов и выворота. Это тоже дает совершенно новые возможности для отделки продукции с учетом современных тенденций дизайна.
Сегодня мы предлагаем рынку новые виды календарей, пакетов, другой продукции. И, что немаловажно, цифровая технология позволяет выпускать продукцию малыми тиражами, начиная от одного экземпляра. Это, можно сказать, наш ответ кризису, который вот уже три года подряд заставляет многие компании сокращать рекламные бюджеты. Теперь есть возможность вместо тысячи календарей заказать, например, 55 - точно по количеству партнеров, или 30 новогодних открыток, каждая из которых будет индивидуализирована под конкретного адресата.
- Востребованы ли ваши технологии за пределами региона?
- Границы Дальнего Востока и Урала мы уже перешагнули, как ни странно это звучит. Выставка в Москве и цифровая конференция DSCOOP НР в Санкт-Петербурге стали в этом году свидетельством признания наших технологических достижений и оригинальности.
В июне мы представили лучшие цифровые образцы упаковки и календарной продукции на презентации во Владивостоке. Руководители рекламных агентств и маркетинговых отделов крупных компаний с интересом с ней ознакомились, а компания НР по итогам этой презентации пригласила ПСП к участию в полиграфической выставке в Москве. Наши пакеты, календари, блокноты были представлены на стенде достижений НР в числе лучшей продукции, сделанной на оборудовании компании в России. Более того, по результатам выставки европейский офис НР выбрал Типографию ПСП официальным поставщиком собственной рекламной продукции (пакеты, блокноты, коробки). В октябре мы представили ее в Санкт-Петербурге на известном форуме цифровых технологий DSCOOP. Надеемся, что и дальневосточные заказчики оценят новые возможности цифровых технологий в полиграфии.
- Типографии региона вышли на предновогоднюю дистанцию, а если клиент придет в ПСП за календарями в ноябре - декабре, успеете отпечатать?
- Думаю, можно успеть. Хотя надо понимать, что ответить на сложный запрос будет непросто. Полиграфическое изготовление само по себе происходит быстро, но когда требуется дизайн, подготовка к печати, то времени нужно неизмеримо больше, так что придется брать за основу уже существующие решения, по тем же календарям.
Наверное, мы сможем помочь и тем, кто любит приготовить своим близким, коллегам, партнерам какой-то индивидуальный подарок (персональный календарь с собственными фотографиями, уникальные открытки или упаковку для шоколада или конфет с оригинальным оформлением). Но рассчитывать на полную индивидуальность дизайна в такие сжатые сроки уже невозможно. Заказчики должны сами иметь какие-то дизайнерские решения, прообраз изделия, а мы поможем его воплотить технологически. Если же клиент хочет выбирать, пробовать, творить, то на все это требуется время. Впрочем, Новый год - далеко не единственный праздник, к которому мы стремимся приготовить особенные подарки. И Типография ПСП с помощью современных технологий готова воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.
г. Владивосток www.psp95.ru
Ирина БАРАННИК.
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