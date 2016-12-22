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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 22:47 |
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Гендиректор компании "ДВ Регион" Кирилл ПОТАПЕНКО: У меня давно уже нет мыслей, что Дальний Восток неперспективен
Сегодня Кирилл Потапенко вновь гость «ДК». О том, какой была минувшая пятилетка для компании, насколько изменился рынок Дальнего Востока, что является для него перспективным и куда простираются интересы «ДВ Региона» в настоящий момент, - в интервью руководителя агентства.
- Кирилл Геннадьевич, пять лет назад вы прогнозировали, что следующий юбилей «ДВ Регион» будет встречать в виде группы компаний из специализированных агентств и нескольких самостоятельных клиентских структур, а также к этому времени будет заключен договор о стратегическом альянсе с каким-нибудь крупным федеральным игроком коммуникационного бизнеса. Удалось реализовать задуманное?
- Кое-что исполнилось даже раньше. Так, в течение трех лет, с 2010-го по 2012-й годы, мы не просто активно сотрудничали с международной коммуникационной группой Aegis Media, но даже создали совместное предприятие «Меридиан 131». Многому научились, получили доступ к федеральным ресурсам, в т. ч. исследовательским источникам, составили представление о том, какой уровень сервиса обеспечивается агентствами такого масштаба, - все это, безусловно, оказалось для нас очень полезным. В то же время опыт показал, что наш регион очень слабо интегрирован с европейской частью страны, уровень проникновения федеральных брендов весьма низок и самостоятельная работа тоже может быть эффективной. Сегодня мы продолжаем активно сотрудничать с этой группой, но уже как независимые региональные партнеры. В целом, идея объединения с «федералами» продолжает быть актуальной, и в настоящий момент мы одновременно сотрудничаем практически со всеми ведущими международными рекламно-коммуникационными холдингами, помогая им в обслуживании глобальных и федеральных клиентов в нашем регионе.
Что же касается формирования пула агентств, то, к сожалению, не все коллеги по рынку, с кем мы предполагали работать в партнерстве, чувствуют себя сегодня так же хорошо, как «ДВ Регион». Но мы не отказываемся от этой идеи, развиваем специализированные направления уже внутри своего агентства и не исключаем того, что со временем они будут выделены в отдельные структуры. Тем более что сегодня в компании работает уже более 100 человек, и дальнейшее увеличение численности делает структуру менее управляемой и мобильной, а это критично для нашего вида бизнеса.
- Что позволило вам пережить кризис, ведь большинство компаний экономило как раз на рекламных бюджетах?
- Многие считают, что кризис приобрел перманентный характер и еще вовсе не закончился… Если же говорить объективно, то его, конечно, нет, есть весьма скромный рост рекламного рынка в целом, который, прямо скажем, больше похож на стагнацию. Но в кризис, могу сказать, мы эти возможности не упустили. Приведу только цифры по увеличению штата нашей компании за последние пять лет: если в 2008-м у нас работало 66 сотрудников, то в 2013-м уже 105. Обороты агентства по сравнению с «докризисным» 2008 годом выросли на 70%. К слову, на протяжении всех 10 лет мы всегда росли быстрее, чем рынок в целом, хотя, стоит признаться, с каждым годом это делать становится все труднее.
- Одна из установок вашей работы - «Мыслим глобально». И действительно, вы проводите масштабные рекламные кампании, работаете с передовыми игроками федерального и регионального рынков. Получается, локальные клиенты с небольшими бюджетами вам неинтересны, если только у них нет амбициозных планов на освоение региона?
- Это не совсем так. Действительно, изначально «ДВ Регион» создавался для работы с крупными региональными и федеральными компаниями, и они до сих пор являются для нас ключевыми клиентами, а основной объем деятельности агентства по-прежнему приходится на размещения в медиа и наружной рекламе. Но, по большому счету, мы видим свое предназначение в содействии региональному бизнесу, чтобы он мог достойно конкурировать с федеральными игроками. И, как показывает практика, у амбициозных представителей местного рынка это очень неплохо получается, в том числе за счет своей большей мобильности и удачного позиционирования. Поэтому локальных и региональных клиентов у нас также немало. Наш интерес к заказчику обусловлен не размером компании и объемом рекламного бюджета, а уровнем ставящихся перед нами задач. Так, например, мы уже давно работаем с кабельным оператором «Подряд», разрабатывая для него локальные рекламные кампании. И, поверьте, помимо материального вознаграждения получаем большое профессиональное удовольствие, поскольку это позволяет реализовывать наш креативный потенциал. Также гордимся работой с региональной страховой компанией «Колымская», которой удается сохранять и развивать свой бизнес несмотря на объективные процессы федерализации этого сегмента. Здорово, что такие игроки есть на нашем рынке.
- Для того чтобы местные компании становились вашими клиентами, у них в принципе должно быть желание развиваться на территории края и Дальнего Востока. Как в целом оцениваете настроения приморского бизнеса?
- Атмосфера начала 2000-х, когда мы создавали агентство, заряжала нас оптимизмом: росли местные компании, строились новые федеральные и региональные сети, на рынки выводились свои локальные бренды… В середине 2000-х началась бурная «федерализация», а затем для части регионального бизнеса наступил период ожидания, мол, «нас купят москвичи». В 2008-2011 годах, на мой взгляд, наступил депрессивный период для регионального предпринимательства, единицы ставили в это время перед собой действительно далеко идущие цели. Но сегодня есть четкое ощущение, что в крае наметился новый тренд, направленный на развитие бизнеса. Посмотрите, как оживились местные производства - пищевые, перерабатывающие, - появляются новые марки, расширяются линейки продуктов. Поэтому будущее для регионального бизнеса - по крайней мере, ближайшее - видится нам очень оптимистичным. Конечно, при условии, что в стране все-таки начнут предприниматься конкретные шаги для прекращения оттока населения с Дальнего Востока.
- Вы создавали «ДВ Регион» вместе с партнером - Андреем БУНТУШЕМ (директор по развитию бизнеса и клиентскому сервису. - Прим. «ДК») - и по-прежнему работаете вместе. Также у вас есть еще и 15-летний опыт партнерства в сфере общественного питания. Как удается сохранить взаимоотношения, избежать перетягивания «одеяла» и дележки, чем грешат очень многие предприятия, создаваемые совместно?
- Над партнерскими отношениями в бизнесе надо работать так же, как и над семейными. Главным здесь является вопрос баланса «давать и брать»: если ты берешь больше, чем даешь сам, рано или поздно наступает кризис. Поддерживать этот баланс очень нелегко, но необходимо. По всей видимости, мы изначально выбрали правильную модель поведения, правильно разделили полномочия, поэтому проблем, по большому счету, не возникает. Думаю, что последовательным и жестким бизнесменам дружеские отношения мешают достигать максимально эффективного бизнес-результата, поскольку требуют каких-то компромиссов. Я выбираю последнее и не жалею об этом.
- Филиальная сеть агентства растет. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Южно-Сахалинск… - последует ли продолжение, и если да, то в какую сторону?
- Мы думаем об этом, но на Дальнем Востоке увеличивать количество филиалов смысла нет. Не исключаем движения в Сибирь. Кроме того, очень перспективным в долгосрочном плане нам представляется азиатское направление.
- Этим и обусловлен запуск нового международного проекта RUSAPAI?
- Да, поскольку мы убеждены: стремление России к интеграции со странами АТР должно проявляться не только на уровне государственных инициатив и касаться не только компаний сырьевого сектора, но и осуществляться в области маркетинговых и рекламных коммуникаций. И тот потенциальный интерес, который ощущается сегодня к товарам и услугам из Азии, может превратиться в мощную платформу для долгосрочного сотрудничества. Мы готовы и хотим в этом участвовать. В настоящий момент изучаем рынок Asia Pacific, знакомимся с культурой азиатских стран и особенностями менталитета.
Дальневосточный и российский рынок в целом интересны Азии лишь в какой-то степени, в т. ч. и по причине большого количества сложностей для иностранцев. Это требует принятия государственных мер. Но и на своем уровне мы можем и должны что-то решать, являясь частью инфраструктуры, необходимой для продвижения любого бизнеса на потребительском рынке. Хорошим примером в этом смысле является успешное продвижение в России корейских компаний, начавшееся еще 15 лет назад именно с Приморья. Достаточно вспомнить такие бренды, как автомобильные масла ZIC, Korea Yakult (Doshirak) и LG Electronics, широко известные по всей России. У нас нет сомнений, что этот путь может быть успешным и для китайских, тайских или вьетнамских компаний. Мы ждем их появления и готовы им содействовать.
Поэтому мы всерьез намерены вывести наш проект Russian Asian Pacific Advertising Initiative из состояния инициативы в отдельную компанию, сфера деятельности которой не будет ограничиваться исключительно маркетингом и рекламой. Мы готовы стать экспертами по России для азиатских компаний и стремимся стать экспертами по продвижению для российских предприятий, нацеленных на АТР.
- Не могу не спросить: вам по-прежнему интересно лично руководить агентством, вникать в детали работы?
- Несколько лет назад я уже пережил этот период под условным названием «надоело сидеть в кресле, надо бы подумать о преемнике» и понял, что это не более чем навязываемый в определенных предпринимательских кругах ложный стереотип: если бизнес налажен, можно отойти в сторону и просто «снимать сливки». Я по-прежнему с удовольствием хожу на работу, вникаю во все нюансы, и у меня нет никакого желания проводить по девять-десять месяцев в году где-нибудь под пальмами. Уже через 7-10 дней отпуска, где бы я ни находился, начинаю думать о работе. И не испытываю по поводу своей позиции никаких комплексов. Навести порядок в голове мне помог австрийский бизнес-консультант Михаэль БЛЮМЕНШТАЙН. «Если у тебя нет жажды деятельности в политической или общественной сфере, вряд ли ты сможешь чем-то восполнить отсутствие ежедневной занятости на работе, - сказал он мне. - Нравится работать - работай!» Кроме того, в прошлом году я совершил интереснейшую деловую поездку по офисам ведущих американских коммуникационных агентств. Особенно сильное впечатление произвело знакомство с создателем и президентом очень авторитетного американского агентства Лестером ВУНДЕРМАНОМ. Он основал одноименную компанию - Wunderman - еще в 1958 году. Сейчас ему 85 лет, и он до сих пор ежедневно и с удовольствием ходит на работу и, как и все предыдущие 55 лет, - в курсе главных событий, происходящих в компании. Глядя на него, я подумал: дай бог и мне столь же долго оставаться при деле!
- А чем вызван запуск нового образовательного проекта в ДВФУ? В мае вы анонсировали студентам курс лекций от практиков приморского бизнеса - топ-менеджеров известных приморских компаний и сотрудников вашего агентства.
- Мы ставим цель не только расширить кругозор студентов в области менеджмента, маркетинга и рекламы и подготовить их к поступлению на работу в дальневосточные компании, но и практическим образом содействовать решению такой серьезной проблемы, как отток населения из Дальнего Востока и Приморья, особенно его молодой и креативной части. Привлекая в качестве спикеров тех, под чьим управлением дальневосточные компании строят бизнес, хочется как раз показать студентам, что Дальний Восток и работа в лучших приморских компаниях, на самом деле, очень перспективны, в противовес устойчивому стереотипу в молодежных кругах, что «здесь нечего делать» и «надо отсюда уезжать».
- Это серьезная работа, которая не принесет вам прямых дивидендов, но потребует отвлечения ресурсов.
- А я и не рассчитываю на какие-то дивиденды. Просто появилась потребность сделать для родного города, региона что-то, не измеряемое деньгами, но несущее безусловную пользу. У любого нормального человека рано или поздно возникает желание не только брать, но и отдавать, как бы пафосно это ни звучало. Надеюсь, что во Владивостоке найдутся компании или отдельные специалисты, которые примут участие в нашем проекте и помогут придать ему дополнительный вес и значимость в глазах молодых людей.
- То есть вы свое личное и профессиональное будущее прочно связываете с регионом?
- Безусловно. У меня давно уже нет мыслей, что Дальний Восток неперспективен, что надо менять место жительства, переводить куда-то бизнес. Недавно, когда мы отмечали 10-летие, для сотрудников была организована 2-дневная деловая сессия и презентована стратегия развития агентства вплоть до 2043 года. Она напрямую связана с нашим регионом. Поэтому (улыбается) мы определенно знаем, чем будем заниматься в ближайшие 30 лет.
Досье «ДК»: Медиаагентство «ДВ Регион» образовано в 2003 году, располагает филиалами в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, а также региональным представительством в Благовещенске. Специализируется на стратегическом медиапланировании и реализует полномасштабные комплексные рекламные кампании на Дальнем Востоке и в Сибири. Сотрудничает с московскими офисами ведущих международных рекламно-коммуникационных холдингов. Среди клиентов агентства крупные федеральные и региональные компании: МТС, «Билайн», «МегаФон», Сбербанк России, НК «Альянс», Азиатско-Тихоокеанский Банк, «Домотехника», СК «Колымская», «Подряд», группа компаний «Синергия-Восток» («Уссурийский Бальзам», «Родстор», Роял Кредит банк) и многие другие.
Татьяна СУШЕНЦОВА, "Дальневосточный капитал", N6, июнь
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