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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Мая, 12:15 |
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Во Владивостоке для начала откроют IT-фабрику
Сфера IT на Дальнем Востоке может стать одной из точек роста региональной экономики, но для этого предстоит решать ряд разнообразных проблем - кадровых и репутационных. Свою лепту в это дело надеется внести созданная осенью прошлого года Ассоциация отрасли информационных технологий Азиатско-Тихоокеанского региона. В конце апреля Ассоциация провела первую Дальневосточную IT-неделю.
- Мы сосредоточились на нескольких базовых направлениях, - рассказывает президент Ассоциации Антон ПОДОБА. - Первое, возможно важнейшее, - улучшение образования в области информационных технологий.
Вырастить специалиста
К сожалению, уровень обучения сегодня оставляет желать лучшего. Представители компаний Приморского края отмечают, что выпускников местных вузов после приема на работу приходится доучивать, порой даже обучать базовым вещам. Конечно, это негативно сказывается на отрасли.
- Мы надеемся, что сможем помочь в подготовке квалифицированных специалистов в области IT. Для этого необходимо выстроить эффективное взаимодействие со структурами, занимающимися подготовкой кадров, - вузами, организациями среднего и дополнительного профессионального образования, научными и проектными организациями, - говорит г-н Подоба. - Например, с ДВФУ мы начинаем создавать т. н. «IT-фабрику». Как она будет работать? По замыслу, компании, работающие в информационной отрасли на Дальнем Востоке, совместно создают перечень требований к подготовке специалистов, а вузы смогут подкорректировать образовательные программы, чтобы быть ближе к этим требованиям. Это поможет выпускникам быстрее найти хорошую работу, обучение в данном вузе будет более востребовано, компании получат полноценных работников. Все в выигрыше.
В процесс готовы включиться и компании с запада России, заинтересованные в развитии бизнеса на Дальнем Востоке.
- Мы договорились инвестировать в регион нашу экспертизу и высокие технологии - программные продукты собственного производства. Сейчас три вуза на Дальнем Востоке поддерживают наши начинания. Мы хотим открыть лаборатории программирования в ДВФУ и ВГУЭС, с тем, чтобы передавать свою методологию и знания во Владивосток. Мы будем рассказывать о самых современных мировых практиках разработки реальных бизнес-систем, а в качестве примера для отработки практических навыков будет использоваться платформа быстрой разработки Diasoft Framework. Мы будем как погружать студентов в наши федеральные проекты, так и надеемся найти достаточное количество региональных проектов, что позволит студентам в будущем найти рабочие места в регионе, - рассказал заместитель управляющего директора компании «Диасофт Платформа» Дмитрий ГРЕБЕНЩИКОВ.
Пропиарить регион
Другое направление - популяризация возможностей Дальнего Востока для развития IT-бизнеса перед компаниями с запада России. Чтобы привлекать в наш регион компании, им нужно показать, что они окажутся в выигрыше.
- Создавать программы недостаточно, нам нужны поддержка и спрос на российском рынке. Чтобы помочь донести продукт до заказчиков, мы создаем центры компетенций - в частности, во Владивостоке. И мы приглашаем наших партнеров, чтобы они тоже приходили в регион, - говорит генеральный директор ГК Luxms Сергей ШЕСТАКОВ. - Наша цель - создание совместно с другими поставщиками высокотехнологичных решений с максимальной локализацией в регионе их дальнейшего развития и сопровождения.
На IT-неделе были освещены такие темы, как визуальный управленческий контроль, эффективное применение облачных сервисов, управление информационными системами и информационная безопасность, цифровая трансформация предприятия, аналитика данных.
В рамках мероприятия состоялись промышленный, финансовый и медицинский форумы, которые прошли на базе крупнейших на Дальнем Востоке университетов ДВФУ и ТГМУ. На встречах выступили эксперты в области IT - как из ДФО, так и приглашенные из центральной части России. С докладами выступили и руководители крупных российских предприятий - дистанционно, по телемосту. Среди участников форума можно отметить спикеров из Санкт-Петербурга, представляющих группу компаний Luxms, KPMG, «Диасофт Платформу», ООО «Умная среда», «Инэсис», руководителей дальневосточных компаний Softline, «РТ Лабс», Huawei.
- Полезно было услышать потребности, которые есть сегодня в регионе. Многие хотят работать с успешными московскими компаниями, но при этом в своем часовом поясе и через местных представителей. Именно это мы и реализуем. Мы хотели бы именно развивать регион, а не забирать из него. Я вижу в регионе развитую инфраструктуру, большие перспективы и пространства. При этом те направления, которые уже опробованы в центре, можно смело и безболезненно внедрять здесь. Мне очень понравились люди, они живые, любознательные, со своим видением. Здесь потрясающая природа и возможности, которые необходимо развивать отечественным компаниям, - полагает Дмитрий Гребенщиков.
- Данный формат позволит привлечь в регион федеральные компании, а также будет содействовать становлению региональных компаний-разработчиков, что в итоге будет способствовать необходимой технологизации бизнеса в регионе. Как банк, мы смогли на данной конференции поделиться своим положительным опытом с коллегами и партнерами. Кроме этого, мы увидели ряд решений, которые актуальны для внедрения в нашем банке, - говорит начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Сергей КОЛЕЕВ.
- IT-конференция позволила нам донести некоторые передовые идеи в развитии отрасли до представителей компаний и организаций, принимавших участие в семинарах, а также обменяться мнениями по некоторым насущным вопросам в этой сфере, - говорит замдиректора Дальневосточного офиса компании Huawei Дмитрий ЖУРМИЛОВ.
- На форумах мы увидели, на что надо обратить внимание. Например, что медицина на Дальнем Востоке нуждается в единой регистратуре, поэтому сейчас мы ищем компании с запада России, кто мог бы поучаствовать в развитии проекта, - отметил Антон Подоба.
- «Нетрика» специализируется на интеграционном подходе к информатизации здравоохранения, с помощью которого системы разного назначения и разных производителей могут обмениваться данными в электронном виде. На встречах мы увидели широкие возможности для развития региональных электронных сервисов в сфере здравоохранения, таких как запись на прием к врачу, интегрированная электронная медицинская карта, управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи по направлению, предоставление результатов лабораторных исследований в электронном виде, - отметил Андрей ДЮКОВ из компании «Нетрика».
- Форум охватил несколько отраслей - от промышленности до медицины. Практически все выступившие - компетентные специалисты и эксперты, которые отлично понимают потребности заказчиков в конкретном сегменте и предлагают конкретные пути решения проблем клиентов. Для нас встречи были полезными с точки зрения знакомств с заказчиками. При личном общении мы поняли их потребности, - рассказал руководитель отдела продаж сервисов компании Softline Александр ТЕЛЕНЧУК.
Привлечь варягов
- Третий блок - прикладные проекты участников. Например, в нашу ассоциацию вошла ГК Luxms из Санкт-Петербурга, разработчик решений для визуального управленческого контроля. У них есть прикладные проекты, для которых они хотят найти партнеров на местах, которые бы помогли найти заказчиков для пилотного внедрения этих проектов. Мы, как сообщество, налаживаем контакты с коммерческими и госструктурами, предлагаем им попробовать такие пилотные внедрения. В идеале мы хотим создать центр коммерциализации (ИТ-хаб) по трансферту российских ИТ-технологий сначала на Дальний Восток, а затем в страны АТР. В России множество конкурентоспособных ИТ-решений, которым нужна лишь помощь в поиске заказчиков и партнеров для успешной реализации. Я верю, что, если нас поддержит ИТ-сообщество, мы сможем реализовать концепцию дальневосточного ИТ-кластера, - говорит Антон Подоба.
Подобная совместная работа уже сейчас помогает привлечь в регион новых игроков и создать здесь центр компетенций, а это то, чего Дальнему Востоку не хватает.
- Территория и ресурсы, научно-техническая база, государственные программы приоритетного развития - все это в долгосрочной перспективе позволяет рассчитывать на развитие высокотехнологичного сектора в регионе. Из недостатков стоит отметить неготовность и нежелание многих федеральных участников рынка высоких технологий идти в регион, - говорит Сергей Шестаков.
- На Дальнем Востоке мы наблюдаем малое количество компетенций у компаний в регионе и утечку их на запад. Чем интереснее и сложнее будут IT-проекты в ДФО, чем больше вендоров и IT-компаний здесь будет работать, тем выше вероятность, что эта утечка сократится до минимума. Вторая проблема - консервативность заказчиков: подходы и технологии, которые отлично показывают себя в западной части России, в нашем регионе принимаются не так быстро, как хотелось бы. Впрочем, такая сдержанность бывает обусловлена внешними факторами. Пример - облачные технологии. Повсеместному внедрению облаков мешает слабая развитость сетей связи. Это объективное препятствие для массированного проникновения современных технологий в крупные предприятия региона, - полагает Александр Теленчук из Softline.
- В регионе пока мало сильных региональных компаний-разработчиков. Поэтому бизнес в нашем регионе для развития технологий и приобретения программного обеспечения чаще всего обращается к федеральным партнерам. С другой стороны, есть перспективы создания площадок для обмена опытом с представителями IT-отрасли стран АТР, в том числе на базе ДВФУ. Кроме этого, стратегические программы правительства РФ по опережающему развитию Дальневосточного региона, в частности создание ТОР и СПВ, способствуют развитию в регионе бизнеса, которому потребуются современные технологии и решения в сфере IT. Поэтому для компаний IT-отрасли в регионе будет формироваться положительная среда. Важно не упустить данный момент, - полагает Дмитрий Колеев.
Евгений ПЕТРОВ.
- Во Владивостоке для начала откроют IT-фабрику
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